5 géants US, 2 priorités, la souveraineté et le contrôle des données, ce que l’Algérie veut imposer

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Le cloud mondial reste dominé par des acteurs américains, au premier rang Amazon. Cette dépendance alimente un débat sur la souveraineté numérique, en Europe comme en Afrique du Nord. En Algérie, le discours public met en avant la maîtrise des données face aux plateformes des GAFAM.

Le sujet dépasse la technique. Il touche à la sécurité, au contrôle juridique et à la capacité d’un État à décider où ses données sont stockées et sous quelles règles elles peuvent être consultées. Dans ce contexte, la position algérienne, telle qu’elle est présentée par la presse, s’inscrit dans une tendance plus large: limiter la dépendance aux clouds américains et reprendre la main sur les infrastructures critiques.

Amazon revendique 33 % du marché mondial du cloud, selon Élucid

Le point de départ, c’est le rapport de force. D’après Élucid, le marché mondial du cloud est dominé de manière hégémonique par les grands groupes américains, avec Amazon donné à 33 % du marché. Cette domination structure l’offre: les services les plus utilisés, les standards techniques, et une grande partie des outils de cybersécurité et d’administration.

Concrètement, ce poids industriel crée un effet d’entraînement. Les entreprises et administrations choisissent souvent les solutions les plus matures, les plus intégrées, et celles qui disposent d’un écosystème de partenaires. Le problème? Plus un acteur devient incontournable, plus il devient coûteux de s’en extraire. Les migrations de données, la réécriture d’applications, la formation des équipes, tout cela verrouille les choix.

Dans ce cadre, la question algérienne n’est pas isolée. Elle rejoint un débat international sur la capacité des États à héberger des données sensibles en maîtrisant l’infrastructure, les accès, et les conditions juridiques.

La souveraineté numérique, un argument politique en Europe, selon FRANCE 24

Le débat européen sert de miroir. FRANCE 24 décrit une Europe massivement dépendante des technologies américaines pour héberger des données, développer des applications ou sécuriser des réseaux. La chaîne relie cette dépendance à des tensions politiques et commerciales, en citant la guerre tarifaire menée par Donald Trump et ses demandes répétées concernant le Groenland, présentées comme un révélateur de vulnérabilités.

Ce cadrage montre un point clé: le cloud n’est plus seulement un service informatique. C’est un levier de puissance. Les États s’interrogent sur la continuité d’activité en cas de crise diplomatique, sur la résilience des services publics, et sur la capacité à faire respecter leurs règles de protection des données.

Et après? La souveraineté se joue sur plusieurs étages. D’abord, l’hébergement. Ensuite, la gouvernance des identités numériques, la gestion des clés de chiffrement, et la capacité à auditer le code et les opérations. Sans ces briques, la promesse de contrôle reste fragile.

Sortir de Microsoft et des GAFAM: signaux politiques aux Pays-Bas et à Lyon, selon Boscop

Les décisions locales donnent une idée de la dynamique. Selon Boscop, le Parlement néerlandais a approuvé une série de motions adressées au gouvernement pour interpeller les politiques sur la nécessité de sortir de la dépendance aux solutions américaines, avec l’objectif de créer un cloud souverain néerlandais. Le même article cite aussi la ville de Lyon, qui annonce délaisser les logiciels Microsoft dans un souci de préserver sa souveraineté.

Ces exemples ne disent pas que l’alternative est simple. Ils indiquent plutôt un changement de doctrine: accepter des coûts de transition et des compromis fonctionnels pour réduire une dépendance jugée stratégique. Autre point. Les alternatives mises en avant dans ce type de démarche s’appuient souvent sur des solutions open source, parce qu’elles facilitent l’audit et la réversibilité, même si l’hébergement et l’exploitation restent des sujets à part entière.

Pour l’Algérie, ces signaux européens ont une valeur d’illustration. Ils montrent que la souveraineté numérique ne se limite pas à un discours d’État. Elle peut se traduire par des choix de logiciels, des politiques d’achat, et des exigences contractuelles sur la localisation et l’accès aux données.

Cloud tricolore et critique de la stratégie publique en France, selon la presse économique

La France offre un autre angle: la bataille du récit et des politiques industrielles. D’après un article titré Le cloud français face aux Gafam: une domination sans partage, des patrons de la French Tech réclament un cloud aux couleurs tricolores et critiquent une stratégie gouvernementale jugée insatisfaisante.

