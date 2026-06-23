8 millions d’entreprises, GenAI chez Meta, un chiffre doublé, ce qui surprend les concurrents

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Meta affirme que plus de 8 millions d’entreprises utilisent ses fonctionnalités de GenAI. Le chiffre est avancé par Séverine Six, qui ajoute que cela représente deux fois plus qu’en 2025.

La déclaration, reprise par mntd. fr, s’inscrit dans la communication de Meta autour de l’adoption de ses outils d’intelligence artificielle générative par les acteurs économiques. Elle donne un ordre de grandeur, mais sans détailler les usages précis, les zones géographiques concernées ou la définition retenue pour “fonctionnalités de GenAI”.

Plus de 8 millions d’entreprises: ce que Meta met en avant

Le message central est simple: Meta présente une base de plus de 8 millions d’entreprises qui utiliseraient ses fonctionnalités de GenAI, selon Séverine Six. L’autre élément mis en avant est la dynamique: deux fois plus qu’en 2025.

Concrètement, Meta cherche à associer sa stratégie IA à un indicateur d’adoption “business”. Le chiffre sert de signal au marché: l’IA générative ne serait plus cantonnée à des tests, mais intégrée à des pratiques d’entreprise, au moins sur une partie des outils proposés par la plateforme.

Reste un détail. La citation ne précise pas ce que recouvre exactement “utiliser”: déploiement régulier, expérimentation ponctuelle, usage via un produit publicitaire, ou utilisation d’un assistant intégré. Sans ce cadrage, l’indicateur décrit surtout une trajectoire revendiquée.

Deux fois plus qu’en 2025: une croissance présentée comme un marqueur

Le second volet de la phrase de Séverine Six porte sur la progression: c’est deux fois plus qu’en 2025. Meta insiste donc sur une accélération, en liant l’adoption de la GenAI à une comparaison temporelle.

Cette manière de présenter la croissance joue un rôle précis dans une communication technologique: elle met l’accent sur le rythme, plus que sur les détails de produit. L’argument est destiné à montrer que les fonctionnalités de GenAI de Meta auraient franchi un seuil d’usage, avec un effet d’entraînement.

Et après? La question clé devient celle de la conversion de cet usage en résultats concrets pour les entreprises: gains opérationnels, amélioration de la création de contenus, optimisation de campagnes. La déclaration ne donne pas d’exemples, mais elle place l’adoption au centre du récit.

La citation mentionne des fonctionnalités de GenAI sans les nommer. Ce choix maintient un flou utile: il permet d’englober plusieurs types d’outils, du contenu généré automatiquement à des assistants, en passant par des fonctionnalités intégrées aux environnements publicitaires.

Pour les entreprises, l’intérêt d’une GenAI “prête à l’emploi” sur une plateforme grand public est souvent pragmatique: produire plus vite, décliner des messages, tester des variantes, adapter un ton. Concrètement, ce sont des besoins de marketing, de relation client, ou de gestion de contenus qui reviennent le plus souvent dans ce type d’usage.

Le problème? Sans description précise, il est difficile de distinguer les usages avancés (processus structurés, intégration à des workflows) des usages légers (tests, fonctionnalités activées ponctuellement). La phrase de Séverine Six sert donc d’abord à installer l’idée d’une adoption massive.

En mettant en avant plus de 8 millions d’entreprises, Meta cherche à ancrer sa GenAI dans le quotidien des organisations, pas seulement dans l’innovation. C’est aussi un signal de crédibilité: la valeur d’une plateforme se mesure à sa capacité à faire adopter des outils à grande échelle.

Autre point. L’accent mis sur la comparaison “deux fois plus qu’en 2025” vise à installer un récit de croissance continue. Dans un marché où les annonces IA se multiplient, la bataille se joue aussi sur des indicateurs d’adoption, plus parlants pour les décideurs que des promesses techniques.

La suite dépendra de la capacité de Meta à documenter ce chiffre: typologie d’entreprises, cas d’usage, niveau de maturité, et résultats observables. À ce stade, la communication se concentre sur une métrique unique et une trajectoire, portées par la prise de parole de Séverine Six.

FAQ

Qui est à l’origine de la déclaration sur la GenAI chez Meta?

La phrase est attribuée à Séverine Six de Meta, reprise par mntd. fr.

Quel chiffre Meta avance sur l’adoption de ses fonctionnalités de GenAI?

Plus de 8 millions d’entreprises utiliseraient les fonctionnalités de GenAI de Meta, selon cette déclaration.

Quelle évolution Meta revendique par rapport à 2025?

Selon Séverine Six, c’est deux fois plus qu’en 2025.

La déclaration précise-t-elle quelles fonctionnalités de GenAI sont utilisées?

Non. La citation évoque des fonctionnalités de GenAI sans détailler lesquelles.

Questions fréquentes Qui est à l’origine de la déclaration sur la GenAI chez Meta ? La phrase est attribuée à Séverine Six (Meta) et reprise par mntd.fr. Quel chiffre Meta avance sur l’adoption de ses fonctionnalités de GenAI ? Meta affirme que plus de 8 millions d’entreprises utilisent ses fonctionnalités de GenAI. Quelle évolution Meta revendique par rapport à 2025 ? Séverine Six indique que cela représente deux fois plus qu’en 2025. La déclaration détaille-t-elle les fonctionnalités de GenAI concernées ? Non, la citation mentionne des fonctionnalités de GenAI sans préciser lesquelles.