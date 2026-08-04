29/07, French Tech, Stracker met l’IA au service du fret critique, ce qu’Axel Bandiaky explique sur BFM Business

Stracker a été mise en avant le 29 juillet dans la séquence French Tech de BFM Business, consacrée à la gestion du fret critique. Son fondateur et directeur général, Axel Bandiaky, était l’invité de Sandra Gandoin pour présenter l’approche de l’entreprise. Le sujet concerne un segment précis de la logistique, celui des marchandises dont le retard peut bloquer une usine, une opération de maintenance ou une chaîne d’approvisionnement sensible.

Axel Bandiaky présente Stracker sur BFM Business

La présence d’Axel Bandiaky dans French Tech donne une visibilité nationale à Stracker, jeune acteur positionné sur un marché peu connu du grand public. Le fret critique ne désigne pas le transport courant de palettes standardisées, mais des expéditions soumises à une forte contrainte de délai, de traçabilité ou de continuité d’activité. Dans ce domaine, une pièce manquante peut immobiliser une ligne de production, retarder une réparation industrielle ou provoquer une rupture dans un dispositif de service.

Le format de BFM Business, centré sur l’innovation et les entreprises françaises, permet de replacer cette activité dans un mouvement plus large. La logistique urgente attire de nouveaux outils numériques, car les chargeurs cherchent à réduire les décisions prises dans l’urgence, souvent coûteuses. Dans un dossier de transport critique, le prix du trajet compte, mais la fiabilité du délai, la visibilité en temps réel et la capacité à réagir à un incident pèsent davantage.

Stracker s’inscrit dans cette logique avec une promesse orientée vers la coordination. Les opérations de fret urgent impliquent fréquemment plusieurs interlocuteurs, transporteurs routiers, plateformes aéroportuaires, affréteurs, responsables d’entrepôts et équipes client. Le risque principal vient de la fragmentation de l’information. Une donnée manquante sur l’heure d’enlèvement, un changement de véhicule ou une correspondance aérienne mal anticipée peut réduire la marge de manœuvre.

L’intérêt journalistique du sujet tient aussi à son ancrage industriel. Le fret critique concerne l’automobile, l’aéronautique, la santé, l’énergie et les équipements techniques. Ces secteurs ne recherchent pas uniquement un transport rapide, mais une capacité à documenter chaque étape. Dans ce contexte, une solution française capable de combiner suivi opérationnel et lecture automatisée des priorités répond à une demande concrète des directions logistiques.

Les médias économiques offrent une exposition accrue aux jeunes entreprises de la French Tech.

L’IA cible les retards du fret critique

L’apport de l’intelligence artificielle dans ce secteur repose d’abord sur l’analyse de données dispersées. Horaires d’enlèvement, disponibilité des véhicules, historique des retards, contraintes douanières, météo locale et temps de passage sur certains axes peuvent être croisés pour orienter une décision. Dans le transport urgent, quelques heures perdues ont parfois un coût supérieur au prix de l’expédition elle-même.

Pour une entreprise comme Stracker, l’enjeu consiste à transformer ces informations en alertes exploitables. Un outil d’IA peut signaler un risque de retard avant qu’il ne devienne irréversible, proposer un plan de transport alternatif ou hiérarchiser les dossiers selon leur criticité. Cette approche intéresse les responsables logistiques, car elle réduit la dépendance aux échanges manuels, aux appels successifs et aux tableaux de suivi tenus séparément par plusieurs équipes.

La valeur d’un tel système dépend néanmoins de la qualité des données disponibles. Une plateforme mal alimentée produit des recommandations fragiles. Les entreprises doivent donc connecter leurs outils internes, systèmes de gestion d’entrepôt, logiciels de transport et interfaces de suivi client. Le déploiement demande aussi un cadre clair sur la responsabilité des décisions, car l’IA assiste l’exploitation, mais ne remplace pas l’arbitrage humain lors d’un incident complexe.

Le marché reste disputé entre acteurs technologiques, commissionnaires traditionnels et transporteurs spécialisés. Les solutions les plus crédibles seront celles qui démontrent leur efficacité sur des cas mesurables, taux de livraison à l’heure, baisse des appels de relance, réduction des ruptures et meilleure visibilité client. La séquence consacrée à Stracker illustre la montée en puissance d’une logistique plus prédictive, où le traitement de l’information devient presque aussi stratégique que le camion, l’avion ou l’entrepôt mobilisé.

Le fret critique nécessite une surveillance fine des délais et des points de blocage. Questions fréquentes Qu’est-ce que le fret critique ? Le fret critique correspond à des marchandises dont le retard peut entraîner un blocage industriel, une interruption de service ou un risque opérationnel important. Quel rôle Stracker attribue à l’IA ? L’IA sert à analyser des données de transport, détecter des risques de retard et aider les équipes à choisir une option adaptée aux expéditions urgentes. Pourquoi le sujet intéresse-t-il la French Tech ? La logistique critique combine logiciels, données et expertise opérationnelle, trois domaines dans lesquels de jeunes entreprises françaises cherchent à se différencier.