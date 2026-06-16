120 startups, 2 critères clés, la deeptech dépasse le SaaS, ce que le Next40/120 change vraiment

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French Tech 2026 rebat les cartes du Next40/120 avec un signal clair: la sélection met davantage en avant la deeptech que le SaaS, et fait passer l’excellence technologique avant la seule logique de levées de fonds.

Le mouvement n’est pas anodin. Le Next40/120, vitrine de l’écosystème, a longtemps été lu comme un thermomètre de la capacité des startups françaises à attirer du capital et à accélérer vite sur des marchés internationaux. Le cru French Tech 2026, tel que présenté par L’Usine Digitale, raconte une autre histoire: celle d’une politique d’innovation qui veut distinguer la qualité technologique, la différenciation scientifique et l’industrialisation, plutôt que le seul volume d’argent levé.

French Tech 2026: une lecture plus techno du Next40/120

Le point saillant de cette édition, selon L’Usine Digitale, tient à l’arbitrage implicite entre deux modèles. D’un côté, le SaaS (logiciel vendu par abonnement) qui a dominé une partie des années 2010, avec des trajectoires d’hypercroissance souvent corrélées à la capacité à lever. De l’autre, la deeptech, qui s’appuie sur des briques scientifiques ou industrielles plus lourdes, avec des cycles de R& D et de mise sur le marché plus exigeants.

En clair, la sélection envoie un message de priorités: la valeur ne se mesure pas seulement à la vitesse d’exécution commerciale ou à l’ampleur d’un tour de table, mais à la solidité d’un avantage technologique et à la capacité à le transformer en produit, puis en activité durable. Traduction: le logiciel pur n’est pas écarté, mais il n’est plus la grille de lecture dominante.

Ce basculement s’explique aussi par la nature des défis industriels et stratégiques auxquels l’Europe fait face. Les technologies de rupture, du calcul au stockage d’énergie en passant par les bioprocédés ou les composants, demandent des investissements, des compétences et des partenariats industriels. Dans ce paysage, un label comme le Next40/120 devient un outil de signalement: il dit aux grands groupes, aux laboratoires et aux acheteurs publics où regarder.

Deeptech versus SaaS: deux mécaniques de croissance, deux risques

Comparer deeptech et SaaS, c’est un peu comme comparer une chaîne de production industrielle à un service numérique déployé en ligne. Sur le papier, le SaaS ressemble à un modèle scalable par excellence: on duplique un logiciel à coût marginal faible, on itère vite, on optimise l’acquisition. La deeptech, elle, ressemble davantage à un passage du prototype à l’usine: validation scientifique, certification, contraintes matérielles, dépendance à une supply chain, parfois à des matières premières ou à des équipements.

Ce que souligne L’Usine Digitale, c’est que le Next40/120 version French Tech 2026 favorise davantage la première famille. Cela ne signifie pas que le SaaS n’innove plus, ni que la deeptech est mécaniquement supérieure. Cela veut dire que, dans la sélection, la preuve technologique et la différenciation technique pèsent davantage que la simple capacité à lever.

Sur le plan économique, les risques ne sont pas les mêmes. Le SaaS peut se heurter à une concurrence mondiale intense, avec des effets de plateforme et des coûts marketing qui explosent. La deeptech peut se heurter à l’industrialisation: passer d’un prototype fonctionnel à une production fiable, répétable, certifiable. C’est souvent là que se joue la frontière entre promesse et entreprise. En choisissant de valoriser l’excellence technologique, la French Tech semble vouloir encourager des trajectoires où l’innovation n’est pas seulement une fonctionnalité de produit, mais une barrière à l’entrée défendable.

Cette logique a aussi une dimension de souveraineté technologique. Une deeptech peut produire des actifs stratégiques: brevets, procédés, savoir-faire industriel, chaînes de valeur locales. Sans tomber dans le discours marketing, c’est une réalité: un logiciel B2B peut être remplacé par un concurrent global du jour au lendemain si la différenciation est faible, alors qu’une technologie industrielle validée et intégrée dans des processus critiques est plus difficile à déloger.

Le critère d’excellence technologique supplante les levées de fonds

Le cœur du message, tel que formulé par L’Usine Digitale, est explicite: le critère de l’excellence technologique prend le pas sur la logique de levées de fonds. C’est un renversement de perspective dans un écosystème où le financement, parce qu’il est visible et comparable, a souvent servi de proxy de réussite.

Ce renversement a une conséquence immédiate: il change le type de narration que les startups ont intérêt à produire. Lever reste un moyen, pas une fin. Si la sélection valorise davantage la substance technologique, alors la capacité à documenter une avance réelle devient centrale: propriété intellectuelle, performance mesurée, validation par des partenaires industriels, capacité à produire, à tenir des contraintes de coût, de sécurité, de robustesse.

On peut le décrire étape par étape, comme un pipeline d’ingénierie. Étape 1: une découverte scientifique ou une innovation technique. Étape 2: un prototype. Étape 3: une preuve de concept en environnement réel. Étape 4: un produit industrialisable. Étape 5: un déploiement avec des exigences d’exploitation (maintenance, qualité, conformité). Le SaaS peut sauter rapidement de l’étape 2 à l’étape 5 par itération logicielle. La deeptech, elle, doit souvent passer toutes les étapes, dans l’ordre, avec des points de passage qui coûtent cher en temps et en compétences.

