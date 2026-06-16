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French Tech 2026 reconfigure la logique du Next40/120: l’excellence technologique devient le critère central, devant la capacité à enchaîner les levées de fonds. Résultat: les deeptechs gagnent en visibilité, tandis que le SaaS apparaît moins favorisé dans cette sélection.

Le signal est politique autant qu’économique. Le Next40/120, vitrine de l’écosystème français, ne raconte plus seulement une histoire de croissance rapide et de capitaux levés. Il met en avant une promesse: celle d’entreprises qui se distinguent par leur avance technologique, leurs barrières à l’entrée et leur capacité à transformer des briques scientifiques ou industrielles en produits et en marchés, selon L’Usine Digitale.

Le Next40/120, une vitrine qui change de message

Le Next40/120 a longtemps été perçu comme un thermomètre de la dynamique des startups françaises, avec une attention forte portée à la traction commerciale et aux tours de table. Avec French Tech 2026, le message se déplace: l’État et l’écosystème veulent mettre en avant une autre forme d’excellence, moins indexée sur la seule capacité à attirer du capital, d’après L’Usine Digitale.

Dans le quotidien, ce changement de message pèse sur plusieurs décisions très concrètes. Pour une jeune entreprise, être labellisée ouvre souvent des portes: accès facilité à des interlocuteurs publics, crédibilité renforcée face à des partenaires industriels, et effet de signal auprès de clients qui cherchent des fournisseurs pérennes. Si la sélection valorise davantage l’excellence technologique, les équipes peuvent être incitées à investir plus tôt dans la R& D, la propriété intellectuelle, l’industrialisation ou la robustesse produit, plutôt que de prioriser uniquement la croissance commerciale.

Ce déplacement n’efface pas l’importance du financement, mais il rééquilibre ce qui est mis en avant. Pour les observateurs, c’est aussi une manière de répondre à une critique récurrente: une partie du débat public réduit parfois la performance de la tech à l’ampleur des levées de fonds. Or, une levée est un moyen, pas une fin. La nouvelle grille de lecture met davantage en avant la capacité à créer un avantage technologique durable.

Pourquoi les deeptechs sont mieux placées que le SaaS

Le cœur de l’évolution tient dans l’arbitrage entre deeptech et SaaS. Les deeptechs, par nature, s’appuient sur des innovations issues de la recherche, de l’ingénierie avancée ou de technologies industrielles complexes. Elles peuvent mettre plus de temps à atteindre une croissance visible, mais elles disposent souvent de barrières à l’entrée plus fortes, ce qui colle davantage à un critère d’excellence technologique, selon L’Usine Digitale.

Le SaaS, de son côté, a été l’un des moteurs de la tech européenne: modèles récurrents, déploiement rapide, internationalisation possible sans infrastructure lourde. Mais dans une sélection qui valorise d’abord la différenciation technologique, certaines entreprises SaaS peuvent apparaître plus facilement imitables si leur avantage compétitif repose surtout sur l’exécution commerciale, le marketing ou la distribution.

Résultat: le curseur se déplace vers des entreprises capables de démontrer une avance technologique tangible. Dans la vie quotidienne, ce choix peut sembler abstrait, mais il a des effets concrets: les deeptechs travaillent souvent sur des sujets qui touchent la santé, l’énergie, l’industrie, la cybersécurité ou les infrastructures numériques. Quand ces entreprises gagnent en visibilité, cela peut accélérer des partenariats avec des acteurs publics ou privés, et faire émerger plus vite des solutions déployables dans les hôpitaux, les usines, ou les réseaux.

Ce mouvement n’implique pas que le SaaS disparaît du radar. Il signale plutôt que, dans cette vitrine nationale, la hiérarchie des critères se réorganise: la profondeur technologique devient un élément de premier plan, là où la croissance et le financement étaient souvent les marqueurs les plus commentés.

L’excellence technologique supplante les levées de fonds: ce que ça change

Quand le critère de levées de fonds perd du poids relatif au profit de l’excellence technologique, les conséquences se lisent à plusieurs niveaux. D’abord pour les startups: cela peut modifier la manière de raconter leur trajectoire. Au lieu de communiquer prioritairement sur des montants levés, elles ont intérêt à prouver la solidité de leurs briques technologiques, leurs validations industrielles, la maturité de leurs produits, ou leur capacité à passer à l’échelle sans fragiliser la qualité.

Ensuite pour les investisseurs et les grands groupes. Un label qui insiste sur la technologie peut devenir un outil de repérage différent: il peut aider à identifier des entreprises dont la valeur se joue sur des savoir-faire difficiles à reproduire. Résultat: cela peut encourager des logiques de partenariat, de co-développement ou d’industrialisation, surtout quand les innovations demandent des cycles plus longs.

