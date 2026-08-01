Mazda MX-5 électrique, projet confirmé en 2026, sans moteur thermique, ce que Mazda doit sauver du roadster léger

Le patron de Mazda, Masahiro Moro, a confirmé que la MX-5 devait être préparée à une version sans moteur thermique. Dans un entretien publié le 29 juillet 2026 par Auto Motor und Sport, le dirigeant a placé l’électrification du roadster au rang des scénarios industriels étudiés par le constructeur japonais.

Masahiro Moro confirme l’étude d’une MX-5 électrique

Masahiro Moro n’a pas annoncé le lancement commercial immédiat d’un nouveau modèle, mais son propos marque une étape importante pour Mazda. Le dirigeant explique que le renouvellement de la Mazda MX-5 doit pouvoir répondre à un contexte dans lequel le moteur thermique serait totalement exclu. Cette formulation renvoie directement aux évolutions réglementaires attendues sur plusieurs marchés.

La prudence du constructeur s’explique par la place particulière de ce modèle dans son catalogue. La MX-5 n’est pas seulement un cabriolet compact, elle représente depuis plusieurs décennies une philosophie de conduite fondée sur la légèreté, l’équilibre et la simplicité mécanique. Passer au 100 % électrique impose donc de préserver une identité très précise, sous peine de transformer profondément l’expérience recherchée par les conducteurs.

Le sujet est d’autant plus sensible que la MX-5 actuelle demeure associée à des choix techniques classiques. Aux États-Unis, Mazda a présenté en 2026 une version toujours équipée d’un moteur essence Skyactiv-G 2,0 litres, annoncé à 181 chevaux, avec une boîte manuelle à six rapports au cœur de l’offre. Cette continuité illustre la volonté du constructeur de maintenir une relation directe entre le conducteur, la mécanique et la route.

Dans ce cadre, l’électrification apparaît moins comme une rupture immédiate que comme une préparation aux contraintes futures. Mazda cherche à conserver une marge de manœuvre industrielle, notamment dans les zones où les règles d’émissions imposent une baisse rapide du recours aux moteurs thermiques. La déclaration du patron du groupe confirme que la MX-5 fait partie des modèles concernés par cette réflexion, même si le calendrier commercial n’a pas été précisé.

La direction de Mazda confirme que l’hypothèse électrique fait partie des scénarios étudiés.

Mazda vise 1 000 à 1 200 kg pour son roadster

Le principal obstacle tient au poids. Selon les éléments rapportés, Mazda fixe pour son futur roadster une cible comprise entre 1 000 à 1 200 kg. Pour une voiture sportive électrique, cette fourchette représente un objectif exigeant, car la batterie, l’électronique de puissance et les renforts structurels ajoutent rapidement plusieurs centaines de kilos par rapport à une architecture thermique comparable.

Cette contrainte n’est pas seulement technique. Sur une MX-5, chaque kilo influe sur la direction, le freinage, l’agilité et le ressenti en virage. Une batterie plus petite réduirait la masse, mais limiterait l’autonomie. Une batterie plus généreuse améliorerait les trajets quotidiens, mais risquerait d’éloigner le modèle de son caractère historique. Les ingénieurs doivent donc arbitrer entre performance, endurance et plaisir de conduite.

La MX-5 actuellement commercialisée aux États-Unis conserve un Skyactiv-G 2,0 litres, une mécanique légère et connue, capable de fonctionner avec une architecture simple. Le passage à l’électrique obligerait Mazda à repenser la répartition des masses, le positionnement du pack et la rigidité de la caisse. Un centre de gravité bas peut aider, mais il ne compense pas toujours l’inertie supplémentaire d’un véhicule trop lourd.

Cette réflexion s’inscrit dans la stratégie multi-solutions défendue par le constructeur. Mazda continue de travailler sur des moteurs thermiques optimisés, des hybrides et des modèles électriques selon les réglementations locales et les attentes des clients. Pour la MX-5, l’enjeu consiste à ne pas suivre mécaniquement le mouvement du marché, mais à proposer une solution compatible avec un roadster compact. Le groupe garde donc plusieurs options ouvertes, avec une priorité clairement affichée: ne pas sacrifier l’équilibre qui a fait la réputation du modèle.

Le poids de la batterie reste l’un des principaux défis techniques pour conserver l’agilité du roadster. Questions fréquentes La Mazda MX-5 électrique est-elle déjà commercialisée ? Non. Mazda confirme que l’hypothèse d’une MX-5 électrique est étudiée, mais aucune date de lancement ni fiche technique définitive n’a été annoncée. Pourquoi le poids est-il central pour la future MX-5 ? La MX-5 repose sur une conduite légère et agile. Une batterie trop lourde modifierait la direction, le freinage et le comportement en virage. Mazda abandonne-t-il le moteur thermique pour la MX-5 ? Le constructeur n’annonce pas d’abandon immédiat. Sa stratégie combine moteurs thermiques optimisés, hybrides et électriques selon les marchés. Autre article : Fintech française: au S1 2026, moins de deals mais 1,25 Md€ levé, signe d'un marché qui se polarise