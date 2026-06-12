5 lettres, 6 groupes, Amazon, Netflix et Google en tête, pourquoi les MANGOS remplacent les GAFAM

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Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX: six noms, un acronyme, et une idée simple. “MANGOS” s’invite dans le vocabulaire pour raconter un déplacement du pouvoir technologique vers l’IA, les puces et les infrastructures. Le sigle circule sur les réseaux et dans la presse, comme un symptôme d’époque.

La scène se joue en ligne, sur un fil qui défile vite, entre captures d’écran et commentaires ironiques. Un acronyme chasse l’autre, comme une mode, mais aussi comme un baromètre: ce que l’on choisit de regrouper sous une même étiquette dit ce que l’on croit être le centre de gravité du secteur. Pendant des années, le réflexe a été GAFAM. Puis sont venues d’autres variantes. Maintenant, “MANGOS” s’impose dans la conversation, avec un casting qui met l’accent sur l’intelligence artificielle et les fondations matérielles du numérique.

Selon Siècle Digital, le 9 juin 2026, un utilisateur propose de remplacer les GAFAM par MANGOS, en listant Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX. L’idée n’a rien d’institutionnel: c’est un geste typique de l’écosystème tech, où l’on renomme, on re-classe, on résume en lettres ce qui paraît compter.

Le récit se propage d’autant plus vite qu’il est facile à répéter. “MANGOS” sonne comme un mot, presque une blague, et c’est souvent ce qui fait la force d’un acronyme. Numerama relève aussi ce côté “rigolo”, mais insiste sur l’intuition: derrière le jeu de lettres, une lecture de la période actuelle, marquée par l’IA générative, les infrastructures et de nouveaux centres de pouvoir.

Une autre source, qui raconte “le jour où les GAFAM sont devenus les MANGOS”, décrit un post sur X qui popularise l’acronyme et précise que l’auteur a ensuite ajouté le S de SpaceX. Le détail compte: il signale que la liste n’est pas figée, qu’elle est discutée, ajustée, et qu’elle sert moins à établir une vérité qu’à mettre en scène une hiérarchie mouvante.

Pourquoi Apple, Amazon et Microsoft sortent du récit, et ce que cela raconte

Dans la version “MANGOS” reprise par plusieurs médias, Apple, Amazon et Microsoft ne figurent plus dans le groupe mis en avant, alors qu’ils font partie des GAFAM tels que définis classiquement. Le changement n’est pas une mesure de taille ou de chiffre d’affaires, c’est un changement de focale: l’acronyme met en avant des acteurs perçus comme centraux dans la phase actuelle, dominée par les modèles d’IA, les puces et les infrastructures.

Wikipédia rappelle ce que recouvre GAFAM: Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft, un acronyme popularisé en France par les médias économiques au milieu des années 2010, pour désigner des firmes américaines dominantes dans le numérique. Cette définition explique aussi pourquoi l’étiquette a longtemps tenu: elle rassemblait des entreprises grand public, visibles, présentes dans le quotidien, du smartphone au commerce en ligne.

Le basculement que suggère “MANGOS” est narratif: la tech ne se résume plus, dans l’imaginaire collectif, à des plateformes, des boutiques d’applications ou des services cloud. Elle se raconte par une course à l’IA, par des chaînes d’approvisionnement en calcul, par des infrastructures qui rendent les modèles possibles. Siècle Digital formule ce déplacement: la technologie “ne se joue plus seulement sur les réseaux sociaux, les smartphones et le commerce en ligne”, elle mise “de plus en plus sur l’intelligence artificielle, les puces, les données et les infrastructures”.

Ce choix a aussi une dimension culturelle. Les acronymes comme FAANG ont déjà montré qu’un sigle peut être un outil de lecture pour les investisseurs, les médias, ou les commentateurs, sans être un club officiel. Numerama rappelle cette succession de surnoms, preuve qu’on cherche régulièrement une nouvelle carte pour décrire un territoire qui change.

Anthropic, OpenAI, Nvidia, SpaceX: le retour des “faiseurs d’infrastructure”

Ce qui frappe dans “MANGOS”, c’est la place accordée à des entreprises dont la notoriété grand public est inégale. OpenAI est devenue une référence populaire de l’IA générative. Anthropic, elle, est plus discrète, mais Numerama souligne que l’entreprise, avec Claude, “est devenue l’un des noms qui comptent dans la course à l’IA générative”. Dans un acronyme, cette présence vaut reconnaissance: elle signale que l’influence se mesure aussi à la capacité à produire des modèles, à attirer des talents, à imposer des standards de sécurité ou d’alignement dans le débat public.

