La Seine-Maritime se distingue par la présence de nombreux grands employeurs issus de secteurs variés. Grâce à la diversité de son tissu économique, ce département normand attire aussi bien des profils liés aux entreprises industrielles que des métiers dans les services. Découvrez quelles sont les entreprises qui structurent l’emploi local et quels secteurs contribuent le plus au recrutement en Seine-Maritime.

Pourquoi l’industrie domine-t-elle parmi les grands employeurs ? Depuis plusieurs décennies, les entreprises industrielles constituent la colonne vertébrale de l’économie de la Seine-Maritime. L’industrie chimique, particulièrement implantée dans la vallée de la Seine, fournit chaque année des milliers d’emplois qualifiés. Avec leurs besoins constants en exploitation, recherche ou maintenance, ces établissements jouent un rôle moteur dans l’embauche locale. Autre article : 2 indications, la mini-robotique en cardiologie et l'AVC, le pari de Truffle Capital surprend les experts À côté de l’industrie chimique, des filières telles que les entreprises de production d’électricité participent elles aussi à consolider le volume d’emploi. Ces structures recrutent sur différents niveaux de qualification et assurent une stabilité professionnelle recherchée par bon nombre d’habitants. Si l’industrie occupe toujours une position prépondérante, le secteur public figure dans le haut du classement d’entreprises en termes d’effectifs salariés. Hôpitaux, collectivités territoriales et établissements d’enseignement mobilisent plusieurs milliers de personnes dans tout le département. Parallèlement, services et commerce de gros renforcent leur poids au sein de la région. Ces domaines favorisent la création d’emplois dans la logistique, la relation clientèle ou encore la gestion administrative. Leur contribution ne cesse de croître dans le contexte actuel de mutation économique.