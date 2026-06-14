Sysnav, la deeptech française qui guide sans GPS: une percée née à Vernon, de la défense à l’industrie

4.9/5 - (58 votes)

Sysnav, deeptech française basée à Vernon (Eure), développe une navigation de haute précision sans GPS. Sa technologie LocIndoor, pensée pour localiser un fantassin débarqué, vient d’être distinguée par le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson. L’enjeu dépasse le militaire: industrie, aéronautique et santé cherchent aussi à se repérer là où le GPS est absent ou brouillé.

Les usages du GPS paraissent évidents au quotidien, mais la dépendance au signal satellite montre vite ses limites: intérieur des bâtiments, sous-sols, zones denses, environnements industriels, interférences. C’est précisément ce “trou noir” de la localisation que Sysnav cible, avec une promesse simple pour le terrain: continuer à guider quand le GPS ne répond plus, et fournir une position exploitable pour décider, intervenir, sécuriser.

LocIndoor, un système pensé pour la géolocalisation indoor sans GPS

La distinction obtenue par Sysnav met en avant LocIndoor, présenté comme un système de localisation capable de fournir une géolocalisation de haute précision sans recourir au GPS, selon La Gazette France. L’idée n’est pas de “remplacer” le satellite partout, mais de prendre le relais dans les zones où le signal n’existe pas ou devient trop fragile pour un usage opérationnel.

Concrètement, l’intérêt d’une géolocalisation indoor fiable se lit dans des situations très quotidiennes: retrouver un intervenant dans un grand site industriel, suivre un déplacement dans un entrepôt, localiser un soignant ou du matériel mobile dans un établissement de santé, ou guider une équipe dans un bâtiment complexe. Résultat: moins de temps perdu à “chercher”, et davantage de décisions prises sur des informations de position cohérentes.

La Gazette France souligne que la technologie valorisée est une innovation française brevetée. Dans un domaine où la précision se joue sur des détails techniques et où la robustesse compte autant que la performance, le fait d’adosser le produit à des brevets sert aussi un objectif industriel: protéger un savoir-faire et sécuriser une trajectoire de commercialisation sur des marchés spécialisés.

Pourquoi la défense s’y intéresse: localiser un “fantassin débarqué”

Le point de départ mis en avant par La Gazette France est clair: LocIndoor répond à un besoin de défense avec la localisation du fantassin débarqué. Dans un contexte opérationnel, la localisation n’est pas un confort, c’est un outil de coordination. Quand le GPS passe mal, ou quand son usage devient risqué, disposer d’une solution alternative aide à maintenir une lecture partagée de la situation.

Pour comprendre l’impact concret, il suffit d’imaginer une progression dans un bâtiment, un parking souterrain ou une zone urbaine dense: la difficulté n’est pas seulement de se déplacer, mais de savoir où se trouvent les membres d’une équipe, et comment les rejoindre. Résultat: une technologie de positionnement hors GPS peut réduire les zones d’incertitude, faciliter l’appui, et limiter les erreurs de trajectoire.

La Gazette France mentionne aussi des applications militaires et civiles. C’est un point clé: la défense sert souvent de laboratoire d’exigence (robustesse, continuité de service, contraintes de terrain), puis les usages se diffusent vers des secteurs où les contraintes sont différentes, mais la promesse identique: se repérer sans dépendre d’un signal extérieur.

Industrie, aéronautique, santé: des besoins concrets dans des “zones blanches” de localisation

Selon La Gazette France, Sysnav vise des besoins dans l’aéronautique, l’industrie et la santé, en plus de la défense. Ce sont des environnements où l’intérieur est la norme: hangars, ateliers, sites logistiques, hôpitaux. Or le GPS y est souvent inutilisable ou trop imprécis pour des tâches qui exigent de savoir “où” avec fiabilité.

Dans l’industrie, la localisation indoor peut servir à suivre des mouvements, sécuriser des zones, ou optimiser des flux. Pour un site, cela peut se traduire par des gains très concrets: mieux dispatcher des équipes, réduire les temps de recherche d’équipements, documenter des parcours d’intervention. Résultat: une organisation plus fluide, surtout quand les surfaces sont grandes et les espaces se ressemblent.

Dans la santé, l’enjeu est souvent la coordination et la disponibilité. Localiser des personnes ou des équipements mobiles dans un environnement complexe peut aider à accélérer une prise en charge ou à limiter les allers-retours inutiles. Dans l’aéronautique, la robustesse et la traçabilité comptent particulièrement, avec des zones techniques où la navigation satellite n’a aucun intérêt pratique.

