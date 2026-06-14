2 restrictions en zone euro, 1 exigence de conformité de la BCE, ce que Revolut doit affronter

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La Banque centrale européenne a, selon le Financial Times, imposé des restrictions à Revolut en 2025 pour ralentir son expansion et ses lancements en zone euro. La supervision vise des lacunes présumées de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.

La scène se joue loin des campagnes publicitaires et des annonces de nouveautés. Dans les étages feutrés de la supervision bancaire, on parle procédures, contrôles internes et trajectoires de croissance. Sur un écran, ce n’est pas une courbe d’adoption qui inquiète, mais la capacité d’une néobanque à encaisser l’accélération sans perdre le fil des règles. Et, d’après les informations rapportées par le Financial Times et reprises par plusieurs médias, c’est exactement là que la BCE a choisi d’appuyer.

Le Financial Times décrit des restrictions imposées par la BCE en 2025

Selon le Financial Times, la BCE a mis en place plusieurs mesures visant à freiner l’expansion de Revolut en Europe. L’objectif, tel qu’il est rapporté, n’est pas de contester l’existence de la fintech, mais de ralentir un rythme de développement jugé trop rapide au regard des exigences de supervision.

Les informations reprises par le Journal du Geek évoquent un encadrement portant sur la capacité de Revolut à lancer de nouveaux produits en zone euro. Le même article rapporte que la BCE aurait relevé des lacunes en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité. Dans cette lecture, le sujet n’est pas seulement la vitesse, mais ce qu’elle met sous tension, la robustesse des contrôles, la traçabilité des décisions, la capacité à démontrer que chaque brique d’un service financier respecte les règles applicables.

Un détail de vocabulaire, rapporté par le Journal du Geek à partir du Financial Times, dit beaucoup de la perception du superviseur, le développement de nouveaux produits est comparé à des missiles autoguidés. La formule n’est pas neutre. Elle suggère une machine d’innovation lancée à pleine puissance, difficile à arrêter, parfois plus rapide que les mécanismes de vérification censés l’accompagner.

Licence lituanienne, supervision en zone euro et dossier français auprès de l’ACPR

Dans l’Union européenne, Revolut opère avec une licence bancaire obtenue en Lituanie, auprès de la banque centrale du pays, comme le rappelle le Journal du Geek. Ce point compte, car il situe l’entreprise dans le cadre du passeport européen et de la supervision prudentielle qui en découle, avec une articulation entre autorités nationales et supervision européenne.

Le même article indique que Revolut a récemment déposé une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution). L’enjeu est autant réglementaire que symbolique, l’ACPR est présentée comme plus tatillonne sur les licences bancaires. Le choix de se rapprocher du marché français via un dossier local peut être lu comme une étape de consolidation, mais il expose aussi l’entreprise à un niveau d’examen et de dialogue avec le superviseur qui n’a rien d’une formalité.

C’est là que le récit se tend. D’un côté, une fintech qui a bâti sa réputation sur la rapidité d’exécution et l’empilement de fonctionnalités. De l’autre, des superviseurs dont la mission consiste à vérifier, point par point, que les contrôles internes suivent, que la conformité n’est pas une couche ajoutée après coup, et que la gestion des risques tient dans la durée. Quand la BCE intervient, ce n’est pas l’innovation en soi qui est jugée, mais l’architecture qui doit la soutenir.

Gouvernance, risques, conformité: ce que la BCE dit regarder en priorité

Les éléments rapportés par le Journal du Geek, sur la base du Financial Times, convergent autour de trois thèmes, gouvernance, gestion des risques et conformité. Ce triptyque est un classique de la supervision bancaire, parce qu’il conditionne le reste, la capacité d’une banque à éviter les angles morts, à documenter ses décisions, à détecter les anomalies et à corriger ses faiblesses avant qu’elles ne deviennent des incidents.

Dans le cas d’une néobanque, la difficulté est souvent d’aligner une culture produit, tournée vers l’expérimentation, avec des exigences prudentielles qui reposent sur la formalisation, la traçabilité et la séparation des responsabilités. Une organisation qui lance vite doit prouver qu’elle sait aussi ralentir, arbitrer, refuser une fonctionnalité si le cadre de contrôle n’est pas prêt. C’est précisément ce que la supervision cherche à tester quand elle serre la vis, non pas en commentant la promesse marketing, mais en vérifiant la mécanique interne.

