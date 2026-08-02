35 % des ventes neuves, 44 378 électriques immatriculées, le marché auto français accélère en juillet 2026, ce qui surprend

Le marché automobile français a progressé de 9 % en juillet 2026, avec 126 808 immatriculations de voitures particulières neuves, selon les données relayées par Le Journal de l’Automobile et la Plateforme automobile. Le moteur principal de cette hausse vient des modèles 100 % électriques, dont les volumes ont plus que doublé sur un an. Cette accélération intervient dans un marché encore éloigné de ses niveaux d’avant crise sanitaire.

La PFA chiffre 44 378 électriques immatriculées en juillet

Selon la Plateforme automobile, les véhicules 100 % électriques ont représenté 35 % des immatriculations françaises en juillet. Le volume atteint 44 378 unités, soit une progression de 127 % sur un an. Cette poussée explique une large part de la hausse globale du marché, mesurée à 9 % sur le mois, avec 126 808 voitures particulières neuves enregistrées.

Cette part mensuelle marque une étape importante pour les constructeurs et les distributeurs. Les voitures électriques ne constituent plus un segment de niche réservé aux grandes agglomérations ou aux flottes d’entreprise. Elles s’installent dans le cœur du marché neuf, même si l’accès à la recharge, le prix d’achat et la valeur de reprise restent des critères décisifs pour les ménages.

Le contraste demeure net avec les niveaux d’avant crise sanitaire. Depuis le début de 2026, 983 974 voitures particulières neuves ont été immatriculées, en hausse de 2,65 %. Le marché progresse, mais il ne retrouve pas son rythme historique. Les distributeurs bénéficient d’un mois dynamique, sans retrouver partout les volumes qui assuraient auparavant une meilleure rotation des stocks.

Pour les réseaux commerciaux, cette évolution impose une adaptation rapide. Les vendeurs doivent expliquer l’autonomie réelle, les temps de charge, les garanties de batteries et les aides disponibles. Les ateliers anticipent aussi une modification de leur activité, car l’entretien d’un modèle électrique diffère de celui d’une motorisation thermique. Le mois de juillet confirme que la transition devient un sujet opérationnel autant qu’un indicateur statistique.

Les modèles 100 % électriques ont représenté 35 % des immatriculations en juillet.

Le leasing social du 16 juillet soutient la demande

La reprise des ventes électriques intervient peu après le lancement, le 16 juillet, de la troisième édition du leasing social. Ce dispositif vise les ménages modestes avec des loyers réduits pour l’acquisition d’une voiture électrique. Son effet se lit dans la fréquentation des concessions, notamment pour les modèles compacts et les véhicules urbains éligibles.

Les hybrides conservent néanmoins une position dominante dans le mix mensuel. Ils représentent 48 % des immatriculations de juillet, tandis que les électriques montent à 35 %. Depuis janvier, les électriques pèsent 29 % du marché, contre 50,5 % pour les hybrides. Cette répartition montre une transition progressive, dans laquelle les automobilistes arbitrent encore entre autonomie, budget et usages quotidiens.

La fiscalité accélère aussi le recul des motorisations thermiques classiques. Les malus, les zones à faibles émissions et les objectifs européens poussent les constructeurs à réduire leur exposition aux moteurs essence et diesel. Les marques doivent en résultat composer avec une équation complexe: vendre davantage d’électriques, préserver leurs marges et faire face à une concurrence plus agressive, notamment venue de Chine.

Les données disponibles ne détaillent pas ici les performances par constructeur, mais le contexte est déjà lisible. Renault profite d’un semestre mieux orienté, Stellantis revient avec prudence dans le vert, tandis que BMW prépare des ajustements d’effectifs face à la baisse de ses bénéfices. Le marché français de juillet donne un signal commercial positif, mais il confirme surtout la pression qui s’exerce sur toute la chaîne automobile.

La nouvelle édition du leasing social a soutenu l’intérêt pour les modèles électriques. Questions fréquentes Combien de voitures neuves ont été immatriculées en juillet 2026 ? Le marché français a totalisé 126 808 immatriculations de voitures particulières neuves en juillet 2026, soit une hausse de 9 % sur un an. Quelle part les voitures électriques représentent-elles en juillet ? Les voitures 100 % électriques représentent 35 % des immatriculations mensuelles, avec 44 378 unités enregistrées sur le marché français. Quel rôle joue le leasing social dans cette progression ? La troisième édition du leasing social, lancée le 16 juillet, facilite l’accès à une voiture électrique pour les ménages modestes et renforce la demande en concession. Autre article : Photosol met en service à Creil une centrale solaire classée deuxième en France par puissance