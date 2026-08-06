19 % de la demande, solaire première source d’électricité au Portugal en juillet, ce record inattendu surprend l’Europe

L’énergie solaire est devenue la première source de production d’électricité au Portugal en juillet, selon les données relayées par Euronews et issues des analyses du secteur. Le pays a franchi un seuil symbolique dans sa transition énergétique, avec une part solaire supérieure aux autres sources sur le mois, portée par l’ensoleillement estival et la progression rapide des capacités installées.

Le Portugal couvre 19 % de sa consommation par le solaire

Le chiffre le plus commenté tient à la part du solaire dans la demande nationale. En juillet, cette filière a couvert 19 % de la consommation électrique du Portugal. Cette performance place les centrales photovoltaïques et les installations sur toiture devant les autres moyens de production sur la période, dans un pays déjà engagé depuis plusieurs années dans la réduction de sa dépendance aux combustibles importés.

Cette montée en puissance ne repose pas seulement sur les grands parcs solaires. Les installations résidentielles, les ombrières de parkings, les bâtiments commerciaux et les sites industriels participent aussi à la hausse de production. Le résultat se mesure directement sur le réseau électrique, avec davantage d’électricité produite au plus près des lieux de consommation pendant les heures les plus ensoleillées.

Le calendrier favorise mécaniquement cette performance. Juillet combine des journées longues, un fort rayonnement solaire et une demande accrue liée à la climatisation, notamment dans les zones urbaines et touristiques. Cette coïncidence entre production et consommation renforce l’intérêt du photovoltaïque, qui fournit son maximum d’électricité aux heures où le réseau est particulièrement sollicité.

Le record portugais met aussi en lumière un changement de modèle. Le solaire, longtemps présenté comme une source complémentaire, occupe désormais une position centrale dans l’équilibre mensuel du système électrique. Cette évolution impose une gestion plus fine des variations de production, avec un recours renforcé au stockage, aux interconnexions et au pilotage de la demande.

Pour les ménages comme pour les entreprises, l’enjeu dépasse la seule performance statistique. Une production nationale abondante peut limiter l’exposition aux prix internationaux du gaz et du charbon. La baisse des coûts des panneaux photovoltaïques accélère ce mouvement, même si les investissements dans les réseaux restent indispensables pour absorber des volumes plus élevés.

Les toitures résidentielles participent à la hausse de production photovoltaïque au Portugal.

Ember signale des records solaires dans 18 pays de l’UE

Le cas portugais s’inscrit dans une dynamique plus large observée à l’échelle de l’Union européenne. Selon le groupe de réflexion Ember, le solaire a couvert 25 % des besoins électriques de l’UE en juin, devenant la première source individuelle d’électricité du bloc sur ce mois. Il devançait alors le nucléaire, le gaz, l’éolien, l’hydroélectricité et le charbon.

Les données européennes donnent une idée du basculement en cours. En juin, le nucléaire représentait 21 % de la production, le gaz 15 %, l’éolien 14 %, l’hydroélectricité 12 % et le charbon 8 %. La hiérarchie varie selon les saisons et les conditions météorologiques, mais la progression du photovoltaïque modifie désormais les équilibres habituels du marché de l’électricité.

Depuis le début de 2026, 18 pays de l’UE ont atteint de nouveaux records mensuels de part solaire dans leur mix électrique. Chris Rosslowe, analyste principal chez Ember, souligne que la progression du solaire est fulgurante. Selon lui, la filière est passée en quelques années d’un rôle marginal à celui de pilier du système électrique européen.

Cette accélération répond à plusieurs facteurs. Les États cherchent des sources d’énergie nationales, rapides à déployer et moins exposées aux tensions géopolitiques. Les citoyens et les entreprises investissent aussi dans l’autoconsommation pour stabiliser leurs factures. Les procédures administratives, longtemps critiquées pour leur lenteur, font l’objet d’ajustements dans plusieurs pays.

Le développement massif du solaire crée néanmoins de nouveaux défis techniques. Les prix de marché peuvent fortement baisser au milieu de la journée, lorsque la production photovoltaïque dépasse la demande locale. Les gestionnaires de réseau doivent renforcer les capacités de transport, développer le stockage et mieux coordonner la consommation. Le record portugais montre que la transition avance vite, avec des bénéfices tangibles et des contraintes industrielles très concrètes.

La hausse du solaire oblige les réseaux européens à ajuster le pilotage en temps réel. Questions fréquentes Pourquoi le solaire a-t-il dominé l’électricité au Portugal en juillet ? Le mois de juillet combine un fort ensoleillement, des journées longues et une demande élevée en journée. Ces conditions favorisent le photovoltaïque, dont la production atteint son maximum lorsque le réseau est fortement sollicité. Le record portugais concerne-t-il uniquement les grandes centrales solaires ? Non. Les grands parcs photovoltaïques jouent un rôle important, mais les installations sur les toitures, les sites commerciaux et les bâtiments industriels contribuent aussi à la progression de la production solaire. Quels défis accompagne la progression du solaire en Europe ? Les gestionnaires de réseau doivent mieux équilibrer l’offre et la demande, renforcer les lignes électriques et développer le stockage. La production solaire varie selon l’heure et la météo, ce qui demande davantage de flexibilité.