Ce type de débat met en lumière un dilemme classique. D’un côté, la demande de souveraineté pousse à privilégier des acteurs locaux, des architectures maîtrisées, et des clauses juridiques adaptées. De l’autre, les grands clouds américains conservent un avantage d’échelle, de catalogue de services et d’intégration. Résultat: les politiques publiques cherchent souvent un compromis entre performance, coût, conformité et autonomie.

Pour un pays comme l’Algérie, cette tension est centrale. Revendiquer la maîtrise implique de clarifier ce qui est jugé sensible ou critique, puis de définir une doctrine d’hébergement. Données d’état civil, santé, fiscalité, justice, télécoms: chaque bloc de données appelle des règles spécifiques, et des exigences de sécurité différentes.

Pourquoi la maîtrise des données devient un choix d’État face aux GAFAM

Les GAFAM sont souvent présentés comme des fournisseurs de services. Mais le cloud, c’est aussi une chaîne complète: stockage, calcul, réseau, supervision, sauvegarde, sécurité, identité, outils de développement. Quand un acteur fournit tout, il capte une partie de la gouvernance technique. La dépendance devient structurelle.

Selon Libre Journal, l’objectif prêté aux grandes firmes américaines est la domination mondiale des États-Unis sur l’IA. Même si la formule relève d’un registre militant, elle rappelle une réalité: l’IA moderne s’appuie sur des infrastructures cloud et sur des capacités de calcul massives. Contrôler le cloud, c’est peser sur l’accès aux outils, aux plateformes et aux standards de déploiement.

Concrètement, la maîtrise revendiquée par l’Algérie peut recouvrir plusieurs objectifs: héberger localement certaines données, imposer des règles de gouvernance, développer des compétences nationales, et réduire l’exposition à des décisions extraterritoriales. La question n’est pas seulement où sont les serveurs?. C’est aussi qui administre?, qui peut accéder?, quelles garanties d’audit?, quelle réversibilité si le contrat change?

Reste un détail, qui n’en est pas un: la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit avec des architectures, des procédures, et une capacité opérationnelle. Sans exploitation solide, un cloud local peut devenir une promesse fragile. À l’inverse, des règles strictes, des audits et une gouvernance claire peuvent réduire le risque, même quand une partie de l’écosystème reste international.

FAQ

Pourquoi les GAFAM dominent-ils le cloud?

Ils bénéficient d’un effet d’échelle, d’un catalogue de services très large et d’un écosystème de partenaires qui rend leurs plateformes attractives et difficiles à remplacer.

Que signifie souveraineté numérique dans le cloud?

C’est l’idée de garder le contrôle sur l’hébergement, l’accès, la sécurité et la gouvernance des données, avec des règles compatibles avec les priorités d’un État ou d’une organisation.

Quels exemples récents montrent une volonté de réduire la dépendance?

Selon Boscop, le Parlement néerlandais a adopté des motions allant dans le sens d’une sortie de dépendance, et la ville de Lyon a annoncé s’éloigner de Microsoft pour des raisons de souveraineté.

La souveraineté impose-t-elle de bannir les clouds américains?

Pas forcément. Les stratégies peuvent combiner des exigences de localisation, des règles d’accès et des choix d’architecture, selon la sensibilité des données et les besoins opérationnels.

Quel lien entre cloud et intelligence artificielle?

Les outils d’IA reposent sur des infrastructures de calcul et de stockage souvent fournies via le cloud, ce qui donne aux grands fournisseurs un rôle structurant dans l’accès aux capacités.

Questions fréquentes Pourquoi les GAFAM dominent-ils le cloud ? Ils bénéficient d’un effet d’échelle, d’un catalogue de services très large et d’un écosystème de partenaires qui rend leurs plateformes attractives et difficiles à remplacer. Que signifie « souveraineté numérique » dans le cloud ? C’est l’idée de garder le contrôle sur l’hébergement, l’accès, la sécurité et la gouvernance des données, avec des règles compatibles avec les priorités d’un État ou d’une organisation. Quels exemples récents montrent une volonté de réduire la dépendance ? Selon Boscop, le Parlement néerlandais a adopté des motions allant dans le sens d’une sortie de dépendance, et la ville de Lyon a annoncé s’éloigner de Microsoft pour des raisons de souveraineté. La souveraineté impose-t-elle de bannir les clouds américains ? Pas forcément. Les stratégies peuvent combiner des exigences de localisation, des règles d’accès et des choix d’architecture, selon la sensibilité des données et les besoins opérationnels. Quel lien entre cloud et intelligence artificielle ? Les outils d’IA reposent sur des infrastructures de calcul et de stockage souvent fournies via le cloud, ce qui donne aux grands fournisseurs un rôle structurant dans l’accès aux capacités.