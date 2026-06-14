Domination américaine du cloud: pourquoi l’Algérie mise sur la maîtrise face aux GAFAM

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Le marché mondial du cloud reste dominé par des acteurs américains, avec Amazon crédité de 33 % dans une estimation citée par Élucid. Dans ce contexte de dépendance structurelle, l’Algérie met en avant un choix politique et technique: reprendre la maîtrise de l’hébergement et des données face aux GAFAM.

Le sujet dépasse la simple préférence technologique. Il touche au contrôle des infrastructures, à la localisation des données, aux conditions d’accès, et au risque d’extraterritorialité, c’est-à-dire la capacité d’un État à faire produire des données ou imposer des contraintes au-delà de ses frontières. Sur le papier, le cloud promet élasticité et baisse des coûts. En pratique, la question devient vite: qui tient la clé, et selon quelles règles?

Amazon à 33 % selon Élucid: le cloud, un marché concentré autour des acteurs américains

La domination américaine n’est pas une impression, elle se lit dans la concentration du marché. Élucid résume le déséquilibre en citant Amazon à 33 % du marché mondial du cloud, et en décrivant une domination hégémonique des grands groupes américains. Cette concentration produit un effet d’aspiration: plus un fournisseur attire de clients, plus il peut investir, optimiser ses prix, enrichir son catalogue et renforcer l’écosystème qui retient les usages.

Analogie technique: c’est comme passer d’une route nationale à une autoroute privée. Le trajet devient plus fluide, mais les péages, les règles de circulation et la surveillance du trafic ne sont plus décidés localement. Dans le cloud, l’équivalent des péages, ce sont les frais de sortie de données, les dépendances à des services propriétaires, et la difficulté à migrer des architectures entières vers un autre prestataire.

Ce point est central pour un État. Le cloud n’est pas seulement une location de serveurs. Il sert aussi à opérer des identités numériques, des messageries, des systèmes de santé, des registres, des applications administratives, et des plateformes d’échanges entre institutions. Quand ces briques reposent sur un petit nombre de fournisseurs dominants, la marge de manœuvre se réduit, même si les contrats affichent des garanties élevées.

Souveraineté numérique: l’extraterritorialité au cœur du débat sur les données

La question de la souveraineté numérique se cristallise autour d’un mécanisme simple: les données ne sont pas seulement stockées, elles sont administrées (droits d’accès, chiffrement, journaux d’activité), et exploitées (indexation, recherche, IA, sécurité). Or, quand les briques logicielles et les consoles d’administration appartiennent à un fournisseur soumis à un cadre juridique étranger, la souveraineté devient une question opérationnelle, pas un slogan.

Le billet de Boscop insiste sur l’idée que l’influence des États-Unis peut dépasser toutes les frontières dès lors qu’une organisation utilise une solution américaine, et relie cette dépendance à des questions de souveraineté, de sécurité et de protection des données. En clair: même si les serveurs sont physiquement situés dans un pays donné, l’accès aux données, les mises à jour logicielles, les mécanismes de support et certaines obligations légales peuvent rester attachés au pays d’origine du fournisseur.

Traduction, version ingénierie: le cloud, c’est une pile. En bas, il y a le matériel. Au-dessus, la virtualisation, le réseau, le stockage, l’orchestration, les services managés, les outils de sécurité. La souveraineté ne se joue pas uniquement au niveau où sont les serveurs, mais sur qui contrôle la pile et qui peut auditer chaque couche. C’est précisément ce qui rend la maîtrise attractive pour un État qui veut réduire les dépendances stratégiques.

Europe: motions aux Pays-Bas, Lyon et Nextcloud, des signaux de sortie de dépendance

Le débat n’est pas cantonné à l’Algérie. Boscop décrit une série d’événements en Europe qui illustrent une même tension: profiter des outils des GAFAM, ou reconstruire des alternatives. Le site mentionne Nextcloud, une solution open source présentée comme alternative à Microsoft et Google Drive, et évoque aux Pays-Bas l’adoption par le Parlement d’une série de motions appelant le gouvernement à sortir de la dépendance aux solutions américaines, avec l’idée d’un cloud souverain néerlandais.

En France, Boscop cite aussi la ville de Lyon annonçant délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté. Le signal est politique, mais il est aussi technique: migrer des postes, des suites bureautiques, des outils collaboratifs et des annuaires, c’est un chantier lourd. Si des collectivités s’y engagent, c’est que le risque perçu (dépendance, coûts, contrôle) commence à dépasser l’inertie.

À cela s’ajoute un discours public plus large sur la dépendance européenne. France 24 pose la question de la capacité du continent à se libérer de la tech américaine pour l’hébergement de données, le développement d’applications et la sécurisation des réseaux, en reliant le sujet à des tensions géopolitiques. Le point important, ici, est la mise en scène d’une vulnérabilité: l’infrastructure numérique devient un levier de puissance, comme l’énergie ou les télécoms.

