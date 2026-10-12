L’Isère, située au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, abrite un tissu économique d’une grande diversité. Reconnue pour son dynamisme industriel, elle réunit des secteurs variés comme l’industrie high-tech, la chimie, ou encore les matériaux de construction. Le classement des entreprises employant le plus dans ce département reflète cette richesse et met en avant plusieurs grandes tendances structurelles.

Parmi ces domaines clés, plusieurs tirent leur épingle du jeu : transports et logistique , gestion et administration , sans oublier le secteur touristique qui connaît une dynamique particulière grâce à l’attractivité de la région alpine.

Le paysage économique isérois se distingue par la diversité de ses activités, allant des industries traditionnelles aux services modernes . Certaines branches rassemblent un nombre très important de salariés, façonnant ainsi le marché de l’emploi local.

Industries porteuses et emplois dans le département

L’industrie reste l’un des piliers fondamentaux du recrutement en Isère. La présence historique de la chimie mais aussi des technologies avancées place ce département parmi les territoires les plus innovants de France. De nombreuses entreprises bénéficient du savoir-faire local en recherche et développement, favorisant un écosystème propice à l’emploi.

Ce secteur s’appuie sur une synergie forte avec les collectivités locales et les établissements de formation, renforçant la compétitivité du territoire. Cela attire régulièrement de nouveaux investissements et crée des opportunités dans le domaine des services aux particuliers et aux collectivités.

L’industrie high-tech et ses retombées sur l’emploi

La filière high-tech, particulièrement concentrée autour de Grenoble, contribue fortement au développement du marché de l’emploi local. Les entreprises spécialisées y créent des postes orientés vers l’innovation et la gestion de projets complexes. Ce dynamisme stimule à la fois le recrutement et la mobilité professionnelle des cadres et ingénieurs.

Afin de maintenir cette position privilégiée, les acteurs locaux misent sur l’internationalisation, mais aussi sur la coopération entre start-up et grands groupes industriels. Ce réseau dense permet à la région de s’imposer dans le classement des entreprises innovantes en France.

Matériaux de construction, chimie et transports : trois piliers essentiels

Les industries liées aux matériaux de construction et à la chimie représentent quant à elles des viviers d’emplois importants, contribuant largement au dynamisme de l’économie locale. Ces métiers regroupent ouvriers spécialisés, techniciens et ingénieurs, répartis sur l’ensemble du territoire isérois.

Dans le même temps, le secteur des transports et logistique joue un rôle crucial. Sa capacité à irriguer la région, tant au niveau régional que national, garantit le maintien du bassin d’emploi et soutient activement le secteur du commerce, en plein essor, notamment grâce au e-commerce.