Dans le quotidien, ce changement peut aussi influencer l’emploi. Les entreprises deeptech recrutent souvent des profils scientifiques, ingénieurs, spécialistes du hardware, de la data ou de la cybersécurité. Une mise en avant de ces acteurs peut renforcer l’attractivité de ces métiers, et pousser des talents à rejoindre des projets plus techniques, parfois moins glamour médiatiquement que des applications grand public, mais déterminants pour la souveraineté industrielle et numérique.

Enfin, ce repositionnement peut jouer sur la perception internationale. L’écosystème français cherche à se distinguer dans un contexte où la compétition technologique est forte. Mettre l’accent sur l’excellence technologique revient à affirmer une ambition: construire des champions qui ne reposent pas seulement sur la vitesse de croissance, mais sur une capacité à créer des technologies stratégiques, comme le souligne L’Usine Digitale.

Pour les startups, quelles stratégies pour entrer dans le radar Next40/120?

Ce basculement pose une question simple: comment une startup peut-elle se rendre visible dans un cadre qui valorise l’excellence technologique? La première réponse tient à la preuve. Une technologie, même brillante sur le papier, doit être démontrée: prototypes, validations en conditions réelles, robustesse, sécurité, capacité à être produite ou déployée. Les deeptechs, qui vivent souvent avec des cycles longs, doivent traduire leur avance en jalons compréhensibles.

Deuxième réponse: l’ancrage industriel. Quand l’innovation touche l’énergie, la santé, l’industrie ou la cybersécurité, la crédibilité se construit souvent avec des partenaires. Résultat: la capacité à tisser des alliances, à intégrer des contraintes réglementaires, et à penser l’industrialisation devient un atout aussi important que le produit lui-même.

Troisième réponse: la narration change. Dans un univers où les levées de fonds étaient un langage commun, il faut apprendre à raconter la valeur autrement: pourquoi la technologie est difficile à copier, ce qu’elle permet de faire de nouveau, et comment elle s’insère dans une chaîne de valeur. Pour le grand public, cela se traduit par une question très concrète: est-ce que cette innovation améliore un service, réduit un coût, sécurise un système, ou rend une production plus propre et plus fiable?

Ce repositionnement peut aussi inviter les acteurs publics et privés à ajuster leurs critères d’évaluation. Si l’objectif est de favoriser l’innovation de rupture, il faut des indicateurs adaptés aux cycles longs, sans exiger des trajectoires identiques à celles du SaaS. C’est l’un des enjeux de crédibilité du Next40/120 dans sa version French Tech 2026, tel que présenté par L’Usine Digitale.

FAQ

Qu’est-ce que le Next40/120?

Le Next40/120 est une sélection qui sert de vitrine à une partie des entreprises les plus mises en avant de l’écosystème French Tech, selon L’Usine Digitale.

Pourquoi parle-t-on d’un avantage pour les deeptechs?

Parce que French Tech 2026 met au centre l’excellence technologique, un critère qui correspond souvent mieux aux trajectoires et aux barrières à l’entrée des deeptechs, d’après L’Usine Digitale.

Le SaaS est-il exclu de la dynamique?

Non. Le signal décrit par L’Usine Digitale indique surtout un rééquilibrage: le SaaS apparaît moins favorisé dans la sélection quand l’accent se déplace des levées de fonds vers la différenciation technologique.

Qu’est-ce que ce changement implique pour une startup?

Il incite à apporter des preuves d’excellence technologique: maturité produit, validations, robustesse, et capacité à transformer une innovation en déploiement réel, selon L’Usine Digitale.

Pourquoi ce choix compte pour le grand public?

Parce qu’une mise en avant des deeptechs peut accélérer l’arrivée de solutions dans des domaines concrets comme l’industrie, l’énergie, la santé ou la sécurité numérique, comme l’explique L’Usine Digitale.

Questions fréquentes Qu’est-ce que le Next40/120 ? Le Next40/120 est une sélection qui sert de vitrine à une partie des entreprises les plus mises en avant de l’écosystème French Tech, selon L’Usine Digitale. Pourquoi French Tech 2026 met-elle davantage l’accent sur les deeptechs ? Parce que l’excellence technologique devient le critère central, ce qui favorise des entreprises dont l’avantage repose sur des innovations difficiles à reproduire, d’après L’Usine Digitale. Les levées de fonds ne comptent-elles plus ? Le signal décrit par L’Usine Digitale est un rééquilibrage : l’excellence technologique prend le pas sur les levées de fonds dans la logique mise en avant par French Tech 2026. Pourquoi le SaaS apparaît-il moins favorisé dans cette sélection ? Selon L’Usine Digitale, l’accent sur l’excellence technologique tend à avantager les modèles où la différenciation repose d’abord sur une avance technique, ce qui peut moins correspondre à certaines trajectoires SaaS.