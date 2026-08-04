94 % des conducteurs de voitures électriques refusent l’essence, ce que CDK révèle sur leur fidélité inattendue

Une enquête de CDK Global menée aux États-Unis auprès de conducteurs déjà passés à l’électrique met en lumière une fidélité très élevée à cette motorisation. Selon l’édition 2026, 94 % des répondants déclarent qu’ils ne reviendraient pas à une voiture essence ou diesel, contre seulement 1 % prêts à faire le chemin inverse.

CDK Global mesure un basculement chez 552 conducteurs américains

L’étude publiée par CDK Global repose sur les réponses de 552 conducteurs américains de voitures électriques. Le chiffre le plus commenté tient dans la comparaison avec l’enquête précédente: la part des propriétaires envisageant un retour à l’essence ou au diesel passe de 21 % en 2025 à 1 % dans l’édition 2026. Cette variation traduit une rupture nette dans la perception de l’usage quotidien.

Le résultat marque aussi une différence entre l’image extérieure de l’électrique et l’expérience des propriétaires. Les débats publics restent souvent centrés sur l’autonomie, le prix d’achat ou la disponibilité des bornes. Les personnes déjà équipées citent davantage la simplicité d’entretien, le coût d’usage plus prévisible et le confort de conduite. Le silence de fonctionnement et la disponibilité immédiate du couple font partie des arguments fréquemment mentionnés dans ce type d’enquête.

Cette évolution ne signifie pas que tous les freins ont disparu. Le panel américain reste limité et ne résume pas l’ensemble du marché mondial. Les conditions locales jouent beaucoup: accès à une recharge à domicile, prix de l’électricité, fiscalité, aides publiques et densité du réseau routier. Un conducteur vivant en maison individuelle avec garage ne rencontre pas les mêmes contraintes qu’un automobiliste en logement collectif sans borne dédiée.

Les motivations économiques pèsent néanmoins fortement dans la fidélité observée. Aux États-Unis comme en Europe, les conducteurs de voitures essence restent exposés aux variations du baril et aux tensions internationales. À l’inverse, la recharge nocturne à domicile, quand elle est possible, donne une visibilité plus stable sur le budget transport. Pour une partie des ménages, cette stabilité compte autant que l’argument environnemental.

L’accès à la recharge domestique influence fortement la satisfaction des conducteurs électriques.

Volkswagen et J. D. Power confirment la fidélité électrique

Les chiffres de CDK Global ne sont pas isolés. La Global EV Drivers Alliance indique que 92 % des conducteurs souhaitent rester en électrique, avec près de 1 % seulement favorables à un retour au thermique. De son côté, J. D. Power évoque 94 % de propriétaires prêts à racheter une voiture électrique, même si 12 % envisageraient aussi une hybride ou une thermique selon leurs besoins futurs.

Ces ordres de grandeur convergent avec les prises de position de plusieurs constructeurs. Volkswagen estime qu’en 2035, seuls 3 à 5 % des automobilistes voudront encore un moteur thermique. Le groupe allemand défend l’idée que l’adoption peut progresser par l’usage, sans reposer uniquement sur les interdictions réglementaires. Cette approche cherche à éviter une opposition frontale entre automobilistes attachés au thermique et nouveaux utilisateurs déjà convaincus par l’électrique.

L’un des enjeux porte désormais sur les profils qui n’ont pas encore franchi le pas. Les premiers acheteurs étaient souvent mieux informés, plus aisés ou plus sensibles aux innovations. La phase suivante concerne des conducteurs plus prudents, qui attendent des prix plus bas, des batteries plus endurantes et des bornes fiables sur les grands axes. Les constructeurs doivent répondre à ces attentes avec des modèles compacts, des garanties lisibles et des temps de recharge mieux maîtrisés.

Le contraste entre conducteurs équipés et automobilistes hésitants structure le marché en 2026. Les premiers expriment une satisfaction très élevée, tandis que les seconds continuent de juger l’électrique à travers ses contraintes supposées. À défaut d’un retour massif vers l’essence, la bataille commerciale se déplace vers l’accessibilité, les loyers mensuels, la valeur de revente et la qualité du réseau de recharge public.

Les constructeurs misent sur l’expérience d’usage pour convaincre les automobilistes encore hésitants. Questions fréquentes Que dit l’enquête CDK Global sur les conducteurs électriques ? L’enquête indique que 94 % des propriétaires américains interrogés ne souhaitent pas revenir à une voiture essence ou diesel. Seuls 1 % accepteraient un retour au thermique. Pourquoi le chiffre de 2026 attire-t-il l’attention ? La comparaison avec 2025 est marquante : 21 % des répondants envisageaient alors un retour à l’essence ou au diesel, contre 1 % dans l’édition 2026. Ces résultats valent-ils pour tous les automobilistes ? Non. Ils concernent des conducteurs déjà passés à l’électrique, aux États-Unis. Les automobilistes sans accès facile à la recharge peuvent avoir des contraintes différentes. Autre article : Monizze Pay : la fintech belge lance un paiement mobile « local » face à Apple Pay et Google Pay