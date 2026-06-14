2 restrictions renforcées, 1 feu orange de la BCE, Revolut freinée en zone euro, ce qui change pour vous

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La BCE a demandé à Revolut de ralentir le lancement de nouveaux produits en zone euro, selon le Financial Times. Des restrictions auraient été imposées en 2025 pour renforcer les contrôles internes. Le superviseur met en avant des lacunes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.

Le signal est net pour une fintech bâtie sur la vitesse. D’après le Financial Times, la Banque centrale européenne, qui supervise les banques de la zone euro, a serré la vis à Revolut afin de contenir son expansion tant que certains fondamentaux ne sont pas jugés au niveau. Plusieurs médias reprennent ces informations et décrivent une intervention discrète, mais structurante, pour la stratégie du groupe.

Des restrictions attribuées à la BCE en 2025, selon le Financial Times

La BCE n’aurait pas seulement formulé des remarques. Selon le Financial Times, elle aurait imposé plusieurs restrictions à Revolut en 2025, avec un objectif clair: ralentir l’expansion et pousser l’entreprise à muscler ses dispositifs de contrôle. Le Journal du Geek évoque des mesures visant à empêcher la fintech de lancer de nouveaux produits en zone euro tant que des failles persistent.

Le sujet touche au cœur du modèle Revolut. La néobanque a multiplié les ajouts fonctionnels et les extensions de gamme, ce qui alimente sa croissance et sa différenciation. Or, ce rythme peut entrer en tension avec les exigences prudentielles. Le Financial Times, cité par plusieurs reprises, compare ce développement à des missiles autoguidés, une image reprise par le Journal du Geek pour illustrer la cadence des lancements.

Une telle intervention du superviseur, si elle se confirme dans ses détails, a un effet immédiat: elle transforme la feuille de route produit en chantier de conformité. Concrètement, l’innovation ne disparaît pas, mais elle passe après les garde-fous.

Gouvernance, risques, conformité: les points faibles mis en avant

Le cœur du reproche, selon les informations rapportées par le Financial Times, porte sur des lacunes en gouvernance, en gestion des risques et en conformité. Ce triptyque est classique dans la supervision bancaire. Il renvoie à la capacité d’une banque à piloter ses activités, à identifier ses risques, à les mesurer, puis à les contrôler.

Dans le cas d’une fintech en croissance rapide, les points de friction sont connus: multiplication des produits, élargissement géographique, montée en charge des équipes, industrialisation des processus, et harmonisation des contrôles. Le problème? Si la structure de contrôle ne suit pas, la banque peut se retrouver avec des zones grises, des procédures incomplètes, ou des responsabilités mal définies.

Autre point. La conformité ne se limite pas à cocher des cases. Elle implique des systèmes, des équipes, des validations, des audits internes, et une capacité à répondre vite aux demandes d’un superviseur. Si la BCE estime que ces briques ne sont pas assez solides, elle peut chercher à limiter le risque en freinant l’ajout de nouveaux produits.

Licence lituanienne, ambitions françaises: un dossier suivi de près

En zone euro, Revolut s’appuie sur une licence bancaire obtenue en Lituanie, auprès de la banque centrale du pays, selon le Journal du Geek. Ce point est central: il conditionne la manière dont Revolut opère dans l’Union européenne et la chaîne de supervision applicable.

À cela s’ajoute une ambition nationale. Le Journal du Geek indique que Revolut a récemment déposé une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). Le même article précise que l’ACPR est jugée plus tatillonne sur les licences bancaires. Ce mouvement illustre une stratégie: consolider un ancrage local sur un marché clé, avec une autorité réputée exigeante.

Pourquoi ce point compte? Parce que l’équation change selon le cadre. Une banque qui veut élargir sa base d’activités, sa gamme ou ses implantations doit convaincre que ses contrôles suivent. Une demande d’agrément en France, dans ce contexte, devient un test. Pas seulement administratif. Un test de maturité opérationnelle.

Reste un détail. Le fait que la BCE intervienne alors que Revolut poursuit des démarches d’agrément renforce la pression interne: il faut tenir la croissance, tout en démontrant une capacité de contrôle digne d’une banque installée.

Un coup d’arrêt sur les nouveaux produits, un message pour tout le secteur

Le point le plus sensible, rapporté par le Journal du Geek à partir du Financial Times, concerne l’idée d’interdire le lancement de nouveaux produits en zone euro. Pour Revolut, c’est un levier stratégique majeur qui se retrouve encadré. Pour un acteur qui a bâti une partie de sa proposition de valeur sur l’enrichissement continu de l’application, la contrainte est lourde.

Côté supervision, le message est lisible: une banque, même née dans la tech, reste une banque. Les autorités attendent une gouvernance robuste, une traçabilité, des contrôles, et une conformité au niveau des standards prudentiels. Les fintechs ne sont plus vues comme des exceptions, mais comme des établissements systémiquement exposés à des risques classiques, amplifiés par la vitesse.

Cette séquence dépasse Revolut. Elle rappelle aux acteurs du secteur que l’innovation rapide peut devenir un angle mort si elle n’est pas adossée à une architecture de contrôle solide. Et après? La suite dépendra de la capacité de Revolut à répondre aux exigences évoquées par le Financial Times, et à convaincre que l’expansion peut reprendre sans dégrader la maîtrise des risques.

FAQ

Pourquoi la BCE s’intéresse-t-elle à Revolut?

Selon le Financial Times, la BCE a relevé des lacunes en gouvernance, gestion des risques et conformité, et aurait imposé des restrictions pour ralentir l’expansion.

Quelles mesures auraient été prises contre Revolut?

D’après le Financial Times, repris par le Journal du Geek, la BCE aurait cherché à empêcher Revolut de lancer de nouveaux produits en zone euro tant que certains contrôles ne sont pas renforcés.

Quel est le statut de Revolut en zone euro?

Selon le Journal du Geek, Revolut dispose d’une licence bancaire en Lituanie, auprès de la banque centrale lituanienne, pour opérer dans la zone euro.

Pourquoi Revolut a-t-elle déposé une demande d’agrément en France?

Le Journal du Geek indique que Revolut a déposé une demande d’agrément auprès de l’ACPR en France, une autorité décrite comme plus exigeante sur les licences bancaires.

Questions fréquentes Pourquoi la BCE s’intéresse-t-elle à Revolut ? Selon le Financial Times, la BCE a pointé des lacunes en gouvernance, gestion des risques et conformité, et aurait imposé des restrictions pour ralentir l’expansion. Quelles mesures auraient été prises contre Revolut ? D’après le Financial Times, repris par le Journal du Geek, la BCE aurait cherché à empêcher Revolut de lancer de nouveaux produits en zone euro tant que certains contrôles ne sont pas renforcés. Quel est le statut de Revolut en zone euro ? Selon le Journal du Geek, Revolut dispose d’une licence bancaire en Lituanie, auprès de la banque centrale lituanienne, pour opérer dans la zone euro. Pourquoi Revolut a-t-elle déposé une demande d’agrément en France ? Le Journal du Geek indique que Revolut a déposé une demande d’agrément auprès de l’ACPR en France, une autorité décrite comme plus exigeante sur les licences bancaires.