10 juillet 2026, tribunal fédéral de Californie, secrets matériels d’Apple, ce dossier sensible qu’OpenAI conteste

Apple a porté son différend avec OpenAI devant la justice fédérale californienne. La plainte, déposée le 10 juillet 2026 dans le district nord de Californie, accuse la société de Sam Altman d’avoir bénéficié de secrets industriels liés à des projets matériels non publiés. OpenAI conteste publiquement ce récit, tandis que le dossier expose des recrutements sensibles d’anciens cadres d’Apple.

Apple accuse OpenAI devant le tribunal fédéral de Californie

La procédure vise un point central pour Apple, la protection de documents internes concernant ses produits à venir. Selon la plainte, OpenAI aurait profité d’informations confidentielles transmises ou conservées par d’anciens salariés recrutés dans ses équipes matérielles. Le groupe de Cupertino demande au tribunal d’identifier les fichiers concernés, d’en interdire l’usage et d’obtenir réparation si le préjudice est établi.

Le premier nom cité est Chang Liu, ingénieur système électrique resté huit ans chez Apple avant son départ en janvier. Apple affirme qu’il aurait conservé un ordinateur de l’entreprise, puis exploité une faille d’authentification pour accéder à des dossiers partagés après son départ. La plainte évoque le téléchargement de dizaines de fichiers confidentiels, dans une période où OpenAI renforçait ses travaux sur un futur appareil fondé sur l’intelligence artificielle.

Le dossier mentionne aussi Tang Yew Tan, ancien vice-président du design produit pour l’iPhone, parti après vingt-quatre ans dans l’entreprise. Apple lui reproche d’avoir envoyé vers sa messagerie personnelle des informations sur des fournisseurs. D’après la plainte, il aurait même demandé à certains candidats d’apporter des pièces Apple à des entretiens, afin d’appuyer des présentations techniques. OpenAI rejette l’idée d’un programme organisé de captation.

Apple indique avoir contacté OpenAI dès février pour demander quelles mesures empêchaient l’usage de ses secrets industriels. La plainte affirme qu’aucune réponse satisfaisante n’a été reçue. Le document cite aussi un message attribué à un ancien ingénieur, "LOL, j’ai découvert que je peux accéder au stockage réseau", phrase destinée à illustrer le manque supposé de contrôle interne. Cette publicité judiciaire transforme un conflit de recrutement en affaire de gouvernance technologique.

La plainte d’Apple a été déposée devant la justice fédérale du nord de la Californie.

Le projet matériel d’OpenAI exposé par le dossier Apple

Au-delà des personnes visées, la plainte éclaire les ambitions matérielles d’OpenAI. L’entreprise, surtout connue pour ChatGPT, cherche à prolonger ses modèles d’intelligence artificielle dans des objets grand public. Cette stratégie intéresse directement Apple, dont l’iPhone reste le produit phare. Un appareil vocal, portable ou domestique conçu autour de l’IA conversationnelle placerait OpenAI sur un terrain historiquement dominé par les fabricants de terminaux.

Le contexte industriel explique la fermeté de Cupertino. OpenAI travaille avec des profils issus du design et de l’ingénierie matérielle, dont des anciens collaborateurs de Jony Ive. Pour Apple, le risque ne se limite pas à quelques documents isolés. Le groupe redoute la circulation de méthodes de conception, de choix de fournisseurs et de détails sur des prototypes. Ces éléments peuvent réduire les coûts de développement d’un concurrent et accélérer une feuille de route produit.

Apple réclame des dommages financiers, mais aussi une mesure plus lourde, la destruction de tout matériau propriétaire éventuellement détenu par OpenAI. Une injonction pourrait ralentir les recrutements, obliger à auditer les dossiers internes et retarder certains prototypes. Bloomberg estime que le dossier peut freiner les ambitions d’OpenAI face à l’iPhone. La défense publique de l’entreprise insiste, elle, sur la légalité des embauches et sur la séparation entre expérience professionnelle et secrets protégés.

L’affaire intervient alors que les deux sociétés restent liées par l’intégration de ChatGPT dans l’écosystème Apple Intelligence. Cette double relation, partenaire logiciel d’un côté, rival matériel potentiel de l’autre, complique la lecture stratégique du dossier. Le tribunal devra distinguer le savoir-faire général acquis par des salariés expérimentés des informations protégées par le secret industriel. Les prochaines audiences devraient porter sur l’accès aux fichiers, les mesures de cloisonnement chez OpenAI et la portée exacte des documents cités par Apple.

Les ambitions matérielles d’OpenAI sont au cœur du différend avec Apple. Questions fréquentes Que reproche Apple à OpenAI dans cette plainte ? Apple accuse OpenAI d’avoir bénéficié de secrets industriels liés à ses projets matériels. La plainte cite des anciens salariés qui auraient conservé, téléchargé ou transféré des documents internes avant ou après leur départ. OpenAI reconnaît-elle les accusations d'Apple ? OpenAI conteste publiquement le récit présenté par Apple. L’entreprise défend la légalité de ses recrutements et rejette l’idée d’une stratégie organisée visant à capter des documents confidentiels. Pourquoi cette affaire concerne-t-elle les projets matériels d'OpenAI ? La plainte révèle l’intérêt d’OpenAI pour des appareils intégrant l’intelligence artificielle. Si le tribunal impose des restrictions, l’entreprise pourrait devoir auditer ses équipes, détruire certains documents et ralentir des prototypes. Autre article : Qonto : la néo-banque française entrée dans le monde de la licorne