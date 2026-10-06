Quelles sont les entreprises qui emploient le plus en Loire-Atlantique ?

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Par : La Biche Dubois

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La Loire-Atlantique attire chaque année de nombreux actifs grâce à son dynamisme économique. Entre l’industrie agroalimentaire, l’industrie aéronautique et le secteur du numérique, on y trouve un tissu d’entreprises très varié qui se distingue par sa capacité à recruter massivement. Découvrons quels secteurs et structures figurent en tête du classement des entreprises les plus employeuses dans ce département stratégique de l’Ouest français.

Panorama des secteurs d’activités fortement employeurs

Le paysage industriel de la Loire-Atlantique est particulièrement diversifié. Plusieurs secteurs d’activités s’y démarquent tant par leur effectif salarié que par leur chiffre d’affaires généré. L’emploi industriel reste ainsi un pilier de l’économie locale, soutenu par des usines de grande taille et une production tournée vers l’exportation.

Parmi les domaines clés, l’industrie agroalimentaire occupe une place centrale. Avec ses nombreux établissements, elle génère chaque année plusieurs milliers de recrutements, notamment pour des postes liés à la transformation alimentaire, à la logistique ou encore au contrôle qualité. Ce secteur continue de séduire un large public en quête de stabilité.

Industrie aéronautique et emplois industriels

L’industrie aéronautique n’est pas en reste. La Loire-Atlantique accueille des usines majeures spécialisées dans la fabrication de pièces détachées, la maintenance ou l’assemblage final. Cette filière contribue activement à faire grimper les effectifs salariés industriels du département et à placer de nombreuses structures parmi les entreprises qui recrutent le plus.

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Au-delà de l’aspect purement technique, l’emploi industriel offre également de nombreuses opportunités dans la gestion de projet, le développement de nouvelles méthodes de production et l’innovation. Ces besoins permanents favorisent un renouvellement régulier des compétences recherchées par les employeurs locaux.

Poids croissant du numérique dans l’économie locale

À côté des fleurons industriels, le numérique gagne du terrain en Loire-Atlantique. Le département connaît une véritable effervescence sur cette thématique, portée par la transition digitale et le nombre croissant de start-ups. Les métiers du digital affichent des perspectives de recrutement attractives, particulièrement autour du développement informatique, de la cybersécurité ou de l’intelligence artificielle.

Cette dynamique numérique bénéficie directement à d’autres secteurs d’activités de la région, car de nombreuses entreprises traditionnelles intègrent désormais le digital au cœur de leurs process.

Classement des principales entreprises qui recrutent

Sans citer de marques précises, il est possible d’identifier quelques grandes tendances quand on analyse le classement des entreprises selon leur volume d’embauche. Certaines structures industrielles totalisent plusieurs milliers de salariés et restent à la recherche constante de nouveaux profils, aussi bien dans les fonctions techniques que managériales.

Du côté des services, les centres de relation client, le transport et la logistique continuent eux aussi de représenter une source majeure de recrutement, stimulée par l’afflux de marchandises dans le Grand-Ouest. Le tableau ci-dessous synthétise les principaux contributeurs à l’emploi en Loire-Atlantique selon les grands secteurs.

Secteur d’activité Nombre estimé de salariés Tendance de recrutement
Industrie agroalimentaire 10 000 – 20 000 Stable à en progression
Industrie aéronautique 8 000 – 15 000 Forte, surtout profils techniques
Numérique & IT 6 000 – 12 000 En forte croissance
Logistique & transport 7 000 – 13 000 Saisonnier à stable
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  • Les industries manufacturières demeurent des piliers pour l’emploi local.
  • Les métiers numériques connaissent la plus forte progression.
  • Le pôle service/assistance client se développe grâce à l’essor du e-commerce.

Quels sont les secteurs qui offrent le plus d’emplois en Loire-Atlantique ?

  • Industrie agroalimentaire
  • Industrie aéronautique
  • Numérique
  • Transport et logistique
  • Services administratifs

Les entreprises issues de ces secteurs structurent largement le marché de l’emploi local, couvrant autant les postes ouvriers que les fonctions d’encadrement ou support technique.

Comment évolue l’emploi industriel dans le département ?

L’emploi industriel a montré une résilience notable ces dernières années. La modernisation des usines et l’adoption de nouvelles technologies comme la robotique facilitent l’employabilité tout en ouvrant la porte à de nouveaux métiers spécialisés.

  • Recrutement orienté profils qualifiés
  • Accent sur la robotisation et l’automatisation
  • Mise en valeur des filières techniques

Où trouver les entreprises qui recrutent dans le numérique en Loire-Atlantique ?

Les hubs urbains tels que Nantes accueillent une forte concentration d’acteurs du numérique. De nombreux incubateurs, pôles de compétitivité et espaces de coworking servent de catalyseur pour l’émergence de jeunes pousses et attirent des experts du secteur.

  • Bassin nantais très attractif
  • Présence de clusters dédiés au digital
  • Partenariats université-entreprise favorisant les stages
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