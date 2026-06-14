2 usages, 0 GPS, la géolocalisation de Sysnav du soldat aux sites industriels, ce qui surprend les experts

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Basée à Vernon (Eure), Sysnav vient d’être distinguée pour une technologie de géolocalisation indoor sans GPS, pensée pour fonctionner là où les signaux satellitaires sont indisponibles ou brouillés. Le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson met en lumière une innovation française brevetée, qui cible à la fois des besoins militaires et des usages civils.

Le GPS a longtemps été l’étalon de la navigation. Pourtant, dans les bâtiments, les tunnels, certaines infrastructures critiques ou en environnement contesté, il devient fragile, parfois inutilisable. C’est précisément ce “hors champ” que Sysnav cherche à conquérir, en s’appuyant sur le mouvement plutôt que sur le satellite. D’après La Gazette France, l’entreprise normande structure sa croissance autour d’un développement organique dans la localisation des personnes et d’acquisitions ciblées pour consolider des positions sur des marchés de niche.

Le 52e Prix AAT distingue LocIndoor, un système de localisation du fantassin

La reconnaissance obtenue par Sysnav s’appuie sur LocIndoor, présenté comme un système de localisation du fantassin débarqué. Selon La Gazette France, l’innovation récompensée vise une géolocalisation de haute précision sans GPS, un point clé pour des opérations où la connaissance de la position, et parfois la coordination entre équipiers, conditionne la sécurité et l’efficacité.

Le choix du terrain “indoor” n’est pas anodin. À titre de comparaison, les solutions basées sur le satellite se heurtent mécaniquement aux obstacles physiques, murs, structures métalliques, sous-sols, qui dégradent ou bloquent le signal. Or, la demande de positionnement ne se limite plus à la navigation routière ou aérienne, elle s’étend aux bâtiments complexes, aux sites industriels et aux environnements confinés. Autrement dit, l’enjeu n’est pas seulement de “remplacer” le GPS, mais de fournir une continuité de localisation dans des zones où le GPS n’a jamais été fiable.

La Gazette France souligne aussi la dimension brevetée de la technologie, un marqueur important dans une deeptech, où la valeur se joue souvent sur la différenciation scientifique, la protection de l’innovation et la capacité à l’industrialiser. Cette distinction agit comme un signal, pour la défense comme pour des clients civils, sur la maturité d’une solution qui sort du laboratoire pour s’inscrire dans des usages opérationnels.

Navigation magnéto-inertielle, une approche fondée sur le mouvement plutôt que le satellite

La promesse de Sysnav repose sur une logique simple à formuler, mais complexe à maîtriser industriellement, faire de la navigation sans GPS en exploitant des capteurs et des modèles capables de reconstruire une trajectoire à partir du mouvement. Plusieurs publications relayées dans les sources évoquent une solution de navigation magnéto-inertielle, associée à l’idée de fonctionner même quand le GPS “ne passe pas”.

Dans cette famille de technologies, l’objectif est de s’affranchir d’un signal externe, en s’appuyant sur des mesures embarquées, accélérations, rotations, variations de champ magnétique, puis en corrigeant les dérives par des méthodes de recalage adaptées au contexte. Le cœur de la difficulté tient à la précision sur la durée, car les erreurs s’accumulent. C’est là que se joue la crédibilité opérationnelle, surtout pour des usages de défense ou de sécurité, où la tolérance à l’incertitude est faible.

Cette approche intéresse aussi les environnements civils pour des raisons différentes. Dans l’industrie, l’enjeu peut être la traçabilité de personnes ou d’équipements dans des zones où les infrastructures radio sont contraintes. Dans la santé, il peut s’agir de localiser des personnels ou des matériels dans des bâtiments denses. Dans l’aéronautique, il peut être question de navigation ou de positionnement dans des zones où le GPS est perturbé. La Gazette France cite explicitement ces secteurs, défense, aéronautique, industrie et santé, comme terrains d’application.

De la défense aux usages civils, un portefeuille d’applications qui vise des niches exigeantes

Le fil conducteur de Sysnav, tel qu’il ressort des sources, est la capacité à adresser des cas d’usage où l’échec de la localisation coûte cher, opérationnellement ou économiquement. La défense est un marché emblématique, car la navigation sans GPS répond à des scénarios où le signal est absent, dégradé ou volontairement contesté. La Gazette France met en avant l’usage militaire avec LocIndoor, en insistant sur la localisation du combattant débarqué.

Mais l’entreprise ne limite pas son horizon à la sphère militaire. Les secteurs cités, aéronautique, industrie, santé, dessinent un positionnement de spécialiste du “positionnement difficile”. Pour mesurer l’écart avec des solutions plus grand public, il faut regarder les contraintes, robustesse en environnement complexe, précision attendue, continuité de service, intégration dans des systèmes existants, parfois exigences de souveraineté ou de sécurité. Ce sont des marchés moins volumineux, mais plus rémunérateurs quand la valeur est démontrée, et plus “collants” une fois la technologie intégrée dans des processus critiques.

Cette logique de niches peut aussi être un choix de prudence stratégique. Dans un marché de la localisation saturé par des acteurs de l’électronique grand public, des plateformes logicielles et des géants de la cartographie, une deeptech française a intérêt à se concentrer sur des segments où la barrière technologique et la certification créent une protection. Autrement dit, Sysnav peut chercher la profondeur plutôt que l’étendue, en multipliant des cas d’usage où la performance en absence de GPS devient le critère numéro un.