Le cloud souverain: un arbitrage entre contrôle, coûts et écosystèmes

Le débat autour d’un cloud souverain, en France comme ailleurs, est décrit par Silicon (source 2) à travers la demande de patrons de la French Tech pour un cloud aux couleurs tricolores, et leur critique d’une stratégie gouvernementale jugée insatisfaisante. Même sans entrer dans une querelle de chapelles, le fond est clair: bâtir une alternative crédible aux hyperscalers américains suppose une politique industrielle, des standards, des achats publics cohérents, et une offre techniquement au niveau.

Analogie: construire un cloud souverain, c’est moins fabriquer un ordinateur que bâtir un réseau électrique. Il faut de la capacité (datacenters), de la distribution (réseau), des opérateurs (équipes), des règles (certifications, audits), et une continuité de service. Le tout doit rester compétitif, sinon les utilisateurs reviennent à la solution dominante, comme on revient à un service plus simple même s’il est moins maîtrisé.

Sur le papier, la souveraineté promet contrôle, auditabilité, et alignement avec des priorités nationales. Mais en pratique, il faut aussi: former des compétences, maintenir des mises à jour de sécurité, gérer des incidents, garantir la résilience, et proposer des services modernes (bases managées, observabilité, IAM). C’est là que les GAFAM sont redoutables: leur avance n’est pas seulement financière, elle est cumulée dans l’outillage, les automatismes et les retours d’expérience.

Pourquoi l’Algérie parle de maîtrise: reprendre la main sur l’infrastructure critique

Le titre du contenu d’origine, Domination américaine du Cloud: Face aux GAFAM, l’Algérie choisit la maîtrise (L’Algérie Aujourd’hui), pointe une orientation: la maîtrise comme réponse à la domination des GAFAM. Cette formulation est intéressante, car elle met l’accent sur une logique d’ingénierie et de gouvernance: maîtriser, ce n’est pas seulement posséder, c’est pouvoir décider, auditer, arbitrer, migrer, et imposer des règles.

En clair, la maîtrise se décline en plusieurs axes concrets:

Maîtrise technique : capacité à opérer l’infrastructure, gérer les identités, les clés de chiffrement, les sauvegardes, et les mises à jour.

: capacité à opérer l’infrastructure, gérer les identités, les clés de chiffrement, les sauvegardes, et les mises à jour. Maîtrise juridique : contrats, responsabilité, conditions d’accès, exigences de conformité, et capacité à imposer des audits.

: contrats, responsabilité, conditions d’accès, exigences de conformité, et capacité à imposer des audits. Maîtrise stratégique: éviter qu’un changement de politique commerciale, une rupture d’approvisionnement ou une tension géopolitique ne mette un service public à l’arrêt.

Cette approche rejoint des dynamiques observées en Europe dans les sources fournies: le sujet n’est plus réservé aux spécialistes. Il devient une question de souveraineté au sens classique, avec des arbitrages entre dépendance acceptée et indépendance coûteuse.

FAQ

Pourquoi les GAFAM dominent-ils le cloud?

Les sources évoquent une domination américaine liée à la concentration du marché et à la puissance industrielle des grands acteurs. Élucid cite Amazon comme leader avec 33 % et décrit une domination hégémonique des groupes américains.

La souveraineté numérique se résume-t-elle à l’emplacement des serveurs?

Non. Boscop insiste sur le fait que l’influence peut dépasser les frontières dès lors qu’une solution américaine est utilisée. La souveraineté dépend aussi du contrôle logiciel, des accès, des audits, du support et du cadre juridique du fournisseur.

Quelles alternatives sont citées face aux solutions américaines?

Boscop mentionne Nextcloud comme solution open source alternative à Microsoft et Google Drive, et rapporte des initiatives politiques aux Pays-Bas et des décisions locales en France, comme à Lyon.

Pourquoi parle-t-on d’un cloud souverain en Europe?

Selon France 24, la dépendance aux technologies américaines est perçue comme une vulnérabilité. Silicon rapporte que des acteurs de la French Tech réclament une offre nationale et critiquent la stratégie publique sur ce sujet.

Que signifie choisir la maîtrise pour un État?

Le titre de L’Algérie Aujourd’hui met en avant une logique de contrôle: pouvoir décider des règles d’hébergement, d’accès et de sécurité, et réduire les dépendances à des fournisseurs dominants.

Questions fréquentes Pourquoi les GAFAM dominent-ils le cloud ? Les sources décrivent une forte concentration du marché autour d’acteurs américains. Élucid cite Amazon comme leader avec 33 % et parle d’une domination « hégémonique » des grands groupes américains. La souveraineté numérique se limite-t-elle à la localisation des serveurs ? Non. Boscop met en avant que l’influence peut dépasser les frontières dès lors qu’une solution américaine est utilisée, car le contrôle logiciel, les accès, le support et certaines contraintes juridiques comptent autant que l’emplacement physique. Quelles alternatives aux solutions américaines sont mentionnées ? Boscop cite Nextcloud, une solution open source, comme alternative à Microsoft et Google Drive, et évoque des initiatives politiques aux Pays-Bas et des choix locaux en France, comme à Lyon. Pourquoi l’Europe débat-elle autant d’un cloud souverain ? France 24 présente la dépendance aux technologies américaines comme une vulnérabilité stratégique. Silicon rapporte que des acteurs de la French Tech demandent un cloud national et critiquent la stratégie publique jugée insuffisante.