5 % du fonds, 1 enveloppe dédiée, Polytechnique Ventures mise sur le pré-amorçage, ce pari surprend le VC

Polytechnique Ventures va consacrer 5 % de son dernier fonds à des startups en pré-amorçage. Une décision qui vise à renforcer l’amont du financement, au moment où les jeunes pousses deeptech cherchent des premiers tickets pour passer du labo au marché.

Le fonds, adossé à l’écosystème de l’École polytechnique, revendique une stratégie très early stage. Il investit déjà du pré-amorçage à la série A, avec un prisme deeptech et un ancrage dans la communauté des Alumni. La nouveauté, c’est ce fléchage explicite d’une part du véhicule vers les tours les plus précoces.

Cette allocation intervient dans un contexte où les projets technologiques issus des laboratoires, des incubateurs et des réseaux d’anciens élèves doivent souvent financer une phase à risque, avant les premières preuves industrielles. Concrètement, le pré-amorçage sert à transformer une avancée scientifique en produit, structurer une équipe et préparer une levée d’amorçage.

En chiffres 5% Part du dernier fonds dédiée au pré-amorçage Allocation annoncée €21m Taille du nouveau fonds Montant cité publiquement 15-20 Startups ciblées Pré-seed et seed €250k-€1m Tickets annoncés en pré-amorçage/amorcage Fourchette citée 2020 Année de création du fonds Selon la présentation du fonds

Polytechnique Ventures, un fonds d’amorçage adossé à l’écosystème de l’X

Polytechnique Ventures se présente comme le fonds d’amorçage de l’École polytechnique, financé par les Alumni, et dédié aux startups issues de l’écosystème d’innovation de l’École [1]. Le périmètre est clairement défini: entreprises fondées par un ou plusieurs anciens élèves, issues de laboratoires de l’X, ou incubées au sein de l’École [1].

Le fonds met en avant une proximité opérationnelle avec le campus et ses outils, des incubateurs aux plateformes techniques, en passant par le Fab Lab [1]. Dans ce modèle, l’investissement ne se limite pas à un chèque. Il s’appuie sur un réseau d’experts et de mentors, avec une promesse d’accompagnement scientifique, industriel, stratégique et commercial [1].

Le positionnement sectoriel suit les domaines technologiques associés à l’École: énergie, climat, mobilité, santé, industrie 4.0, robotique, IoT, cybersécurité, matériaux, finance, entre autres [3]. Cette liste illustre une ambition: financer des solutions technologiques lourdes, souvent plus longues à industrialiser que des modèles purement logiciels.

Reste un détail qui compte dans le capital-risque: la capacité à suivre les entreprises dans la durée. Polytechnique Ventures indique intervenir en co-investissement et couvrir plusieurs stades, du pré-amorçage à la série A [1].

Tickets, stades, suivi: la mécanique d’investissement annoncée

Côté chiffres, Polytechnique Ventures décrit une stratégie d’investissement orientée pré-seed et seed, avec des tickets initiaux moyens annoncés entre 250 000 euros et 500 000 euros [3]. Le fonds évoque aussi des réinvestissements en série A, avec un ticket moyen par entreprise d’environ 2,5 millions d’euros [3].

Sur son deuxième véhicule, plusieurs sources publiques convergent sur des ordres de grandeur plus larges pour les premiers tours: des tickets de 250 000 euros à 1 million d’euros en pré-amorçage ou amorçage [4], et une capacité de suivi pouvant aller jusqu’à 2 millions d’euros par entreprise en follow-on [5].

Le même fonds est présenté comme un véhicule de 21 millions d’euros, destiné à soutenir 15 à 20 startups aux stades pre-seed et seed [5]. L’équation est classique: nombre limité de paris, tickets significatifs, et réserves pour accompagner les gagnants.

Autre point. Polytechnique Ventures précise avoir été créé en 2020 [3]. Cette date place la structure dans une génération de fonds adossés à des écosystèmes académiques, qui cherchent à capter la valeur créée par la recherche et l’entrepreneuriat scientifique.

