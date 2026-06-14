2 restrictions renforcées, 1 feu vert retardé, la BCE freine Revolut, ce que la fintech doit affronter

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La Banque centrale européenne (BCE) a pris des mesures pour freiner Revolut en zone euro, selon des informations rapportées par le Financial Times. Le superviseur met en avant des failles de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, au moment où la fintech enchaîne les lancements de produits.

La scène se joue loin des campagnes publicitaires et des interfaces léchées. Ici, pas de notifications sur un smartphone, pas de carte qui claque sur un comptoir. Le décor est plus feutré, plus administratif, presque silencieux, celui de la supervision bancaire européenne. Et c’est précisément dans ce silence que le message est passé, d’après le Financial Times: ralentir. Pour une entreprise dont l’identité repose sur la vitesse d’exécution, la consigne a valeur de test grandeur nature.

Le Financial Times décrit des restrictions de la BCE sur les nouveaux produits

Les informations qui ont mis le feu aux poudres viennent du Financial Times, repris par plusieurs médias dont le Journal du Geek. Le quotidien britannique explique que la BCE, en tant qu’autorité de supervision bancaire dans la zone euro, a imposé des restrictions à Revolut pour limiter son expansion et, surtout, encadrer sa capacité à lancer de nouveaux produits.

Le cœur du sujet tient en une tension classique, mais rarement exposée aussi frontalement: l’innovation rapide peut devenir un risque si les contrôles internes ne suivent pas au même rythme. D’après le Financial Times, la BCE a pointé des lacunes dans la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. Un diagnostic qui, dans le langage prudentiel, peut suffire à justifier un tour de vis.

Le Journal du Geek rapporte aussi une comparaison attribuée au Financial Times, décrivant ce développement produit comme des missiles autoguidés. L’image est brutale, presque cinématographique, mais elle dit quelque chose de la perception des superviseurs: l’accélération n’est pas un argument en soi si elle fragilise la maîtrise des risques.

Cette séquence rappelle un principe simple de la supervision: l’innovation n’est pas interdite, elle est conditionnée. Et dans la banque, la condition s’appelle contrôle.

Licence lituanienne, supervision en zone euro: la mécanique réglementaire en arrière-plan

Dans la zone euro, Revolut opère avec une licence bancaire obtenue auprès de la banque centrale de Lituanie, comme le rappelle le Journal du Geek. Ce point est central pour comprendre pourquoi la question se retrouve au niveau européen: une licence dans un État membre permet de fournir des services dans d’autres pays de l’Union, mais l’activité bancaire reste exposée à la logique de supervision et aux exigences de solidité.

Le cadre est technique, mais ses effets sont très concrets. Une néobanque peut déployer des fonctionnalités à grande vitesse, traverser les frontières en quelques mises à jour, et industrialiser le lancement de produits. Le superviseur, lui, regarde ce qui ne se voit pas dans l’application: les circuits de décision, les procédures internes, la traçabilité, le suivi des alertes, la capacité à détecter et traiter les risques.

Le Financial Times, cité par les sources, met précisément l’accent sur ce décalage potentiel entre la cadence d’innovation et la robustesse des contrôles. La BCE ne conteste pas l’existence de nouveaux produits, elle questionne la capacité à les encadrer, à les gouverner, à les rendre auditables et conformes sur la durée.

En filigrane, un message se dessine pour tout le secteur: dans la banque, le passeport européen n’est pas un laissez-passer sans contreparties. Il s’accompagne d’un regard qui peut se faire plus intrusif quand la croissance s’accélère.

La conformité et la gestion des risques redeviennent le centre du récit Revolut

Ce que la BCE reprocherait à Revolut, selon le Financial Times, n’est pas un détail marginal. Les termes cités, gouvernance, gestion des risques, conformité, forment le triptyque qui décide, dans la durée, de la crédibilité bancaire d’un acteur.

Dans la narration habituelle des fintechs, l’interface et l’expérience client occupent le premier rôle. Ici, c’est l’inverse: ce sont les fonctions de contrôle qui montent sur scène. Et cette mise en lumière change la lecture du modèle. Une banque peut séduire par la simplicité d’usage, mais elle est jugée par sa capacité à encaisser les chocs, à prévenir les dérives, à documenter ses choix. La supervision ne s’intéresse pas seulement à ce qui marche, elle s’intéresse à ce qui pourrait mal tourner.