La présence de Nvidia raconte une autre histoire: celle du matériel et du calcul. Siècle Digital associe explicitement le moment actuel à “les puces” et “les infrastructures”. L’idée, là encore, n’est pas de dresser un palmarès, mais de dire que l’IA remet le silicium au centre de la scène. Dans cette lecture, les géants ne sont plus seulement ceux qui possèdent des audiences, mais ceux qui contrôlent les moyens de produire et d’entraîner des systèmes.

Quant à SpaceX, son apparition dans la liste intrigue et alimente la discussion. La source qui raconte la popularisation de l’acronyme explique que l’auteur a ajouté le S, estimant que la société “contribue massivement à l’IA”. La formulation laisse entendre un lien par l’infrastructure, les réseaux, la capacité à déployer des systèmes complexes, plus que par un produit d’IA grand public identifié. Le résultat est parlant: “MANGOS” ne décrit pas seulement le numérique des écrans, il inclut des acteurs des couches profondes, celles qui supportent le reste.

Au milieu de ce groupe, Google et Meta jouent un rôle de pont entre deux époques: des plateformes historiques, mais aussi des acteurs engagés dans la compétition IA. Le sigle conserve donc une part d’héritage GAFAM, tout en le réorientant.

Ce que valent vraiment ces acronymes, de GAFAM à MANGOS, dans le débat public

Les acronymes simplifient, parfois jusqu’à l’excès. Ils créent une affiche, un casting, un “groupe” facile à citer, puis à contester. Le Soir résume ce réflexe: “Exit donc les Gafam, bonjour les Mangos.” La formule est efficace, mais elle dit aussi la limite: aucun acteur ne “sort” du paysage parce qu’un sigle change. Ce qui change, c’est la grille de lecture.

Wikipédia rappelle que les GAFAM sont régulièrement critiqués, sur des sujets comme la fiscalité, les abus de position dominante, ou la vie privée. Le même article mentionne aussi leur emprise sur l’intelligence artificielle parmi d’autres domaines. Dit autrement, l’IA n’est pas une rupture qui efface tout: elle recompose les rapports de force, elle déplace l’attention, elle fait monter de nouveaux noms, mais elle s’appuie aussi sur des acteurs déjà installés.

Ce qui rend “MANGOS” intéressant, c’est sa capacité à condenser une impression largement partagée dans le secteur: la période actuelle valorise les entreprises qui possèdent des modèles, du calcul, des données et des réseaux. Siècle Digital insiste sur ce déplacement. Numerama y voit un “basculement vers l’ère de l’IA, des infrastructures et de nouveaux centres de pouvoir”. Les mots changent, mais le fond est là: le pouvoir technologique se lit de plus en plus en couches, du logiciel au matériel, des modèles aux centres de données, des plateformes aux infrastructures.

Reste une question, qui traverse toutes ces étiquettes: qui décide de la liste, et à quel moment la liste devient un consensus? Pour l’instant, “MANGOS” ressemble moins à une catégorie stabilisée qu’à une photographie prise en plein mouvement. Une photo qui, comme souvent dans la tech, circule d’abord parce qu’elle est simple, puis parce qu’elle finit par structurer la conversation.

FAQ

Que signifie l’acronyme MANGOS?

MANGOS regroupe Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, selon Siècle Digital et Numerama.

Pourquoi parle-t-on de MANGOS après les GAFAM?

Selon Siècle Digital et Numerama, l’acronyme reflète un déplacement de l’attention vers l’intelligence artificielle, les puces et les infrastructures, au-delà des plateformes et des services numériques historiques.

Quelle est la définition des GAFAM?

D’après Wikipédia, GAFAM désigne Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft, un groupe de grandes firmes américaines dominantes dans le numérique.

D’où vient l’expression MANGOS?

Selon Siècle Digital, la proposition de remplacer GAFAM par MANGOS a été formulée sur X le 9 juin 2026, puis reprise dans le débat en ligne et dans la presse.

MANGOS remplace-t-il officiellement GAFAM?

Non. Les sources décrivent un acronyme popularisé dans la conversation publique, utilisé comme grille de lecture d’une phase marquée par l’IA et les infrastructures, pas comme une catégorie officielle.

Questions fréquentes Que signifie l’acronyme MANGOS ? MANGOS regroupe Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI et SpaceX, selon Siècle Digital et Numerama. Pourquoi parle-t-on de MANGOS après les GAFAM ? Selon Siècle Digital et Numerama, l’acronyme traduit un basculement vers l’IA, les puces et les infrastructures, au-delà des plateformes et services numériques historiques. Quelle est la définition des GAFAM ? D’après Wikipédia, GAFAM désigne Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft. D’où vient l’expression MANGOS ? Selon Siècle Digital, la proposition a été formulée sur X le 9 juin 2026, puis a circulé dans le débat en ligne et dans la presse. MANGOS remplace-t-il officiellement GAFAM ? Non. Les sources décrivent un acronyme popularisé dans la conversation publique, pas une catégorie officielle.