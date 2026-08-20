OpenAI distancé par Anthropic au deuxième trimestre, la croissance de l’IA révèle un rapport de force inattendu

Le deuxième trimestre met en lumière un écart de dynamique entre deux acteurs centraux de l’intelligence artificielle. Selon l’Opinion, la croissance d’OpenAI paraît moins soutenue que celle d’Anthropic sur la période. Cette comparaison intervient alors que le marché de l’IA générative entre dans une phase plus concurrentielle, marquée par la recherche de revenus récurrents, l’adoption en entreprise et la pression des coûts d’infrastructure.

Anthropic accélère plus vite qu’OpenAI au deuxième trimestre

Le signal rapporté par l’Opinion illustre un changement de perception dans le secteur. Anthropic, connu pour sa famille de modèles Claude, apparaît comme l’un des concurrents les plus suivis face à OpenAI. La comparaison porte sur la croissance du deuxième trimestre, période scrutée par les investisseurs, les grands clients technologiques et les entreprises qui intègrent ces outils dans leurs logiciels internes.

Cette progression plus rapide ne signifie pas nécessairement qu’Anthropic dépasse OpenAI en taille absolue. Elle montre surtout que l’entreprise gagne du terrain sur des segments où la décision d’achat repose sur la fiabilité, la sécurité des réponses et la capacité à traiter de longs documents. Dans les services juridiques, financiers ou de conseil, ces critères pèsent davantage que la notoriété grand public.

Le positionnement d’Anthropic s’appuie aussi sur un discours centré sur la maîtrise des risques. Cette approche parle aux directions informatiques qui veulent encadrer les usages de Claude avant un déploiement massif. Les contrats d’entreprise exigent souvent des garanties sur la confidentialité, la traçabilité et la stabilité des performances. Ces demandes favorisent les fournisseurs capables de documenter précisément leur architecture et leurs procédures de contrôle.

La comparaison avec OpenAI intervient dans un environnement où les clients testent plusieurs modèles en parallèle. Une banque, un assureur ou un groupe industriel peut utiliser ChatGPT pour certains usages, Claude pour l’analyse documentaire et des modèles ouverts pour des tâches internes moins sensibles. Cette logique multi-fournisseurs limite la dépendance à un seul acteur et ouvre des marges de progression rapides aux challengers.

Le deuxième trimestre confirme donc une phase de sélection plus exigeante. Les entreprises ne choisissent plus seulement le modèle le plus connu. Elles évaluent le coût par requête, la qualité des résultats, la facilité d’intégration et les clauses contractuelles. Sur ces critères, croissance trimestrielle et adoption professionnelle deviennent des indicateurs plus parlants que la seule visibilité médiatique.

Anthropic progresse sur les usages professionnels, où les critères de sécurité et de fiabilité pèsent fortement. — © Image générée par IA / Ideogram

OpenAI défend sa base d’utilisateurs et ses revenus récurrents

La situation d’OpenAI reste particulière. L’entreprise conserve une marque mondiale avec ChatGPT, un écosystème de développeurs et une relation structurante avec Microsoft. Une croissance moins rapide au deuxième trimestre, telle que rapportée par l’Opinion, doit donc être lue avec prudence. Un acteur déjà très installé peut afficher un rythme plus modéré tout en générant davantage de revenus qu’un concurrent parti d’une base plus étroite.

Le défi d’OpenAI porte sur la transformation de son avance d’usage en contrats durables. Les abonnements individuels ont installé ChatGPT dans les habitudes de travail, mais les grands comptes attendent des engagements plus précis. Ils demandent des interfaces d’administration, des contrôles de données, des garanties de disponibilité et des coûts prévisibles. Cette étape commerciale est plus lente que l’acquisition d’utilisateurs grand public.

La pression financière reste aussi élevée dans l’intelligence artificielle. L’entraînement des modèles, l’inférence à grande échelle et l’accès aux puces spécialisées mobilisent des budgets considérables. Pour OpenAI comme pour Anthropic, la croissance ne vaut que si elle s’accompagne d’une trajectoire crédible vers la rentabilité. Les investisseurs regardent donc le volume d’affaires, mais aussi la marge, la fidélité des clients et la capacité à réduire les coûts techniques.

La concurrence se joue d’autre part sur les partenariats. Microsoft a donné à OpenAI une distribution massive dans le cloud et les outils bureautiques. Anthropic bénéficie de soutiens stratégiques importants, notamment dans l’infrastructure et la distribution professionnelle. Cette bataille commerciale dépasse les performances brutes des modèles. Elle concerne l’accès aux clients, la place dans les logiciels du quotidien et la confiance accordée par les directions générales.

Pour le marché, l’écart de croissance du deuxième trimestre rappelle que la hiérarchie de l’IA reste mouvante. ChatGPT demeure une référence, mais Anthropic gagne en crédibilité dans les usages professionnels. Les prochains trimestres seront observés à travers les renouvellements de contrats, les annonces de produits et la capacité des deux entreprises à convertir l’intérêt pour l’IA en revenus stables.

Les grands comptes comparent les fournisseurs d’IA sur les coûts, la sécurité et l’intégration. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi la croissance d’OpenAI est-elle comparée à celle d’Anthropic ? Les deux entreprises occupent une place centrale dans l’IA générative. OpenAI bénéficie de la notoriété de ChatGPT, tandis qu’Anthropic progresse auprès des entreprises avec Claude. Leur comparaison permet de mesurer l’évolution de la demande professionnelle. Une croissance plus rapide signifie-t-elle qu’Anthropic dépasse OpenAI ? Pas forcément. Une société plus petite peut croître plus vite en pourcentage sans dépasser un concurrent plus installé en revenus ou en nombre d’utilisateurs. L’indicateur montre surtout une accélération commerciale. Quels critères les entreprises regardent-elles avant de choisir un modèle d’IA ? Les entreprises évaluent la qualité des réponses, la sécurité des données, la stabilité du service, le coût d’utilisation, l’intégration dans leurs outils et les garanties contractuelles proposées par le fournisseur.