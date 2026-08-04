1,22%, 8 642,32 points, Paris au record avec Francfort et Madrid, ce que la baisse de l’énergie déclenche sur les marchés

La séance du 3 août 2026 a placé les grandes places européennes sur des niveaux historiques. Paris a progressé de 1,22% et inscrit un record en séance à 8 642,32 points. Francfort a gagné 1,45%, avec de nouveaux sommets, tandis que Madrid a rejoint ce mouvement, portée par la nette détente des prix de l’énergie.

Paris atteint 8 642,32 points avec le recul du Brent

À Paris, le mouvement haussier s’est construit dès les premiers échanges, dans un marché redevenu plus réceptif aux actions après plusieurs séances dominées par les arbitrages macroéconomiques. Le CAC 40 a touché 8 642,32 points en séance, un seuil symbolique qui traduit la vigueur retrouvée des grandes capitalisations françaises. La progression de 1,22% a concerné une large partie de la cote, au-delà des seuls poids lourds habituels.

Le principal moteur de cette avancée tient au recul marqué du pétrole. Le Brent s’affichait à 83,85 dollars, en baisse de -6,26%, selon les données de marché diffusées dans la journée. Pour les investisseurs, cette détente allège la pression sur les coûts de production, notamment dans l’industrie, les transports, la chimie et la distribution. Elle réduit aussi les craintes liées à une nouvelle poussée inflationniste.

Les valeurs sensibles aux dépenses des ménages ont profité de ce climat plus favorable. Lorsque les prix de l’énergie baissent, les marchés anticipent souvent un meilleur pouvoir d’achat disponible, même si l’effet réel sur les factures prend du temps. Les compagnies aériennes, les groupes de loisirs et certaines entreprises industrielles figurent généralement parmi les premiers bénéficiaires de ce type de rotation sectorielle.

Cette progression parisienne s’inscrit aussi dans un environnement international plus porteur. Wall Street avait clôturé en nette hausse la veille, avec un record du Dow Jones, ce qui a renforcé l’appétit pour le risque en Europe. Les investisseurs restent attentifs aux prochaines statistiques d’inflation et aux publications d’entreprises, mais la séance a marqué un net changement de perception sur les actifs européens.

À Paris, le CAC 40 a atteint un nouveau sommet en séance.

Francfort et Madrid profitent de la détente énergétique

À Francfort, la hausse de +1,45% a permis au marché allemand de battre ses records, en séance et à la clôture selon les indications disponibles. La place allemande reste particulièrement sensible aux prix de l’énergie, en raison du poids de l’industrie, de l’automobile et de la chimie dans son indice phare. Une détente du brut améliore donc rapidement les anticipations de marges pour plusieurs groupes exportateurs.

Le marché allemand bénéficie aussi d’un double soutien. D’un côté, la baisse des coûts énergétiques apaise les inquiétudes sur la compétitivité industrielle. De l’autre, la demande mondiale pour les grandes valeurs technologiques et industrielles européennes reste solide, dans le sillage des indices américains. Les gérants de portefeuille rééquilibrent leurs positions vers des entreprises capables de défendre leurs résultats malgré un contexte commercial encore exigeant.

Madrid a également inscrit un record, dans une séance favorable aux marchés du sud de l’Europe. La Bourse espagnole profite d’un profil sectoriel différent, avec une forte présence des banques, des infrastructures, de l’énergie régulée et du tourisme. Le recul du pétrole peut soutenir les compagnies liées aux déplacements et améliorer les perspectives de consommation, alors que la saison touristique reste un indicateur surveillé par les investisseurs.

La dynamique européenne ne dépend pas seulement du brut. La perspective d’une inflation moins tendue nourrit les anticipations d’une politique monétaire moins restrictive, même si les banques centrales conservent une approche prudente. Les marchés intègrent cette combinaison favorable, énergie moins chère, taux mieux orientés et résultats d’entreprises résistants. Les prochaines séances permettront de mesurer si ce mouvement attire de nouveaux flux vers les actions européennes, après cette série de records à Paris, Francfort et Madrid.

Francfort et Madrid ont accompagné la hausse des grandes places européennes. Questions fréquentes Pourquoi la baisse du pétrole soutient-elle les Bourses européennes ? Une baisse du pétrole réduit les coûts attendus pour de nombreux secteurs, notamment les transports, l’industrie, la chimie et la distribution. Elle peut aussi diminuer les tensions inflationnistes, ce qui rassure les investisseurs sur les marges des entreprises et l’évolution des taux. Quel niveau la Bourse de Paris a-t-elle atteint pendant la séance ? La Bourse de Paris a progressé de 1,22% et le CAC 40 a inscrit un nouveau record en séance à 8 642,32 points le 3 août 2026. Francfort et Madrid ont-elles suivi le même mouvement que Paris ? Oui. Francfort a gagné 1,45% et battu de nouveaux records, tandis que Madrid a également atteint un sommet. Les trois places ont profité d’un climat plus favorable aux actions européennes. Autre article : MiCA au 1er juillet : pourquoi des plateformes crypto pourraient fermer et que deviennent les clients