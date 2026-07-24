90 % d’électricité renouvelable, 363 millions de kg recyclés, Lenovo revendique ses progrès, ce que la tech surveille

Lenovo met en avant deux indicateurs environnementaux surveillés de près dans l’industrie technologique: 90 % d’électricité renouvelable utilisée et 363 millions de kg recyclés. Signalées par Pause Hardware, ces données interviennent dans un contexte où les fabricants d’ordinateurs, de serveurs et d’équipements connectés doivent documenter leurs progrès climatiques, sous la pression des clients professionnels, des investisseurs et des nouvelles règles de reporting.

Lenovo atteint 90 % d’électricité renouvelable dans ses activités

Le chiffre de 90 % marque une étape visible pour Lenovo, dont les activités reposent sur des usines, des bureaux, des centres logistiques et des infrastructures numériques répartis sur plusieurs marchés. Dans le secteur informatique, l’électricité représente une part importante de l’empreinte opérationnelle directe, même lorsque l’essentiel des émissions provient encore de la fabrication des composants et de la chaîne d’approvisionnement.

Le recours à l’électricité renouvelable peut prendre plusieurs formes: contrats d’achat direct auprès de producteurs, certificats d’origine, autoconsommation sur certains sites ou accords conclus avec des fournisseurs d’énergie. Le détail du périmètre reste déterminant. Un taux élevé n’a pas la même portée selon qu’il couvre uniquement les bureaux administratifs, les sites industriels propres ou l’ensemble des activités contrôlées par le groupe.

Pour les grands clients, notamment les entreprises et administrations qui achètent des flottes de PC ou de serveurs, ces indicateurs deviennent des critères de sélection. Les directions achats demandent de plus en plus des données chiffrées sur le climat, la traçabilité et les engagements environnementaux. Lenovo peut donc utiliser ce résultat dans ses réponses aux appels d’offres, face à des concurrents comme HP, Dell ou Apple, eux aussi engagés dans une communication environnementale structurée.

Ce niveau ne règle pas toute la question climatique. La production d’un ordinateur portable dépend des métaux, des cartes électroniques, des batteries et du transport international. Les émissions dites indirectes, souvent rattachées au scope 3, restent les plus difficiles à réduire. Le taux de 90 % donne néanmoins un signal sur la gestion des sites contrôlés, à condition que les méthodes de calcul soient publiées avec suffisamment de précision.

Le recours à l’électricité renouvelable devient un indicateur central pour les groupes technologiques.

363 millions de kg recyclés renforcent le discours industriel

Le second indicateur, 363 millions de kg recyclés, correspond à environ 363 000 tonnes de matières ou d’équipements traités. Dans l’électronique, ce volume est significatif, car les déchets incluent des plastiques, métaux, cartes mères, batteries, écrans et emballages. Le recyclage constitue un enjeu industriel, mais aussi réglementaire, dans un secteur où les cycles de renouvellement restent rapides.

Les fabricants sont confrontés à une équation complexe. Un produit informatique doit être léger, performant, réparable et compétitif, tout en intégrant davantage de matières recyclées. Les ordinateurs portables ultrafins illustrent cette tension: leur conception améliore parfois la mobilité, mais complique le démontage. Les programmes de reprise, de réparation et de reconditionnement deviennent donc essentiels pour limiter les pertes de matériaux.

La mention des déchets électroniques renvoie aussi à une filière mondiale très encadrée sur le papier, mais inégale dans la pratique. Les métaux précieux contenus dans les circuits imprimés peuvent être récupérés, tandis que certaines batteries exigent des traitements spécialisés. Les consommateurs voient rarement cette chaîne après la collecte, alors qu’elle conditionne la crédibilité des engagements des marques.

Pour Lenovo, ce volume recyclé sert à renforcer un positionnement lié à l’économie circulaire. La donnée reste plus convaincante lorsqu’elle est accompagnée d’informations sur la part de matériaux réintégrés dans de nouveaux produits, le nombre d’appareils repris et les audits réalisés chez les prestataires. Le marché attend désormais des indicateurs comparables, vérifiables et lisibles, car la concurrence environnementale se joue autant sur les chiffres que sur la capacité à prouver leur portée réelle.

Le traitement des déchets électroniques reste un levier majeur pour limiter l’impact matériel du numérique. Questions fréquentes Que signifie le taux de 90 % d’électricité renouvelable annoncé par Lenovo ? Ce taux indique que Lenovo associe une très large part de sa consommation électrique opérationnelle à des sources renouvelables. Sa portée exacte dépend du périmètre retenu et des méthodes de comptabilisation publiées par le groupe. Pourquoi les 363 millions de kg recyclés sont-ils importants ? Ce volume montre l’ampleur des flux concernés par les produits électroniques, avec des plastiques, métaux, batteries et cartes électroniques. Il illustre l’importance des filières de reprise, de réparation et de recyclage. Ces chiffres suffisent-ils à mesurer l’impact environnemental de Lenovo ? Non. Ils donnent des repères utiles, mais l’impact global dépend aussi de la fabrication des composants, du transport, de la durée de vie des appareils et de la traçabilité des prestataires de recyclage.