Les restrictions évoquées par les sources ont aussi une dimension de signal. La BCE, en tant qu’autorité de supervision bancaire en zone euro, rappelle que la croissance d’un acteur financier, même portée par la technologie, ne peut pas s’affranchir des fondamentaux. Pour une fintech, cela revient à accepter que le rythme de sortie d’un produit n’est pas seulement une décision commerciale, mais aussi une décision prudentielle.

Un coup d’arrêt aux lancements, un test pour le modèle d’innovation rapide

Le Journal du Geek parle d’un coup dur pour Revolut, en soulignant que, selon le Financial Times, la BCE aurait cherché à empêcher le lancement de nouveaux produits en zone euro. Au-delà de l’impact immédiat, c’est la logique du modèle qui se retrouve interrogée, une entreprise construite sur la multiplication des services peut-elle maintenir sa cadence si le superviseur demande d’abord de consolider les contrôles?

Ce type de tension n’est pas rare dans la finance. La différence, ici, tient à l’image même de Revolut, un acteur souvent associé à l’innovation rapide et à l’expansion internationale. Si le superviseur estime que la structure interne ne suit pas, l’entreprise doit arbitrer entre deux risques opposés, ralentir et décevoir sur le plan de la dynamique produit, ou accélérer et s’exposer à des frictions réglementaires plus fortes.

La suite se joue aussi sur le terrain de la crédibilité. Pour une banque, la confiance ne se limite pas à l’expérience utilisateur. Elle se construit sur la capacité à démontrer, face aux autorités, que l’organisation sait gérer des contrôles complexes, répondre aux demandes d’information, et corriger des lacunes. Dans ce contexte, la demande d’agrément en France auprès de l’ACPR, telle que rapportée, ressemble à une étape où chaque point de conformité devient un passage obligé, un dossier, une preuve, un processus.

Reste une question très concrète pour le marché, si la BCE durcit le cadre pour un acteur emblématique, quel message cela envoie-t-il aux autres fintechs qui grandissent vite en zone euro? La supervision semble rappeler que l’innovation est acceptée, mais qu’elle doit avancer au même rythme que les garde-fous.

FAQ

Pourquoi la BCE s’intéresse-t-elle à Revolut?

Selon le Financial Times, la BCE a pris des mesures pour freiner certains développements de Revolut en zone euro, en raison de lacunes relevées en gouvernance, gestion des risques et conformité.

Quelles mesures la BCE aurait-elle imposées?

D’après les informations rapportées par le Financial Times et reprises par le Journal du Geek, la BCE aurait imposé des restrictions visant à empêcher Revolut de lancer de nouveaux produits en zone euro.

Avec quelle licence Revolut opère-t-elle dans la zone euro?

Le Journal du Geek indique que Revolut dispose d’une licence bancaire en Lituanie, auprès de la banque centrale lituanienne.

Pourquoi Revolut a-t-elle déposé une demande d’agrément en France?

Selon le Journal du Geek, Revolut a déposé une demande d’agrément auprès de l’ACPR en France, une autorité décrite comme plus exigeante sur les licences bancaires.

Le modèle d’innovation rapide de Revolut est-il remis en cause?

Les sources rapportent que la BCE questionne la capacité de Revolut à maintenir un rythme élevé de lancements tout en comblant des lacunes de gouvernance, de gestion des risques et de conformité.

Questions fréquentes Pourquoi la BCE s’intéresse-t-elle à Revolut ? Selon le Financial Times, la BCE a pris des mesures visant Revolut en raison de lacunes relevées en gouvernance, gestion des risques et conformité, dans un contexte d’expansion rapide en zone euro. Quelles restrictions la BCE aurait-elle imposées ? D’après les informations rapportées par le Financial Times et reprises par le Journal du Geek, la BCE aurait imposé des restrictions pour empêcher Revolut de lancer de nouveaux produits en zone euro. Quel est le statut de Revolut dans la zone euro ? Le Journal du Geek indique que Revolut dispose d’une licence bancaire en Lituanie, auprès de la banque centrale lituanienne, pour opérer en zone euro. Pourquoi une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR ? Selon le Journal du Geek, Revolut a déposé une demande d’agrément en France auprès de l’ACPR, une autorité présentée comme plus exigeante sur les licences bancaires.