En Carta Diagnostics prépare des autotests MST et Lyme, un dépistage rapide qui intrigue la French Tech santé connectée

La start-up française En Carta Diagnostics développe des autotests destinés à détecter des MST et la maladie de Lyme, selon Les Echos. Le projet illustre une tendance forte de la santé connectée : rapprocher le dépistage du patient, sans remplacer le diagnostic médical. Pour cette société de la French Tech, l’enjeu consiste à rendre des résultats rapides exploitables par les soignants.

En Carta Diagnostics cible les autotests MST et Lyme

Le positionnement d’En Carta Diagnostics s’inscrit dans un champ médical où la rapidité du dépistage pèse directement sur la prise en charge. Les autotests visés concernent deux domaines très différents, les infections sexuellement transmissibles et la borréliose de Lyme, mais ils partagent une même difficulté : des symptômes parfois discrets, tardifs ou confondus avec d’autres pathologies.

Pour les MST, appelées plus souvent infections sexuellement transmissibles dans le langage médical, l’intérêt d’un test accessible tient à la réduction des délais entre une exposition à risque et une orientation vers un professionnel. Les campagnes de prévention rappellent régulièrement que le dépistage reste un maillon faible, en particulier chez des publics qui hésitent à consulter par gêne, manque de temps ou distance avec les structures médicales.

La maladie de Lyme pose un problème différent. Transmise par certaines tiques infectées, elle peut débuter par une rougeur cutanée caractéristique, mais ce signe n’est pas toujours observé. Dans les zones forestières ou rurales, un test plus facile d’accès peut aider à orienter les patients vers un avis médical, à condition que le résultat soit interprété avec prudence et replacé dans le contexte clinique.

Le marché des autotests médicaux s’est élargi ces dernières années, porté par l’expérience des tests à domicile et par l’attente d’outils simples. Mais la simplicité d’usage ne suffit pas. Un dispositif crédible doit démontrer sa sensibilité, sa spécificité et sa capacité à limiter les faux résultats, notamment pour des maladies où une erreur d’interprétation peut retarder un traitement adapté.

Pour une start-up de la French Tech, la difficulté consiste à passer du prototype au produit de santé fiable, documenté et acceptable par les autorités. La promesse commerciale ne vaut que si elle s’accompagne d’une validation clinique solide, d’une notice compréhensible et d’un parcours clair vers un médecin en cas de résultat positif ou douteux.

Les autotests doivent concilier simplicité d’usage et validation clinique rigoureuse.

Pharmacies françaises et médecins face aux nouveaux dépistages

La diffusion de ces tests dépendra largement du cadre réglementaire. Les dispositifs de diagnostic in vitro doivent respecter des exigences européennes, notamment le marquage CE, avant une commercialisation. En France, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suit ce type de produits avec attention, surtout lorsque le grand public peut les utiliser sans accompagnement immédiat.

Les pharmacies pourraient jouer un rôle central si ces autotests arrivent en rayon. Leur présence sur le territoire, leur capacité de conseil et leur expérience des tests rapides en font un canal naturel. Le pharmacien devra néanmoins expliquer les limites du résultat, rappeler les délais de détection possibles et orienter vers une consultation lorsque le test ou les symptômes le justifient.

Les médecins resteront indispensables dans la chaîne de décision. Un autotest ne remplace ni un examen clinique, ni une analyse de laboratoire quand elle est nécessaire. Pour les infections sexuellement transmissibles, un résultat positif appelle souvent une confirmation, une prise en charge du partenaire et un traitement encadré. Pour Lyme, le contexte d’exposition aux tiques et l’évolution des symptômes gardent une place déterminante.

La question de la confiance sera décisive pour En Carta Diagnostics. Les patients attendent des réponses rapides, mais les professionnels redoutent les usages mal compris, comme la fausse sécurité après un résultat négatif réalisé trop tôt. Les notices, les supports numériques et les conseils en pharmacie devront limiter ces risques. Le traitement des données personnelles constitue d’autre part un sujet sensible si un suivi connecté accompagne les tests.

Cette innovation arrive dans un système de santé sous tension, où l’accès aux consultations varie fortement selon les territoires. Des autotests fiables peuvent réduire certains délais et encourager des personnes à entrer dans un parcours de soins. Leur succès dépendra moins de l’effet de nouveauté que de leur capacité à s’intégrer proprement aux pratiques médicales existantes.

Les pharmacies pourraient accompagner l’usage des autotests auprès du grand public. Questions fréquentes Que développe En Carta Diagnostics ? La start-up française développe des autotests destinés au dépistage des MST et de la maladie de Lyme, selon Les Echos. Ces produits visent une détection plus accessible, avec une orientation vers les professionnels de santé. Ces autotests remplacent-ils une consultation médicale ? Non. Ils servent d’outil d’orientation. Un résultat positif, négatif mais suspect, ou difficile à interpréter doit conduire à demander un avis médical, surtout en présence de symptômes persistants. Quand ces tests seront-ils disponibles ? La source ne fournit pas de calendrier public précis. La mise sur le marché dépendra des validations techniques, réglementaires et cliniques nécessaires aux dispositifs de diagnostic in vitro.