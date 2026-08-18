Chine, premier semestre 2026, le rejet d’électricité renouvelable s’aggrave malgré les réseaux, ce que Pékin doit affronter

Le rejet d’électricité renouvelable progresse en Chine au premier semestre 2026, selon energynews. pro. Le phénomène, appelé effacement ou curtailment dans le secteur, désigne l’énergie solaire ou éolienne produite mais non injectée sur le réseau. Cette perte intervient alors que le pays continue d’ajouter des capacités renouvelables à un rythme élevé.

Pékin signale plus de pertes éoliennes et solaires

La progression du rejet d’électricité traduit un décalage croissant entre la construction de parcs renouvelables et la capacité du système à absorber leur production. En Chine, l’essor du solaire et de l’éolien a permis d’augmenter fortement la part d’électricité bas carbone disponible. Mais au premier semestre 2026, une part plus importante de cette production n’a pas trouvé de débouché immédiat.

Ce phénomène se produit surtout lorsque la production dépasse la demande locale ou lorsque les lignes de transport disponibles sont saturées. Les pics solaires de milieu de journée et les épisodes de vent fort dans les régions du nord et de l’ouest peuvent créer des excédents temporaires. Les opérateurs réduisent alors la production de certains parcs pour préserver l’équilibre du réseau, une obligation technique dans tout système électrique.

Le problème est accentué par la géographie énergétique chinoise. Les grands gisements solaires et éoliens se situent souvent loin des centres industriels et urbains de la côte est. La production doit donc parcourir de longues distances avant d’être consommée. Quand les interconnexions ne suffisent pas, l’électricité disponible localement perd de sa valeur et certains producteurs se voient demander de limiter leur injection.

Cette situation pèse sur la rentabilité des exploitants renouvelables. Une centrale financée sur la base d’un volume annuel attendu perd des revenus lorsque des mégawattheures sont refusés. Les investisseurs surveillent donc le taux de rejet autant que la puissance installée. Pour les autorités chinoises, l’enjeu consiste à maintenir le rythme de déploiement sans laisser augmenter durablement les pertes physiques et économiques.

Les grands parcs renouvelables chinois produisent parfois plus que le réseau local ne peut absorber.

Le réseau chinois ralentit les raccordements dans l’Ouest

Le cœur du dossier se situe dans le réseau électrique. La Chine a investi dans des lignes ultra-haute tension pour transporter l’électricité sur plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de kilomètres. Ces infrastructures améliorent la circulation entre provinces, mais leur mise en service demande des années de planification, d’autorisations et de travaux. Les capacités renouvelables, elles, peuvent être construites beaucoup plus vite.

Les contraintes viennent aussi des règles d’exploitation. Certaines provinces conservent des habitudes de planification centrées sur les centrales au charbon, jugées pilotables et disponibles à la demande. Quand la demande ralentit ou que la production renouvelable augmente brusquement, les arbitrages deviennent plus sensibles. Le système doit choisir entre réduire la production d’unités thermiques, mobiliser davantage de flexibilité ou couper une partie de l’électricité renouvelable.

Le stockage apporte une réponse partielle. Les batteries installées près des parcs solaires peuvent déplacer une partie de la production vers les heures du soir, lorsque la demande remonte. Les stations de pompage hydraulique jouent aussi un rôle dans certaines régions. Mais les volumes nécessaires restent considérables à l’échelle chinoise, surtout pour gérer des variations saisonnières et des épisodes météo prolongés.

Les marchés régionaux de l’électricité constituent un autre levier. Une meilleure tarification des heures de surplus incite les industriels à déplacer certaines consommations, comme l’électrolyse, le froid industriel ou la recharge de flottes électriques. De ce fait, le rejet renouvelable devient un indicateur politique autant qu’industriel. Il mesure la vitesse réelle d’adaptation du système chinois face à une production bas carbone de plus en plus abondante.

Les lignes de transport à longue distance restent centrales pour limiter les pertes renouvelables. Questions fréquentes Que signifie le rejet d’électricité renouvelable en Chine ? Il s’agit d’électricité solaire ou éolienne disponible mais non injectée sur le réseau. Les opérateurs réduisent alors la production pour maintenir l’équilibre entre offre et demande. Pourquoi le phénomène progresse-t-il au premier semestre 2026 ? La production renouvelable augmente rapidement, tandis que les lignes de transport, le stockage et les mécanismes de flexibilité ne progressent pas toujours au même rythme dans toutes les provinces. Quelles solutions la Chine peut-elle mobiliser ? Les principales réponses portent sur le renforcement des lignes ultra-haute tension, le développement du stockage, la modulation de la demande industrielle et des marchés électriques régionaux plus réactifs.