337 d’aide, jusqu’à 2 360 pour certains pros, prime voiture électrique d’occasion 2026, ce qui change pour vous

Depuis le 1er septembre, l’achat ou la location longue durée d’une voiture électrique d’occasion peut ouvrir droit à une nouvelle aide. Le dispositif, financé par les certificats d’économies d’énergie, vise les véhicules 100 % électriques vendus par des professionnels et répondant à des critères techniques précis.

Service Public détaille la prime CEE lancée le 1er septembre

La mesure présentée par Service Public s’inscrit dans le cadre des certificats d’économies d’énergie, un mécanisme financé par les fournisseurs d’énergie, de carburants et leurs partenaires. Elle concerne l’achat ou la location d’une voiture électrique d’occasion à partir du 1er septembre 2026. Le dispositif est prévu pour quatre ans, avec des modalités qui pourront évoluer selon les offres proposées par les opérateurs.

Le montant de référence est estimé à environ 337 par véhicule, selon la base de prix du certificat retenue par les pouvoirs publics. Cette somme n’est pas versée automatiquement par l’État comme un bonus classique. Elle dépend des acteurs habilités à proposer la prime, ce qui implique de comparer les offres disponibles avant de signer un bon de commande ou un contrat de location.

Le périmètre reste strict. La voiture doit être 100 % électrique, ce qui exclut les motorisations hybrides, y compris rechargeables. Le véhicule doit aussi être d’occasion et respecter des conditions liées à son immatriculation, à sa catégorie et à son poids. La mesure vise les voitures particulières, avec une logique de soutien au marché de la seconde main plutôt qu’à l’achat neuf.

Cette prime CEE arrive dans un contexte où le prix des véhicules électriques demeure un frein pour de nombreux ménages. Sur le marché de l’occasion, les modèles urbains et compacts deviennent plus accessibles, mais la question de l’autonomie, de la garantie et de l’état de la batterie pèse encore dans la décision d’achat. L’aide ne couvre qu’une partie limitée du coût, mais elle peut réduire les frais annexes liés à la mise en circulation ou à la recharge domestique.

Le dispositif concerne uniquement les véhicules 100 % électriques d’occasion. — © Image générée par IA / Ideogram

Vendeurs professionnels et batterie contrôlée conditionnent l’aide

Pour obtenir l’aide, l’achat direct auprès d’un particulier ne suffit pas. Le véhicule doit être acquis ou loué auprès d’un professionnel habilité, capable de constituer le dossier et de transmettre les justificatifs requis. Cette obligation sécurise la procédure, car elle permet de vérifier l’origine du véhicule, son historique administratif et le respect des critères fixés par le dispositif CEE.

L’état de la batterie occupe une place centrale. Les acheteurs devront s’assurer que le véhicule présente un niveau de performance compatible avec les règles d’éligibilité. Dans la pratique, un certificat de diagnostic ou un document équivalent peut devenir un élément décisif au moment de l’achat. Pour un modèle âgé de plusieurs années, la capacité restante influe directement sur l’autonomie réelle et sur la valeur du véhicule à la revente.

Une majoration temporaire est prévue pour certains professionnels du service à la personne et de l’aide à domicile. Selon les informations publiées, la prime peut atteindre environ 2 000 à 2 360 pour ces publics, sous réserve notamment d’un véhicule d’une valeur maximale de 25 000 TTC, batterie comprise, et d’une masse inférieure à 1 800 kg. Cette majoration vise des métiers où les trajets courts et répétés rendent l’électrique pertinent.

Le calendrier est également encadré. La majoration s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2027 et finalisées avant le 1er juillet 2027. Les automobilistes intéressés ont intérêt à demander au vendeur si l’offre CEE est intégrée au prix affiché ou versée après validation du dossier. Cette différence peut modifier le financement, surtout en cas de crédit, de location longue durée ou de reprise d’un ancien véhicule.

L’état de la batterie fait partie des points à contrôler avant le dépôt du dossier. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Qui peut demander la prime pour voiture électrique d’occasion ? La prime peut être demandée pour l’achat ou la location longue durée d’une voiture 100 % électrique d’occasion, sous réserve de passer par un professionnel habilité et de respecter les critères techniques du dispositif CEE. Les véhicules hybrides sont-ils éligibles à cette aide ? Non. Le dispositif vise uniquement les voitures 100 % électriques. Les véhicules hybrides simples et hybrides rechargeables ne sont pas concernés par cette prime dédiée au marché de l’occasion. La prime est-elle versée directement par l’État ? Non. Elle repose sur les certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie, de carburants ou leurs partenaires proposent les offres. Le montant et les modalités peuvent donc varier selon l’opérateur. Autre article : Voitures électriques, prix en chute, occasion sous pression, ce que vendeurs et acheteurs doivent savoir avant de signer