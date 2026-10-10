Les entreprises qui emploient le plus en Gironde : panorama des secteurs recrutant

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Par : La Biche Dubois

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Située dans le Sud-Ouest, la Gironde attire par son dynamisme économique et ses opportunités d’emploi variées. Le département compte un grand nombre d’entreprises locales et de multinationales, actives aussi bien dans l’industrie traditionnelle que dans les métiers du secteur tertiaire. Mais alors, quelles sont réellement les entreprises qui recrutent le plus en Gironde ? Ce tour d’horizon permet d’identifier les poids lourds du marché local et leurs spécificités.

Quels secteurs dominent l’emploi en Gironde ?

La diversité sectorielle se reflète dans le classement des entreprises employant le plus dans la région. Plusieurs filières tirent leur épingle du jeu, portées autant par les besoins historiques du territoire que par la modernisation récente du tissu économique local.

Que ce soit dans la fabrication industrielle, la construction ou les services administratifs, il existe des gisements d’emplois durables. Les activités évoluent rapidement, certains secteurs charnières comme le commerce de gros gagnent régulièrement du terrain, s’ajoutant aux piliers traditionnels.

Le secteur tertiaire : une source majeure d’emplois

Aujourd’hui, le secteur tertiaire figure loin devant en matière de volume salarial. Les grandes structures privées ou publiques recrutent chaque année dans l’administration, l’éducation, la santé ou la logistique. Ces composantes pèsent lourd dans le paysage de l’emploi girondin.

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Si la demande augmente dans ces domaines, c’est en partie grâce à l’attractivité démographique. De nombreux recrutements concernent également les services informatiques, la gestion de projets et les fonctions support destinées à accompagner la croissance des entreprises locales comme celle des multinationales installées dans le département.

L’industrie aéronautique et la fabrication industrielle : des acteurs historiques

La Gironde abrite une industrie aéronautique performante, caractéristique forte du sud-ouest. La fabrication industrielle englobe non seulement l’aérospatial mais touche aussi l’agroalimentaire, la métallurgie et l’instrumentation technique.

Ce tissu dense favorise une offre d’emplois stable, avec une forte présence d’entreprises locales spécialisées. Certaines structures jouent la complémentarité entre production, recherche et développement ou encore maintenance, générant des postes qualifiés et pérennes.

Les autres secteurs majeurs qui recrutent

Au-delà du tertiaire et de la fabrication industrielle, d’autres pôles dynamiques méritent d’être soulignés. Leur essor reste souvent lié à la transformation urbaine, au commerce international, ainsi qu’à l’innovation.

Les chefs de file locaux côtoient souvent les filiales de groupes internationaux pour répondre à la montée du commerce de gros, qui accompagne la vitalité économique bordelaise. Cette tendance est renforcée par un secteur de la construction en pleine mutation, porté par des projets d’aménagement urbain ambitieux et la rénovation énergétique.

  • Secteur tertiaire : services administratifs, enseignement, santé
  • Industrie aéronautique : conception, assemblage, maintenance
  • Fabrication industrielle : agroalimentaire, équipement technique
  • Construction : bâtiment, travaux publics, rénovation
  • Commerce de gros : distribution régionale, logistique
Secteur Type d’emplois générés
Secteur tertiaire Administrateur, formateur, infirmier, logisticien
Industrie aéronautique Ingénieur, technicien, opérateur de fabrication
Construction Chef de chantier, artisan, conducteur d’engins
Commerce de gros Gestionnaire, commercial, préparateur de commande
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Quels sont les secteurs qui offrent le plus de débouchés en Gironde ?

  • Secteur tertiaire : santé, éducation, administration publique
  • Services administratifs et informatique
  • Industrie aéronautique et fabrication industrielle
  • Construction et commerce de gros
SecteurTendances
Secteur tertiaireEn forte croissance
Industrie aéronautiqueRecrutement maintenu

Les multinationales représentent-elles la majorité des emplois en Gironde ?

Non, le tissu économique est équilibré entre entreprises locales et filiales de multinationales. Beaucoup de petites et moyennes entreprises continuent à embaucher sur le territoire, notamment dans la fabrication industrielle et la construction, aux côtés de grands groupes.
  • PME locales : fabrication, logistique, artisanat
  • Groupes internationaux : ingénierie, services, distribution

Quelles compétences sont recherchées par les entreprises qui recrutent en Gironde ?

Les profils recherchés varient, mais certaines compétences restent particulièrement prisées :
  • Compétences techniques : assemblage industriel, maintenance, conduite de sites
  • Expertise dans les services administratifs et support
  • Polyvalence dans le commerce de gros, gestion de projet
  • Aptitudes relationnelles et adaptabilité

L’industrie aéronautique reste-t-elle un moteur de l’emploi ?

Oui, même si le secteur a traversé des phases de ralentissement, il demeure un pilier de l’économie locale. L’industrie aéronautique garde son attractivité avec la création régulière de postes spécialisés, notamment dans la recherche, l’ingénierie et la maintenance.
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