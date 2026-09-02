Data centers d’IA: la France sous pression pour fournir 1,9 GW à Fouju et Châteauroux

La progression des data centers géants liés à l’intelligence artificielle place le système électrique français sous surveillance. L’Écho Républicain rapporte, le 1er septembre 2026, que plusieurs projets dits hyperscalers concentrent des besoins inédits, tandis que des élus et associations dénoncent une préparation insuffisante. Le débat porte désormais sur les raccordements, la disponibilité de l’électricité et les choix industriels.

Fouju et Châteauroux concentrent 1,9 gigawatt de demandes

La donnée la plus commentée concerne le projet de Fouju, près de Melun, où onze centres de données seraient regroupés sur 90 hectares. Selon les éléments cités par L’Écho Républicain, l’ensemble mobiliserait 1,4 gigawatt de production électrique, soit un niveau rarement associé à une seule zone d’activité numérique. Cette puissance équivaut à une fraction significative de la production d’un réacteur nucléaire en fonctionnement.

À Châteauroux, Google annonce de son côté un projet de 500 mégawatts. L’addition des deux dossiers atteint 1,9 gigawatt, avant même de compter d’autres implantations liées au cloud, au calcul intensif ou à l’hébergement de données. Ces projets s’inscrivent dans le mouvement confirmé lors de Choose France 2026, marqué par 93 milliards d’euros d’investissements étrangers annoncés, dont une part importante vise les infrastructures numériques.

Cette dynamique nourrit les critiques locales. Les opposants interrogent l’usage des terres, la consommation d’eau pour le refroidissement, le bruit des installations techniques et la concurrence possible avec d’autres usages électriques. Les industriels avancent de leur côté la création d’emplois, la sécurité des données et la nécessité de garder en France une partie des capacités de calcul liées à l’IA.

Le point central reste le délai. Un data center se construit parfois plus vite qu’une ligne électrique renforcée, un poste de transformation ou une nouvelle capacité de production. Les collectivités cherchent donc à savoir qui financera les raccordements, quels contrats d’approvisionnement seront retenus et quelles garanties seront données en période de tension hivernale. Pour les maires, la question porte aussi sur les recettes fiscales promises et sur la durée réelle des emplois après chantier.

Les projets de Fouju et Châteauroux illustrent l’ampleur des besoins fonciers et électriques. — © Image générée par IA / Ideogram

RTE et le nucléaire face au calendrier des hyperscalers

La France dispose d’un avantage réel avec son parc nucléaire, qui fournit une électricité largement décarbonée. Cet argument est mis en avant pour attirer les investisseurs de l’intelligence artificielle, très sensibles au coût et à l’empreinte carbone de l’électricité. Mais cet atout ne règle pas automatiquement la question des pointes de consommation, des travaux de réseau et de la localisation des nouvelles charges.

RTE doit composer avec des demandes de raccordement de plus en plus massives. Le gestionnaire du réseau doit vérifier la capacité des lignes, planifier les renforcements et arbitrer entre clients industriels, électrification des transports, pompes à chaleur, usines bas carbone et centres de données. Dans ce contexte, l’expression rien n’a été anticipé, reprise dans le débat public, traduit une inquiétude sur la vitesse d’arrivée des projets plus que sur l’absence totale de planification.

Le calendrier du nouveau nucléaire accentue cette contrainte. Les premiers EPR2 ne sont pas attendus avant la fin des années 2030 dans les scénarios les plus favorables. Les besoins des hyperscalers, eux, se présentent maintenant, avec des demandes contractuelles souvent concentrées sur quelques années. Cette différence de rythme impose de regarder d’autres leviers: sobriété des usages, batteries, effacement de consommation, chaleur récupérée et contrats directs avec des producteurs.

Les renouvelables apparaissent donc comme un complément nécessaire, même si leur production varie selon la météo. Pour les acteurs de l’IA, la question n’est pas seulement d’obtenir des mégawatts, mais de sécuriser une électricité disponible, compétitive et peu carbonée. Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI, a résumé le sujet devant l’Assemblée nationale en mai 2026 en évoquant la transformation d’électrons en tokens. Cette formule illustre une réalité industrielle: l’IA française dépendra autant des modèles logiciels que des réseaux électriques capables de les alimenter.

Le raccordement des hyperscalers impose une planification fine du réseau électrique. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi les data centers d’IA consomment-ils autant d’électricité ? L’entraînement et l’usage des modèles d’intelligence artificielle nécessitent de très nombreux serveurs fonctionnant en continu. Ces machines consomment de l’électricité pour le calcul, mais aussi pour le refroidissement et la sécurité des installations. Le nucléaire français suffit-il à alimenter ces nouveaux projets ? Le parc nucléaire donne à la France une électricité peu carbonée et compétitive. Mais les nouveaux besoins arrivent rapidement, tandis que les futurs réacteurs EPR2 sont attendus seulement à plus long terme. Le réseau et les raccordements restent donc déterminants. Pourquoi les projets de Fouju et de Châteauroux sont-ils contestés ? Les critiques portent sur la consommation électrique, l’artificialisation des sols, les besoins de refroidissement, les nuisances locales et la priorité donnée à ces usages face aux autres besoins industriels ou résidentiels. Autre article : 20 entreprises, électricité au Danemark, éolien et réseaux intelligents, ce que Spherical Insights met en avant en 2026