Une stratégie de croissance mêlant développement organique et acquisitions ciblées

La Gazette France décrit une stratégie qui combine développement organique et acquisitions ciblées pour consolider la position de Sysnav sur des marchés de niche. Ce point est central pour comprendre la trajectoire d’une deeptech, car la performance technologique ne suffit pas, il faut aussi gagner en capacité d’exécution, industrialiser, déployer, maintenir, et parfois intégrer des briques complémentaires.

Les acquisitions, quand elles sont “ciblées”, répondent souvent à trois besoins, accélérer l’accès à un marché, compléter une chaîne technologique (capteurs, logiciels, intégration), ou absorber des compétences rares. Dans la navigation sans GPS, l’intégration terrain est déterminante, car chaque site, chaque bâtiment, chaque environnement électromagnétique peut imposer des ajustements. Renforcer des équipes d’ingénierie applicative, des capacités d’intégration ou de support peut donc compter autant que l’invention initiale.

Cette stratégie renvoie aussi à une réalité industrielle, la localisation est un produit, mais aussi un service. Les clients attendent un système qui fonctionne dans la durée, qui résiste aux contraintes opérationnelles et qui s’intègre à des outils métiers. À cela s’ajoute, dans la défense et certaines industries, la question de la sécurité et du contrôle de la chaîne technologique. Pour une entreprise française, la capacité à proposer une solution maîtrisée, protégée par des brevets, et portée par une organisation solide, devient un argument concurrentiel.

Reste que la montée en puissance passe par l’exécution, transformer une distinction technologique en contrats récurrents, en déploiements à grande échelle, et en références solides. La récompense obtenue, en valorisant l’innovation, peut faciliter cette conversion, surtout dans des secteurs où les cycles de décision sont longs et où la preuve sur le terrain compte plus que les promesses.

Vernon (Eure), ancrage normand et logique d’écosystème

Sysnav est présentée comme une entreprise basée à Vernon, dans l’Eure, et fondée en 2008 dans certaines publications reprises parmi les sources. Cet ancrage territorial compte dans le récit deeptech français, car il rappelle que l’innovation industrielle ne se concentre pas uniquement à Paris ou dans quelques pôles métropolitains. La Gazette France met en avant le statut de PME normande, et le fait que la société adresse des secteurs industriels structurants.

La mention d’un réseau régional dans les sources, avec l’appartenance à un écosystème lié à l’aéronautique et à la défense, renforce l’idée que Sysnav s’inscrit dans une chaîne de valeur où la proximité entre industriels, laboratoires, intégrateurs et donneurs d’ordres peut accélérer la maturation des solutions. Dans ces domaines, les démonstrations, les essais et les itérations terrain sont souvent plus rapides quand les acteurs coopèrent dans un même bassin.

À titre de comparaison, beaucoup de startups logicielles peuvent se développer avec des cycles courts et des déploiements dématérialisés. La navigation sans GPS, elle, implique des capteurs, des conditions d’usage, des tests, parfois des contraintes réglementaires ou de sécurité. Un ancrage dans un tissu industriel et défense peut donc être un avantage, en offrant des terrains d’expérimentation et des partenaires capables de transformer une innovation en système opérationnel.

FAQ

Qu’est-ce que Sysnav développe exactement?

Sysnav développe des solutions de géolocalisation et de navigation sans GPS, avec un accent sur des environnements où le GPS est indisponible, comme l’indoor, selon La Gazette France.

Pourquoi la géolocalisation indoor est-elle un sujet stratégique?

Parce que de nombreux lieux, bâtiments, sous-sols, infrastructures industrielles, bloquent ou dégradent le signal satellite. L’enjeu est de maintenir une continuité de localisation dans ces zones, pour des usages de défense et des applications civiles citées par La Gazette France.

Quel prix Sysnav a-t-elle remporté pour sa technologie?

Selon La Gazette France, Sysnav a remporté le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson, attribué pour sa technologie de navigation innovante.

Quels secteurs sont visés au-delà du militaire?

La Gazette France cite des besoins en aéronautique, industrie et santé, en plus des applications de défense, autour de la localisation de haute précision sans GPS.

Comment Sysnav compte-t-elle se développer?

D’après La Gazette France, la stratégie combine développement organique dans la localisation de personnes et acquisitions ciblées pour consolider des positions sur des marchés de niche.

Questions fréquentes Qu’est-ce que Sysnav développe exactement ? Sysnav développe des solutions de géolocalisation et de navigation sans GPS, avec un accent sur des environnements où le GPS est indisponible, comme l’indoor, selon La Gazette France. Quel prix Sysnav a-t-elle remporté pour sa technologie ? Selon La Gazette France, Sysnav a remporté le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson pour sa technologie de navigation innovante. Quels secteurs sont visés au-delà du militaire ? La Gazette France cite des applications pour la défense, mais aussi des besoins en aéronautique, industrie et santé autour de la géolocalisation de haute précision sans GPS. Pourquoi la géolocalisation indoor est-elle recherchée ? Parce que dans de nombreux bâtiments et infrastructures, le signal satellite est absent ou dégradé. L’objectif est d’assurer une localisation continue sans dépendre du GPS, selon La Gazette France. Quelle stratégie de croissance est décrite pour Sysnav ? D’après La Gazette France, Sysnav s’appuie sur le développement organique dans la localisation de personnes et sur des acquisitions ciblées pour consolider sa position sur des marchés de niche.