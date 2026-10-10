Située dans le Sud-Ouest, la Gironde attire par son dynamisme économique et ses opportunités d’emploi variées. Le département compte un grand nombre d’entreprises locales et de multinationales, actives aussi bien dans l’industrie traditionnelle que dans les métiers du secteur tertiaire. Mais alors, quelles sont réellement les entreprises qui recrutent le plus en Gironde ? Ce tour d’horizon permet d’identifier les poids lourds du marché local et leurs spécificités.

Quels secteurs dominent l’emploi en Gironde ?

La diversité sectorielle se reflète dans le classement des entreprises employant le plus dans la région. Plusieurs filières tirent leur épingle du jeu, portées autant par les besoins historiques du territoire que par la modernisation récente du tissu économique local.

Que ce soit dans la fabrication industrielle, la construction ou les services administratifs, il existe des gisements d’emplois durables. Les activités évoluent rapidement, certains secteurs charnières comme le commerce de gros gagnent régulièrement du terrain, s’ajoutant aux piliers traditionnels.

Le secteur tertiaire : une source majeure d’emplois Aujourd’hui, le secteur tertiaire figure loin devant en matière de volume salarial. Les grandes structures privées ou publiques recrutent chaque année dans l’administration, l’éducation, la santé ou la logistique. Ces composantes pèsent lourd dans le paysage de l’emploi girondin. Autre article : Société Autoroute en France : Liste des Concessionnaires d'Autoroutes Français en 2022 Si la demande augmente dans ces domaines, c’est en partie grâce à l’attractivité démographique. De nombreux recrutements concernent également les services informatiques, la gestion de projets et les fonctions support destinées à accompagner la croissance des entreprises locales comme celle des multinationales installées dans le département.