En clair, valoriser l’excellence technologique revient à valoriser la maîtrise de ce pipeline. Cela remet aussi en cause une partie du storytelling de l’hypercroissance. Sur le papier, une courbe de croissance peut impressionner. En pratique, si elle repose sur une dépense marketing et un produit peu différencié, elle reste fragile. À l’inverse, une entreprise qui avance plus lentement mais construit une brique technologique difficile à copier peut créer une valeur plus défendable.

Ce choix de critère peut aussi influencer les comportements des financeurs et des partenaires. Un label qui insiste sur la technologie peut attirer davantage d’industriels, de laboratoires, de clients qui achètent de la performance et de la fiabilité, pas seulement une interface et une promesse de ROI. Il peut aussi encourager des financements plus patients, adaptés aux cycles longs, même si la question de la rentabilité et du passage à l’échelle reste entière.

Ce que le signal Next40/120 change pour l’écosystème French Tech

Le Next40/120 n’est pas qu’une liste, c’est un instrument de coordination. En mettant en avant la deeptech et l’excellence technologique, French Tech 2026 contribue à déplacer l’attention de l’écosystème: des métriques financières visibles vers des métriques techniques plus difficiles à évaluer, mais plus structurantes à long terme.

Pour les startups, cela peut pousser à investir davantage dans la démonstration de performance et de robustesse. Dans le logiciel, on peut itérer en production et corriger vite. Dans la deeptech, l’erreur peut coûter cher, parce qu’elle touche à des systèmes physiques, à des chaînes industrielles, à des contraintes réglementaires. Le label peut donc favoriser les équipes qui savent documenter, tester, certifier, et qui construisent des partenariats avec des acteurs capables de déployer.

Pour les grands groupes, le signal est aussi utile. Une sélection qui valorise la technologie plutôt que la seule traction commerciale peut aider à repérer des solutions plus en amont, à un moment où la collaboration (preuve de concept, co-développement, industrialisation) crée plus de valeur qu’un simple contrat de fournisseur. C’est une logique proche de l’open innovation, mais avec une exigence: la technologie doit être réelle, pas un argumentaire.

Pour l’État et les opérateurs publics, la question est celle de l’alignement des dispositifs. Si l’excellence technologique devient un critère central de reconnaissance, alors l’accompagnement doit suivre: accès à des infrastructures de test, à des plateformes industrielles, à des compétences rares, à des marchés pilotes. La deeptech ne manque pas seulement de capital, elle manque souvent d’environnements d’expérimentation et de débouchés structurants.

Le message de L’Usine Digitale est donc double: le Next40/120 French Tech 2026 reflète une préférence pour des trajectoires plus dures technologiquement, et il réaffirme que la qualité technique peut redevenir un axe de hiérarchisation. Reste une question ouverte, très concrète: cette valorisation se traduira-t-elle par davantage de déploiements industriels et de contrats récurrents, ou restera-t-elle un signal symbolique dans un marché où la vitesse commerciale continue de faire la différence?

FAQ

Le Next40/120 privilégie-t-il maintenant la deeptech au détriment du SaaS?

Selon L’Usine Digitale, la sélection French Tech 2026 favorise davantage la deeptech que le SaaS. Le signal porte sur la hiérarchie des critères, pas sur une exclusion du logiciel.

Que signifie excellence technologique dans ce contexte?

D’après L’Usine Digitale, l’excellence technologique devient un critère qui surpasse les levées de fonds. Cela renvoie à la différenciation technique, à la solidité scientifique et à la capacité à transformer une innovation en produit.

Pourquoi la logique des levées de fonds est-elle moins centrale?

Le contenu évoque un déplacement du regard: la sélection ne se lit plus d’abord comme un palmarès de financement, mais comme une reconnaissance de la qualité technologique. Les levées restent un moyen, mais elles ne suffisent pas à caractériser une entreprise.

En quoi la deeptech change-t-elle la manière de construire une startup?

La deeptech implique souvent des cycles plus longs, des contraintes d’industrialisation et des validations techniques en conditions réelles. La création de valeur repose sur des briques difficiles à reproduire, plus proches d’une logique industrielle que d’un déploiement logiciel rapide.

Questions fréquentes Le Next40/120 privilégie-t-il maintenant la deeptech au détriment du SaaS ? Selon L’Usine Digitale, la sélection French Tech 2026 favorise davantage la deeptech que le SaaS. Le signal porte sur la hiérarchie des critères, pas sur une exclusion du logiciel. Que signifie « excellence technologique » dans ce contexte ? D’après L’Usine Digitale, l’excellence technologique devient un critère qui surpasse les levées de fonds. Cela renvoie à la différenciation technique, à la solidité scientifique et à la capacité à transformer une innovation en produit. Pourquoi la logique des levées de fonds est-elle moins centrale ? Le contenu évoque un déplacement du regard : la sélection ne se lit plus d’abord comme un palmarès de financement, mais comme une reconnaissance de la qualité technologique. Les levées restent un moyen, mais elles ne suffisent pas à caractériser une entreprise. En quoi la deeptech change-t-elle la manière de construire une startup ? La deeptech implique souvent des cycles plus longs, des contraintes d’industrialisation et des validations techniques en conditions réelles. La création de valeur repose sur des briques difficiles à reproduire, plus proches d’une logique industrielle que d’un déploiement logiciel rapide.