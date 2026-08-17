Sam Altman, Jeff Bezos, fusion nucléaire pour l’IA, le pari du soleil miniature sans centrale fonctionnelle surprend

Le projet de fabriquer un mini-soleil industriel attire les grandes fortunes de la tech. Sam Altman, Jeff Bezos et plusieurs investisseurs liés à l’intelligence artificielle injectent des milliards dans la fusion nucléaire, alors qu’aucune centrale commerciale ne produit encore d’électricité. Cette ruée financière s’explique par une équation simple: l’IA consomme toujours plus d’énergie, tandis que les réseaux électriques peinent déjà à suivre la demande.

Sam Altman et Jeff Bezos financent la fusion privée

La fusion nucléaire séduit les investisseurs parce qu’elle promet une énergie abondante, pilotable et faiblement carbonée. Contrairement à la fission utilisée dans les centrales actuelles, elle cherche à reproduire la réaction qui alimente le Soleil, en fusionnant des noyaux légers à très haute température. Le pari reste technique, coûteux et risqué, mais il correspond à la culture d’investissement des grandes fortunes technologiques: financer tôt des infrastructures capables de transformer un marché mondial.

Sam Altman, patron d’OpenAI, soutient notamment Helion Energy, une entreprise américaine qui défend une approche compacte de la fusion. Son objectif est de convertir directement l’énergie produite en électricité, sans passer par un cycle classique de vapeur et de turbine. Le calendrier annoncé par l’entreprise reste très ambitieux, car la stabilité du plasma, le rendement net et la répétition des réactions à cadence industrielle demeurent des obstacles majeurs.

Jeff Bezos a, de son côté, soutenu General Fusion, entreprise qui explore une méthode différente, fondée sur la compression d’un plasma par un métal liquide. D’autres sociétés, comme Commonwealth Fusion Systems, bénéficient aussi de capitaux privés massifs. Leur argument commun repose sur les progrès des aimants supraconducteurs, des matériaux et du calcul avancé, qui permettent de tester plus vite des configurations longtemps limitées aux laboratoires publics.

Le contraste reste fort avec la réalité industrielle. Aucun réacteur de fusion ne fournit aujourd’hui de courant au réseau sur une base commerciale. Les démonstrateurs produisent des résultats scientifiques, pas encore une production continue rentable. Pour les investisseurs, le raisonnement repose donc moins sur des revenus immédiats que sur une option stratégique: détenir une place centrale si la filière franchit le seuil du rendement net exploitable à grande échelle.

Les start-up de fusion testent plusieurs voies technologiques avant une production commerciale.

L’IA accroît la pression électrique sur les data centers

La poussée de l’intelligence artificielle modifie les besoins énergétiques des groupes numériques. Les modèles génératifs exigent des milliers de processeurs spécialisés, refroidis en permanence, dans des data centers très consommateurs d’électricité. Chaque phase d’entraînement mobilise des volumes d’énergie importants, puis l’utilisation quotidienne par des millions d’usagers ajoute une charge continue. Cette demande devient un sujet industriel, pas seulement informatique.

OpenAI, Microsoft, Google, Amazon et Meta cherchent donc à sécuriser des sources d’énergie stables sur plusieurs décennies. Les contrats d’achat d’électricité renouvelable se multiplient, mais le solaire et l’éolien restent dépendants de la météo et nécessitent du stockage. La fusion attire parce qu’elle promet une production massive, disponible jour et nuit, sans émissions directes de CO2 liées à la combustion.

La difficulté vient du calendrier. Les besoins des centres de calcul progressent dès maintenant, tandis que la fusion commerciale reste éloignée. Les énergéticiens doivent déjà renforcer le réseau électrique, raccorder de nouveaux sites et arbitrer avec d’autres usages, comme l’industrie, les transports électriques ou le chauffage. Dans certaines zones, l’accès à la puissance devient un critère aussi important que le prix du terrain ou la proximité des câbles de fibre optique.

Pour les géants de la tech, investir dans la fusion sert donc plusieurs objectifs. Il s’agit de préparer une source d’énergie potentielle pour l’après-2030, de rassurer les marchés sur la soutenabilité de l’IA et de peser sur une technologie qui demande encore des capitaux considérables. Le risque reste élevé, mais l’inaction comporte aussi un coût: sans nouvelles capacités électriques, la croissance des services d’IA se heurtera plus vite aux limites physiques des infrastructures.

La croissance de l’IA augmente la demande électrique des centres de données. Questions fréquentes Pourquoi les géants de l’IA investissent-ils dans la fusion nucléaire ? Ils cherchent une source d’électricité abondante, stable et faiblement carbonée pour alimenter les futurs centres de calcul. La fusion reste risquée, mais elle peut devenir stratégique si elle atteint une production industrielle. Existe-t-il déjà une centrale de fusion fonctionnelle ? Non. Des laboratoires et des entreprises testent des réacteurs expérimentaux, mais aucune installation commerciale ne fournit aujourd’hui de l’électricité au réseau de manière continue. Quel lien existe entre fusion nucléaire et intelligence artificielle ? L’IA nécessite de grands data centers équipés de processeurs puissants. Leur consommation électrique augmente, ce qui pousse les acteurs technologiques à sécuriser de nouvelles sources d’énergie.