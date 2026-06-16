40 lauréats, 120 scale-up, l’excellence tech prime sur les levées, le SaaS perd du terrain en 2026

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La sélection French Tech 2026 du Next40/120 change de boussole. Les deeptechs gagnent du terrain face au SaaS. L'”excellence technologique” prend le pas sur la logique de levées de fonds.

Le message est clair: l’écosystème French Tech veut mettre en avant la capacité à produire de la technologie différenciante, plus que la performance financière mesurée à l’aune des tours de table. Le mouvement, relevé par L’Usine Digitale, réoriente ce que le Next40/120 raconte de la scène française, et ce qu’il récompense.

French Tech 2026: un Next40/120 plus deeptech que SaaS

Le Next40/120, vitrine officielle d’une partie des startups françaises, affiche un biais plus marqué en faveur des deeptechs que du SaaS. Cette inflexion pèse dans la lecture du palmarès: la deeptech renvoie à des cycles d’innovation plus longs, des barrières technologiques plus élevées, et souvent des besoins industriels ou scientifiques. Le SaaS, lui, a longtemps incarné une trajectoire plus “standard” de startup, portée par la récurrence des revenus et des modèles de croissance plus rapides.

Ce rééquilibrage n’est pas qu’un sujet de communication. Il indique ce que les pouvoirs publics et l’écosystème choisissent de mettre sous les projecteurs: des entreprises dont la valeur repose sur la technologie elle-même, et pas seulement sur une exécution commerciale efficace. Concrètement, cela change les signaux envoyés aux investisseurs, aux grands groupes partenaires et aux talents qui arbitrent entre plusieurs aventures.

Autre point. Ce déplacement du centre de gravité sert aussi un récit: celui d’une French Tech moins dépendante des cycles de financement, et plus attentive aux actifs technologiques, à la propriété intellectuelle, et aux trajectoires vers l’industrialisation.

Le critère d'”excellence technologique” supplante les levées de fonds

La nouveauté la plus structurante tient dans le critère mis en avant: l’excellence technologique devient le marqueur qui prime sur les levées de fonds. Pendant des années, les tours de table ont servi de thermomètre public, simple à lire, simple à comparer, et souvent utilisé comme raccourci pour mesurer l’ambition ou la traction. Le Next40/120 French Tech 2026 met un autre indicateur au premier plan, avec une logique plus qualitative.

Le problème? Une notion comme “excellence technologique” est plus exigeante à évaluer et à expliquer. Elle suppose des critères, des preuves, des références, une capacité à distinguer l’effet d’annonce d’un vrai avantage compétitif. Mais c’est aussi l’intérêt de ce choix: récompenser ce qui résiste au temps, pas seulement ce qui performe dans une fenêtre de marché favorable.

Dans cette grille de lecture, la levée de fonds ne disparaît pas du paysage, mais elle devient un moyen plutôt qu’une fin. Une entreprise peut lever beaucoup et vite sans posséder une avance technologique durable. À l’inverse, une deeptech peut avancer plus lentement, tout en construisant une position défendable. Le Next40/120, tel que présenté pour French Tech 2026, donne un signal plus favorable à cette seconde trajectoire.

Ce que ce choix dit de l’écosystème French Tech

Ce virage traduit une volonté de réancrer la French Tech dans une logique de souveraineté technologique et de capacité industrielle, thèmes devenus centraux dans les débats européens. Sans entrer dans les slogans, l’idée est simple: une startup qui maîtrise une technologie clé, protège ses savoir-faire, et construit une chaîne de valeur solide, pèse différemment dans l’économie qu’une entreprise uniquement portée par une dynamique commerciale.

Concrètement, le Next40/120 sert de vitrine mais aussi d’outil d’entraînement. Il influence les priorités des fondateurs, la manière de se raconter, et parfois la façon de structurer les équipes. Si l’excellence technologique devient le critère le plus visible, des entreprises peuvent être incitées à investir davantage dans la R& D, la validation scientifique, la robustesse produit, ou l’industrialisation.

Reste un détail. Ce changement de cap pose aussi une question de lisibilité: les levées de fonds sont un indicateur public et facilement comparable. L’excellence technologique demande une pédagogie plus forte. Pour que le signal soit compris, il faut des critères clairs et une narration accessible, sinon le palmarès devient opaque pour une partie du public.

Quels effets pour les startups, les investisseurs et les grands groupes

Pour les startups, la mise en avant des deeptechs et de l’excellence technologique peut modifier les arbitrages internes. Une entreprise qui vise le Next40/120 peut chercher à documenter plus précisément ses avancées technologiques, à structurer sa propriété intellectuelle, et à prouver la différenciation technique dans des cas d’usage concrets.

Côté investisseurs, le signal est double. D’un côté, il valorise des dossiers plus “durs”, plus techniques, qui demandent du temps et une expertise d’analyse. De l’autre, il peut réduire l’effet vitrine des gros tours de table, qui servaient aussi de repères rapides. Et après? Le marché s’adapte souvent aux signaux publics: si l’écosystème met la techno au centre, les acteurs financiers et industriels peuvent renforcer leurs dispositifs d’évaluation et d’accompagnement sur ces sujets.

Pour les grands groupes, le mouvement est lisible: une sélection qui valorise l’excellence technologique peut faciliter l’identification de partenaires capables d’apporter un avantage compétitif, dans des projets de co-développement, d’intégration ou de transfert vers l’industrie. Cela peut aussi renforcer l’intérêt pour des collaborations plus longues, moins “marketing”, et plus orientées sur la preuve et la robustesse.

Au fond, la promotion French Tech 2026 du Next40/120, telle que décrite par L’Usine Digitale, repositionne le palmarès comme un marqueur de substance technologique plus que comme un tableau d’honneur des financements.

FAQ

Pourquoi le Next40/120 met-il davantage en avant les deeptechs?

Selon L’Usine Digitale, la sélection French Tech 2026 favorise les deeptechs plutôt que le SaaS, ce qui reflète une priorité donnée à la technologie et à la différenciation.

Que signifie “excellence technologique” dans ce contexte?

D’après L’Usine Digitale, ce critère prend le pas sur les levées de fonds. Il renvoie à la capacité d’une entreprise à développer une technologie forte et différenciante.

Les levées de fonds ne comptent plus dans le Next40/120?

Le contenu évoqué par L’Usine Digitale indique surtout un changement de priorité: l’excellence technologique supplante les levées de fonds, sans dire que le financement devient sans importance.

Quel impact pour les startups SaaS?

Le signal envoyé par la promotion French Tech 2026, selon L’Usine Digitale, est moins favorable au SaaS que lors de sélections précédentes, avec une mise en avant plus forte des profils deeptech.

Questions fréquentes Pourquoi le Next40/120 met-il davantage en avant les deeptechs ? Selon L’Usine Digitale, la sélection French Tech 2026 favorise les deeptechs plutôt que le SaaS, ce qui met la technologie au premier plan. Que signifie “excellence technologique” dans ce contexte ? D’après L’Usine Digitale, l’excellence technologique devient le critère central, devant la logique de levées de fonds, pour caractériser les entreprises mises en avant. Les levées de fonds sont-elles écartées du Next40/120 ? Le contenu relayé par L’Usine Digitale parle d’une priorité qui change, l’excellence technologique supplante les levées de fonds, sans affirmer que le financement ne compte plus. Quel impact pour les startups SaaS ? Selon L’Usine Digitale, la promotion French Tech 2026 favorise moins le SaaS, ce qui peut réduire la place de ces modèles dans la vitrine Next40/120.