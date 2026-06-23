8 millions d’entreprises, 2 fois plus, les outils GenAI de Meta adoptés, ce chiffre surprend les experts

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Meta affirme que plus de 8 millions d’entreprises utilisent ses fonctionnalités de GenAI, selon Séverine Six. La dirigeante ajoute que ce volume représente deux fois plus qu’en 2025, signe d’une adoption accélérée des outils d’IA générative dans les usages professionnels.

L’information, rapportée par mntd. fr, s’inscrit dans une bataille plus large entre grandes plateformes pour ancrer l’IA générative dans le quotidien des entreprises. Derrière la formule, l’enjeu est simple: faire de la GenAI un outil de travail régulier, et pas seulement une démonstration technologique. Résultat: pour les équipes marketing, commerciales ou support, la promesse est d’aller plus vite sur des tâches répétitives, tout en gardant la main sur le message final.

Plus de 8 millions d’entreprises: ce que Meta met en avant

La déclaration attribuée à Séverine Six met d’abord l’accent sur un chiffre, plus de 8 millions, présenté comme le nombre d’entreprises utilisant les fonctionnalités de GenAI de Meta. Dans la communication des plateformes, ce type d’indicateur sert à montrer une traction massive et à rassurer sur la maturité des outils.

Pour une entreprise, utiliser peut recouvrir des réalités très différentes, d’un test ponctuel à une intégration dans des processus récurrents. Dans les faits, ce que retiennent beaucoup de décideurs, c’est l’idée qu’une large base d’entreprises s’est déjà lancée, ce qui réduit la crainte d’être un cas isolé ou un pionnier exposé.

Au quotidien, l’intérêt se joue souvent sur des actions concrètes: produire des variantes de textes, accélérer la préparation de contenus, ou assister des équipes qui doivent répondre à un volume important de demandes. Résultat: la GenAI est présentée comme un levier de productivité, avec une adoption qui peut commencer petit, puis s’élargir si les résultats sont jugés utiles.

Deux fois plus qu’en 2025: l’idée d’une adoption qui s’accélère

Le second point mis en avant par Séverine Six est la comparaison temporelle: deux fois plus d’entreprises utiliseraient ces fonctionnalités qu’en 2025. Cette formulation vise à installer un récit d’accélération, où l’IA générative devient rapidement un standard de travail pour une partie croissante des organisations.

Pour les entreprises, une adoption qui double en peu de temps envoie un signal: la GenAI ne se limite plus à des expérimentations. Cela peut aussi créer un effet d’entraînement, car les directions métiers se comparent entre elles et veulent éviter de prendre du retard sur des concurrents qui automatisent déjà certaines étapes.

Dans le quotidien d’une PME ou d’un service marketing, cette dynamique peut se traduire par des demandes très simples: peut-on produire plus de versions d’un message?, peut-on réduire le temps passé à rédiger?, peut-on mieux adapter un contenu à différents publics?. Résultat: la GenAI est perçue comme un outil de cadence, au même titre qu’un logiciel qui facilite la planification ou la publication.

Pourquoi Meta insiste sur les “fonctionnalités de GenAI” plutôt que sur un produit unique

La formulation rapportée par mntd. fr parle de fonctionnalités de GenAI, et pas d’un seul produit. Ce choix de mots n’est pas anodin: il suggère une approche par briques, intégrées dans des outils déjà utilisés par les entreprises, plutôt qu’un usage concentré dans une application dédiée.

Pour une organisation, c’est souvent la condition pour passer du test à l’usage régulier: si l’IA générative est accessible là où les équipes travaillent déjà, le coût d’apprentissage baisse. Résultat: l’adoption peut se faire par petites touches, équipe par équipe, sans transformer toute l’organisation d’un coup.

Ce positionnement a aussi une conséquence pratique: il déplace la question du faut-il utiliser l’IA? vers où l’IA apporte-t-elle une valeur immédiate?. Les cas d’usage les plus fréquents, dans l’esprit des entreprises, restent ceux qui touchent à la production de contenus, à l’assistance à la rédaction, à la génération de variantes, ou à l’aide à la formulation de réponses.

Ce que cela change pour une entreprise: vitesse, cohérence, contrôle

Dans la réalité du travail, l’IA générative est rarement jugée sur des promesses abstraites. Elle est évaluée sur trois critères très concrets: gagner du temps, garder une cohérence de marque, et conserver un contrôle humain sur la version finale.

Gagner du temps: si la GenAI permet de produire un premier jet, une liste d’idées, ou plusieurs versions d’un texte, les équipes peuvent se concentrer sur la validation, l’angle, et la conformité. Résultat: le temps machine se substitue à une partie du temps humain sur des tâches répétitives.

Garder une cohérence: l’intérêt, pour une entreprise, n’est pas seulement d’écrire plus vite, mais d’écrire de façon homogène, avec un ton stable. Les outils de GenAI peuvent aider à reformuler dans un style donné, à décliner un message, ou à adapter une longueur de texte.

Conserver le contrôle: dans la plupart des organisations, la GenAI reste un assistant. La validation finale, la responsabilité du message, et la conformité interne restent des points de passage obligés. Résultat: l’usage professionnel se construit souvent avec des règles internes, des relectures, et des garde-fous.

FAQ

Qui a communiqué sur ce chiffre d’entreprises utilisatrices?

Selon mntd. fr, l’affirmation est attribuée à Séverine Six de Meta.

Quel chiffre Meta avance sur l’usage de la GenAI par les entreprises?

La déclaration évoque plus de 8 millions d’entreprises utilisant des fonctionnalités de GenAI de Meta.

Que signifie “deux fois plus qu’en 2025” dans cette déclaration?

Cela signifie, selon Séverine Six, que le nombre d’entreprises utilisatrices des fonctionnalités de GenAI de Meta serait doublé par rapport à 2025.

Pourquoi Meta parle de “fonctionnalités” plutôt que d’un seul outil?

Cette formulation suggère une GenAI intégrée à plusieurs usages et produits, ce qui facilite une adoption progressive par les équipes.

Questions fréquentes Qui a communiqué sur ce chiffre d’entreprises utilisatrices ? Selon mntd.fr, l’affirmation est attribuée à Séverine Six (Meta). Quel chiffre Meta avance sur l’usage de la GenAI par les entreprises ? Meta affirme que plus de 8 millions d’entreprises utilisent ses fonctionnalités de GenAI, selon Séverine Six. Que signifie “deux fois plus qu’en 2025” dans cette déclaration ? Cela signifie, selon Séverine Six, que le nombre d’entreprises utilisatrices aurait doublé par rapport à 2025. De quoi parle-t-on quand Meta évoque des “fonctionnalités de GenAI” ? La formulation renvoie à des capacités d’IA générative intégrées à des outils utilisés par les entreprises, plutôt qu’à un produit unique.