Le fil conducteur reste le même: la valeur n’est pas “la géolocalisation pour la géolocalisation”, mais l’usage derrière. Une position fiable devient un outil de gestion du temps, de réduction des frictions et, dans certains cas, de sécurité.

Une PME deeptech de Vernon, fondée en 2008, qui consolide des marchés de niche

Sysnav est présentée comme une PME basée à Vernon, dans l’Eure, et fondée en 2008, selon des publications relayées dans les sources fournies. Cette implantation n’est pas anecdotique: elle rappelle que l’innovation de rupture en navigation et capteurs ne se concentre pas uniquement autour des grands pôles métropolitains, et qu’une entreprise peut construire une expertise industrielle depuis un territoire plus discret.

La Gazette France décrit une stratégie articulée autour du développement organique dans la localisation de personnes, et d’acquisitions ciblées pour consolider une position sur des marchés de niche. En clair, l’entreprise cherche à grandir en renforçant son cœur de métier, tout en complétant ses briques technologiques ou commerciales là où cela accélère l’accès à certains clients.

Ce positionnement “niche” est souvent une force dans la deeptech: plutôt que de viser un marché grand public dominé par des géants, l’entreprise se spécialise sur des cas d’usage où la contrainte technique est forte et où les clients valorisent la fiabilité. Résultat: une proposition plus défendable, à condition de transformer l’excellence technologique en déploiements reproductibles.

Prix AAT – Ingénieur général Chanson: ce que dit la récompense sur la maturité de la technologie

Sysnav a remporté le 52e Prix AAT – Ingénieur général Chanson pour sa technologie LocIndoor, selon La Gazette France. Une récompense de ce type ne remplace pas des contrats, mais elle joue un rôle de signal: reconnaissance par un écosystème, visibilité auprès d’acteurs institutionnels et industriels, et validation d’une approche technique jugée différenciante.

Pour une entreprise qui vend une solution de navigation sans GPS, la crédibilité est centrale. Les clients potentiels, défense comme industrie, posent généralement les mêmes questions: est-ce robuste, est-ce déployable, est-ce maintenable, est-ce compatible avec des contraintes terrain? Une distinction publique aide à ouvrir des portes, surtout quand elle met en avant une innovation brevetée et un cas d’usage concret.

À court terme, l’effet le plus tangible peut être la mise en relation et l’accélération commerciale. À moyen terme, l’enjeu devient l’industrialisation: passer d’une technologie performante à une solution intégrée dans des procédures, des équipements et des habitudes de travail. Résultat: la valeur se mesure moins à la promesse qu’à la répétabilité des déploiements.

FAQ

Sysnav fait quoi exactement?

Sysnav développe des solutions de navigation et de géolocalisation capables de fonctionner sans GPS, avec un focus sur la localisation en intérieur et en environnements où le signal satellite est inutilisable, selon La Gazette France.

À quoi sert LocIndoor?

Selon La Gazette France, LocIndoor est un système de localisation de haute précision sans GPS, conçu pour des usages comme la localisation du fantassin débarqué, et applicable aussi à des secteurs civils.

Quels secteurs sont visés?

La Gazette France cite des besoins en défense, aéronautique, industrie et santé, des contextes où l’intérieur des bâtiments et les zones complexes rendent le GPS peu pertinent.

Où est basée Sysnav?

Sysnav est basée à Vernon, dans l’Eure, selon La Gazette France.

Pourquoi une solution “sans GPS” devient stratégique?

Parce qu’une partie des activités critiques se déroule en lieux fermés ou perturbés, où le GPS ne fournit pas une position fiable. L’intérêt est de maintenir une capacité de repérage et de coordination quand le satellite ne suffit plus, ce que met en avant La Gazette France à travers les applications militaires et civiles.

Questions fréquentes Sysnav fait quoi exactement ? Sysnav développe des solutions de navigation et de géolocalisation capables de fonctionner sans GPS, avec un focus sur la localisation en intérieur et en environnements où le signal satellite est inutilisable, selon La Gazette France. À quoi sert LocIndoor ? Selon La Gazette France, LocIndoor est un système de localisation de haute précision sans GPS, conçu pour des usages comme la localisation du fantassin débarqué, et applicable aussi à des secteurs civils. Quels secteurs sont visés par cette technologie ? La Gazette France cite des besoins en défense, aéronautique, industrie et santé, des contextes où l’intérieur des bâtiments et les zones complexes rendent le GPS peu pertinent. Où est basée Sysnav ? Sysnav est basée à Vernon, dans l’Eure, selon La Gazette France.