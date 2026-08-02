35% des ventes neuves, plus d’un tiers du marché en juillet, Renault en tête, ce virage électrique surprend la France

Les voitures 100 % électriques ont représenté 35 % des immatriculations de voitures neuves en France en juillet, selon la Plateforme automobile. Avec 44 378 véhicules vendus sur un marché total de 126 808 immatriculations, cette motorisation franchit un seuil symbolique, dans un secteur en hausse de 9 % sur un an mais toujours éloigné des volumes observés avant la crise sanitaire.

Renault 5 et leasing social dopent les ventes électriques

Le mois de juillet confirme l’accélération du passage à l’électrique dans les concessions françaises. Depuis le début de 2026, les modèles à batterie ont capté 29 % du marché des voitures particulières neuves, soit une progression de 70 % par rapport à la même période de l’an dernier. Cette hausse s’appuie sur une offre plus visible, des tarifs mieux positionnés sur certains modèles et des dispositifs publics renforcés.

Le leasing social, lancé le 16 juillet 2026, joue un rôle central dans ce mouvement. Le dispositif cible 50 000 voitures électriques avec des loyers inférieurs ou égaux à 200 euros par mois. Pour les ménages les plus modestes, l’aide peut atteindre 9 000 euros lorsque le véhicule, batterie comprise, est produit en Europe. Cette condition favorise les constructeurs capables de localiser davantage leur chaîne de valeur sur le continent.

Le classement des modèles vendus illustre cette dynamique. La Renault 5 arrive en tête des voitures neuves écoulées en juillet avec 3 794 unités, devant le Renault Scenic V, crédité de 2 910 ventes. La Renault Twingo IV suit avec 2 564 immatriculations, puis le Tesla Model Y avec 2 401 unités. Trois modèles Renault occupent donc les premières places, ce qui renforce la visibilité du constructeur français dans un mois très favorable aux motorisations branchées.

Les prix élevés de l’essence et du diesel participent aussi à l’arbitrage des ménages. Pour un foyer parcourant de longues distances domicile-travail, le coût d’usage devient un argument concret, surtout lorsque la recharge à domicile est possible. Les professionnels observent néanmoins des décisions d’achat très sensibles aux aides, à la disponibilité des bornes et au prix initial du véhicule, encore supérieur à celui de nombreuses voitures thermiques d’entrée de gamme.

Les modèles électriques récents ont soutenu les ventes de voitures neuves en juillet.

BYD, Xpeng et Leapmotor prennent 8 % du marché

La progression de l’électrique intervient dans un marché automobile français encore convalescent. Les 126 808 immatriculations de juillet marquent une hausse de 9 % sur un an, mais les volumes restent inférieurs de plus d’un quart à ceux de juillet 2019. La Plateforme automobile souligne aussi que la comparaison se fait avec juillet 2025, considéré comme un point très bas pour le secteur.

Les hybrides gardent une place dominante, avec 48 % des immatriculations en juillet et 50,5 % depuis le début de 2026. Cette donnée rappelle que la transition ne se fait pas uniquement au profit du 100 % batterie. De nombreux acheteurs privilégient encore des véhicules hybrides pour éviter la contrainte de recharge, tout en réduisant leur consommation de carburant en usage urbain ou périurbain.

Les constructeurs chinois gagnent du terrain dans ce paysage. Selon AAA Data, ils ont représenté 8 % des immatriculations de juillet, avec 9 935 véhicules neufs vendus. Les marques BYD, Xpeng et Leapmotor ont chacune plus que doublé leurs volumes sur un an. Leur progression repose sur des modèles compétitifs, des équipements généreux et une présence commerciale plus affirmée dans les grandes agglomérations.

Cette percée intensifie la pression sur les constructeurs européens. Renault bénéficie actuellement d’un alignement favorable entre production européenne, aides publiques et modèles récents. Stellantis, Volkswagen et Tesla doivent composer avec des attentes différentes selon les profils d’acheteurs, du prix d’appel à l’autonomie réelle sur autoroute. Les immatriculations d’août et de septembre permettront de mesurer si le cap des 35 % correspond à un pic lié au calendrier des aides ou à une nouvelle base de marché.

Les marques chinoises renforcent leur présence sur le marché français du neuf. Questions fréquentes Quelle part de marché les voitures électriques ont-elles atteinte en juillet ? Les voitures 100 % électriques ont représenté 35 % des immatriculations de voitures neuves en France en juillet, soit 44 378 véhicules. Quel modèle s’est le mieux vendu en France en juillet ? La Renault 5 arrive en tête du classement des voitures neuves vendues en juillet, avec 3 794 unités immatriculées. Quel rôle joue le leasing social dans les ventes électriques ? Le leasing social propose des loyers inférieurs ou égaux à 200 euros par mois pour 50 000 voitures électriques, avec une aide pouvant atteindre 9 000 euros pour les ménages les plus modestes. Autre article : 2 pays, 1 insurtech française, Belfius rachète Leocare, ce virage surprend les assureurs en France