Le Journal du Geek souligne que la BCE aurait pris des mesures visant à empêcher le lancement de nouveaux produits en zone euro. Si ce point se confirme dans les faits opérationnels, l’impact dépasse la communication: il touche la machine à innover, donc un avantage concurrentiel majeur pour une néobanque.

Cette séquence illustre aussi une réalité souvent sous-estimée: la conformité n’est pas un frein périphérique, c’est un élément de design. Lorsqu’un superviseur considère que les contrôles internes ne sont pas au niveau, il ne demande pas un simple ajustement cosmétique. Il peut exiger un changement de rythme, une réorganisation, une clarification des responsabilités, une documentation plus solide. Le tempo, tout à coup, n’appartient plus uniquement au produit.

La demande d’agrément en France auprès de l’ACPR, un signal stratégique

Autre élément rapporté par le Journal du Geek: Revolut a déposé une demande d’agrément en France auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le média précise que l’ACPR est perçue comme plus tatillonne sur les licences bancaires. Qu’il s’agisse d’une recherche de crédibilité locale, d’une volonté de renforcer l’ancrage français ou d’une stratégie de long terme, le mouvement est révélateur.

Dans un marché où la confiance se gagne aussi dans les arènes institutionnelles, demander un agrément en France revient à accepter un niveau d’examen réputé exigeant. Cela peut aussi répondre à une logique de normalisation: se rapprocher des standards attendus par les superviseurs, au moment même où la BCE, selon le Financial Times, hausse le niveau d’exigence.

Le calendrier exact et les modalités de cette demande ne sont pas détaillés dans les sources fournies, mais l’existence même de la démarche, citée par le Journal du Geek, s’inscrit dans une séquence cohérente: la croissance doit se traduire en architecture réglementaire robuste, pas seulement en expansion commerciale.

La suite est un jeu d’équilibriste. Pour Revolut, l’enjeu consiste à préserver la dynamique de lancement de produits tout en convainquant que la maison tient sur ses fondations. Pour les autorités, il s’agit de ne pas brider l’innovation, tout en rappelant que la banque reste une industrie où la vitesse n’excuse pas les angles morts.

FAQ

Que reprocherait la BCE à Revolut selon le Financial Times?

Selon le Financial Times, la BCE aurait identifié des lacunes en gouvernance, en gestion des risques et en conformité, dans un contexte de lancements de produits rapides.

Quelles mesures la BCE aurait-elle prises d’après ces informations?

Le Financial Times, repris par le Journal du Geek, indique que la BCE aurait imposé des restrictions visant à freiner l’expansion de Revolut en zone euro, dont une limitation sur le lancement de nouveaux produits.

Avec quelle licence Revolut opère-t-elle dans la zone euro?

D’après le Journal du Geek, Revolut dispose d’une licence bancaire en Lituanie, auprès de la banque centrale de Lituanie, pour opérer dans la zone euro.

Pourquoi parle-t-on d’une demande d’agrément en France?

Le Journal du Geek rapporte que Revolut a déposé une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR, autorité française de supervision prudentielle.

Quel est l’enjeu pour une fintech quand la supervision se durcit?

Au-delà de l’image, l’enjeu porte sur la capacité à maintenir l’innovation tout en renforçant les fonctions de contrôle et la conformité, éléments structurants pour une activité bancaire.

Questions fréquentes Que reprocherait la BCE à Revolut selon le Financial Times ? Selon le Financial Times, la BCE aurait relevé des lacunes en gouvernance, en gestion des risques et en conformité. La BCE aurait-elle empêché Revolut de lancer de nouveaux produits ? D’après les informations rapportées par le Financial Times et reprises par le Journal du Geek, la BCE aurait imposé des restrictions visant à freiner le lancement de nouveaux produits en zone euro. Quelle est la licence bancaire de Revolut dans la zone euro ? Le Journal du Geek indique que Revolut dispose d’une licence bancaire auprès de la banque centrale de Lituanie. Pourquoi Revolut a-t-elle déposé une demande d’agrément en France ? Selon le Journal du Geek, Revolut a déposé une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR, dans un contexte où la supervision européenne s’intéresse à ses dispositifs de contrôle.