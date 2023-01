Management : En quoi l’analyse comportementale peut-elle vous aider ?

L’analyse comportementale se veut une pratique très courante dans le milieu du travail. Elle permet non seulement de cerner la personnalité des collaborateurs en entreprise, mais se montre aussi utile pour dresser des profils types dans le cadre d’un recrutement.

Elle se veut aussi un outil utilisé par de nombreux managers. En quoi l’analyse comportementale peut-elle vous aider dans le management ? les réponses à cette question.

Découvrez ici quelques raisons de participer à une formation en analyse comportementale et management.

Identifiez le profil de vos collaborateurs grâce à l’analyse comportementale

En tant que chef d’équipe ou responsable RH, vous devez travailler avec des employés et collaborateurs possédant chacun leur propre personnalité. Il convient d’associer analyse comportementale et management afin de savoir comment constituer les équipes et quelle approche utiliser pour établir une bonne relation avec vos collaborateurs. Il existe 4 principaux profils de collaborateurs que vous pourrez identifier dans votre management :

Le suiveur

Le suiveur se veut celui qui applique les décisions sans les remettre en question et se conforte dans sa routine. Il se montre peu tenace et ne prend pas d’initiative sans l’équipe. Ce profil correspond à l’employé qui vient de prendre poste nouvellement. Il observe pour apprendre de son entourage. Il s’implique juste dans les activités nécessaires et évite de prendre le moindre risque ou d’émettre son opinion. Le suiveur tend parfois à fuir ses responsabilités.

Le fonceur

Le fonceur y va selon son inspiration et ne réfléchit pas beaucoup, car il préfère mieux agir. Par conséquent, il n’utilise pas de méthode de travail et s’organise mal. Cela lui permet de gagner du temps et son enthousiasme motive l’équipe. Cependant, une analyse détaillée de son travail peut révéler des manquements.

En effet, il se concentre tellement sur les résultats qu’il juge peu importants certains aspects du travail qui reste pourtant indispensable. Il affiche une bonne volonté en général. D’ailleurs, il se montre très tenace et n’hésite pas à demander de l’aide ou des encouragements. Le fonceur se révèle le profil du collaborateur qui réussit à abattre de grosses tâches en contrebalançant son manque de compétence avec sa grande motivation.

L’expert

La paire que forme l’analyse comportementale et management permet d’identifier un profil très souvent constaté en entreprise : « l’expert ». L’expert se veut très direct avec ses collègues et prend souvent une posture de donneur de leçon. Il se montre strict et n’hésite pas à émettre de jugement sur le travail de ses collaborateurs. Il considère le travail bien fait comme une chose normale et ne voit pas l’intérêt de féliciter quelqu’un pour cela.

L’analyse comportementale se veut d’une grande utilité devant ce profil de collaborateur. Vous pouvez d’ailleurs découvrir sur https://adimpletionum.fr/analyse-comportementale-et-management/ l’intérêt d’une formation en analyse comportementale et management. L’expert se distingue bien évidemment par son savoir-faire et son esprit d’initiative. Il possède une grande confiance en soi, ce qui peut parfois le conduire à surestimer ses capacités. Il souhaite souvent se désengager d’une mission qui ne cadre pas avec ses compétences. Il ne supporte pas de critique sur son travail.

Le leader

Le leader désigne le profil qui affiche les traits recherchés par un manager pour choisir des chefs d’équipes. Le leader se focalise sur la réussite générale et non sur son achèvement personnel. Il sait comment s’y prendre avec différents interlocuteurs et tend à orienter ses collègues vers l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Le leader se veut un vrai professionnel qui aime appliquer une méthode spécifique pour son travail. Il n’hésite pas à transmettre son savoir ou à motiver ses collègues autour d’une tâche. Il affiche une forte motivation et prend l’initiative de se rapprocher de ses responsables pour proposer des solutions.

Utilisez l’analyse comportementale pour mettre vos collaborateurs dans les conditions de réussite

Combiner analyse comportementale et management permet de mettre vos collaborateurs dans les meilleures conditions pour réussir. Lorsque vous arrivez à cerner le profil d’un travailleur en milieu professionnel, il devient facile de trouver la bonne manière d’interagir avec lui. Vous savez aussi ce que vous pouvez attendre de lui et à quel niveau vous pouvez le pousser.

Mais plus précisément, l’utilisation, de l’analyse comportementale dans le management permet d’identifier les situations dans lesquelles les employés performent ou celles dans lesquelles ils se démotivent. Cela permet aussi d’identifier les réflexes des différents collaborateurs afin d’anticiper les conflits et de trouver les bonnes sources de motivations individuelles. Le management peut donc mettre l’analyse comportementale à profit pour développer des attitudes de réussite chez ses collaborateurs.

Utilisez l’analyse comportementale pour développer des compétences au sein de vos équipes

Grâce à l’analyse comportementale et management, vous pouvez créer des équipes productives et plus performantes en développant certaines compétences chez vos collaborateurs. Il s’agit notamment de la créativité, la capacité d’adaptation, le travail d’équipe et la gestion du stress. Vos collaborateurs doivent posséder un esprit ouvert et se montrer originaux et innovants pour résoudre des tâches plus complexes ou nouvelles. Disposer d’une équipe qui s’adapte facilement au changement peut vous aider à gagner du temps et réaliser des économies sur les besoins de formations.

Vos collaborateurs doivent savoir travailler en équipe et placer leur confiance en leurs collègues. Autrement, vos équipes se montreront peu efficaces et le travail risque de ne pas se réaliser. L’analyse comportementale permet de mettre en place des routines pour aider les collaborateurs à mieux gérer le stress