Enjeux du pré-amorçage deeptech Financer plus tôt Flécher 5 % vers le pré-amorçage renforce le financement des phases de maturation technologique, avant l’amorçage. Construire un pipeline Une poche dédiée au pré-amorçage peut alimenter le flux de dossiers que le fonds suivra ensuite en seed et en série A. Réduire le risque deeptech L’accès au campus, aux plateformes techniques et au réseau d’experts est présenté comme un levier d’accompagnement des projets technologiques. Mobiliser les Alumni Le fonds met en avant un financement par les Alumni et un réseau de mentors pour soutenir les équipes entrepreneuriales. Gérer des cycles longs La priorité donnée aux équipes deeptech implique des trajectoires d’industrialisation plus longues et des besoins de suivi en capital.

Pourquoi flécher 5 % vers le pré-amorçage change la donne

Le choix de réserver 5 % du dernier fonds aux startups en pré-amorçage répond à une logique simple: plus on investit tôt, plus le risque technologique et d’exécution est élevé, mais plus l’effet de levier peut être fort si la trajectoire se confirme.

Concrètement, le pré-amorçage finance des étapes qui ne rentrent pas toujours dans les grilles de lecture des investisseurs généralistes: maturation technologique, prototypes, premières validations terrain, structuration juridique et propriété intellectuelle. Pour des projets deeptech, cette phase peut conditionner l’accès au tour suivant, celui où les montants augmentent et où les exigences de traction deviennent plus strictes.

Dans l’écosystème Polytechnique, ce fléchage vers l’amont s’inscrit aussi dans un continuum: laboratoires, incubation, premiers clients industriels, puis tours de financement plus importants. Le fonds revendique déjà une intervention du pré-amorçage à la série A [1]. La nouveauté est de rendre visible une poche dédiée à l’étape la plus fragile.

Et après? L’enjeu est l’articulation avec les co-investisseurs. Polytechnique Ventures dit investir en co-investissement [3]. Une poche pré-amorçage peut jouer un rôle d’entraînement, en sécurisant un premier tour et en facilitant l’arrivée de business angels, de family offices ou d’autres fonds spécialisés.

Deeptech: l’ambition de transformer des secteurs industriels

Polytechnique Ventures affirme donner la priorité à des équipes deeptech ambitieuses, capables de transformer les secteurs industriels qu’elles ciblent [3]. Ce positionnement implique un arbitrage permanent: accepter des cycles plus longs, des besoins en capital plus élevés, et des risques scientifiques, en échange de barrières à l’entrée plus fortes.

Le fonds met en avant des champs d’application larges, de l’énergie à la cybersécurité, en passant par la santé et les nouveaux matériaux [3]. Cette diversité reflète la réalité d’un campus et de laboratoires multi-disciplinaires, mais elle suppose aussi une capacité interne à évaluer des technologies très différentes.

Dans ce cadre, la proximité revendiquée avec le campus, les plateformes techniques et le réseau d’experts [1] devient un avantage opérationnel: accès à des compétences rares, compréhension des sujets scientifiques, et capacité à challenger les feuilles de route technologiques. Pour un investisseur, c’est un outil de réduction du risque, sans l’annuler.

Reste l’exécution. Les meilleurs projets deeptech doivent composer avec l’industrialisation, la réglementation selon les secteurs, et la construction de partenariats. Le modèle de Polytechnique Ventures, qui combine investissement et accompagnement via la communauté, cherche à répondre à ces contraintes structurelles [1].

FAQ: Polytechnique Ventures et le pré-amorçage

Polytechnique Ventures investit-il uniquement dans les startups de l’X?

Le fonds cible des entreprises fondées par des Alumni, issues de laboratoires de l’École polytechnique, ou incubées à l’X, selon sa présentation officielle [1].

À quels stades Polytechnique Ventures intervient-il?

Le fonds indique financer en pré-amorçage, en amorçage et jusqu’à la série A [1].

Quels tickets sont évoqués pour les premiers tours?

La stratégie publiée mentionne des tickets initiaux moyens entre 250 000 euros et 500 000 euros en pre-seed et seed [3]. D’autres communications évoquent une fourchette allant de 250 000 euros à 1 million d’euros en pré-amorçage ou amorçage [4].

Quelle taille fait le nouveau fonds mentionné publiquement?

Une source indique une levée de 21 millions d’euros pour le nouveau fonds, avec un objectif de soutien à 15 à 20 startups [5].

Pourquoi une poche dédiée au pré-amorçage?

Le pré-amorçage finance les premières étapes de maturation. En fléchant une part du fonds vers cette phase, Polytechnique Ventures renforce l’amont du pipeline de projets qu’il pourra ensuite accompagner.