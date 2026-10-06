La Loire-Atlantique attire chaque année de nombreux actifs grâce à son dynamisme économique. Entre l’industrie agroalimentaire, l’industrie aéronautique et le secteur du numérique, on y trouve un tissu d’entreprises très varié qui se distingue par sa capacité à recruter massivement. Découvrons quels secteurs et structures figurent en tête du classement des entreprises les plus employeuses dans ce département stratégique de l’Ouest français.

Panorama des secteurs d’activités fortement employeurs

Le paysage industriel de la Loire-Atlantique est particulièrement diversifié. Plusieurs secteurs d’activités s’y démarquent tant par leur effectif salarié que par leur chiffre d’affaires généré. L’emploi industriel reste ainsi un pilier de l’économie locale, soutenu par des usines de grande taille et une production tournée vers l’exportation.

Parmi les domaines clés, l’industrie agroalimentaire occupe une place centrale. Avec ses nombreux établissements, elle génère chaque année plusieurs milliers de recrutements, notamment pour des postes liés à la transformation alimentaire, à la logistique ou encore au contrôle qualité. Ce secteur continue de séduire un large public en quête de stabilité.

Industrie aéronautique et emplois industriels

L’industrie aéronautique n’est pas en reste. La Loire-Atlantique accueille des usines majeures spécialisées dans la fabrication de pièces détachées, la maintenance ou l’assemblage final. Cette filière contribue activement à faire grimper les effectifs salariés industriels du département et à placer de nombreuses structures parmi les entreprises qui recrutent le plus.

Au-delà de l’aspect purement technique, l’emploi industriel offre également de nombreuses opportunités dans la gestion de projet, le développement de nouvelles méthodes de production et l’innovation. Ces besoins permanents favorisent un renouvellement régulier des compétences recherchées par les employeurs locaux.

Poids croissant du numérique dans l’économie locale

À côté des fleurons industriels, le numérique gagne du terrain en Loire-Atlantique. Le département connaît une véritable effervescence sur cette thématique, portée par la transition digitale et le nombre croissant de start-ups. Les métiers du digital affichent des perspectives de recrutement attractives, particulièrement autour du développement informatique, de la cybersécurité ou de l’intelligence artificielle.

Cette dynamique numérique bénéficie directement à d’autres secteurs d’activités de la région, car de nombreuses entreprises traditionnelles intègrent désormais le digital au cœur de leurs process.