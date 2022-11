Les SMS sont lus en moins de trois minutes, alors qu’il faut une moyenne de 90 minutes pour lire un mail, de plus dans le monde du SMS le Spam represente 0 %, alors que dans le monde du e-mailing, il est très souvent supérieur à 50 %, d’où les réelles différences entre les deux solutions.

Guide, quelques raisons qui font que les SMS sont préférés aux e-mails. Le domaine du marketing est en constante évolution. Et ce qui a bien fonctionné il y a quelques années peut ne plus bien marcher aujourd’hui. Pour avoir une longueur d’avance sur vos concurrents, ou du moins rester dans la course, vous devrez donc être à l’écoute des nouvelles tendances marketing et savoir qu’est ce qui marche en ce moment et qu’est ce qui doit être définitivement abandonné.

L’email marketing est depuis des années un classique rentable du marketing digital.

Que ce soit pour informer, fidéliser les clients ou encore concevoir une base de données de contacts potentiellement intéressés par les produits ou prestations, son efficacité n’est plus à prouver. Sachez toutefois que l’email marketing a quelques inconvénients, qu’une nouvelle tendance marketing a bien su combler. On parle bien évidemment du sms marketing, le nouveau favori des spécialistes du marketing.

Et s’il n’est pas rare que les entreprises utilisent aujourd’hui une combinaison de SMS et de marketing par e-mail pour atteindre leurs clients avec plus d’efficacité, une question se pose quand même : qui des deux est le meilleur ? Cette question n’a pas de réponse pertinente pour la simple raison que ces deux canaux marketing ont chacun leurs propres avantages et inconvénients.

Mais si vous voulez en savoir plus sur le sms marketing. On vous dévoile dans ce Guide quelques raisons qui font que les SMS sont préférés aux e-mails, découvrons ensemble ce qui est devenu une évidence.

Que sont le SMS marketing et l’e-mail marketing ?

Le sms marketing, c’est quoi ?

Le sms marketing est le fait d’utiliser des messages texte (SMS) pour diffuser des informations, des offres, des promotions, des mises à jour, des actualités importantes aux clients directement sur leur téléphone portable.

Le marketing par SMS est un outil conversationnel qui a pour avantage d’être naturellement engageant, ce qui le rend particulièrement efficace pour générer des prospects et établir des relations étroites avec les clients. Son fonctionnement ressemble plus ou moins à celui du marketing e-mail, à la seule différence près que les SMS (160 caractères de longueur seulement) sont plus courts que les e-mails et aussi qu’ils sont acheminés directement vers le téléphone portable du destinataire, contrairement aux e-mail qui ne peuvent être consultés par son destinataire, qu’après que celui s’est connecté à son compte e-mail.

Qu’est-ce que l’email marketing ?

Le marketing par e-mail consiste pour les entreprises à utiliser le courrier électronique pour promouvoir leur produit ou service et communiquer avec le client. Tout comme le sms marketing, il s’agit d’un type de marketing dit direct, ce qui signifie que l’entreprise communique avec le consommateur sans l’aide d’un intermédiaire.

L’envoi d’e-mail peut être utilisé pour établir des relations avec des prospects, convertir des prospects, garantir aux clients existants une excellente expérience et bien d’autres encore.

Attention toutefois, vous avez sur le net, des sociétés qui annoncent des taux de ROI, à la limite de la crédibilité, oui le ROI est intéressant, mais il convient de ne pas se laisser berner par des chiffres impossibles de vérifier.

Taux d’ouverture des SMS supérieur à celui des e-mails

Le taux d’ouverture moyen de l’e-mail marketing se situe entre 28% et 33% selon une étude faite par Hubspot, une société B2B américaine qui développe et commercialise des logiciels pour l’Inbound marketing. La même étude avance aussi que le taux d’ouverture des e-mails augmente progressivement avec le nombre de campagnes déployées.

Le SMS marketing, de son côté, a un taux d’ouverture moyen qui se situe au delà de 90 %, et souvent très près de 99 %, ce qui outrepasse largement l’e-mail marketing. Pour ceux qui l’ignorent, ce taux fait référence au nombre de messages ouverts par rapport au nombre total de messages délivrés. Ainsi, presque la totalité des sms que vous allez envoyer à vos cibles seront ouverts et lus par celles-ci.

Cette performance du sms s’explique par le fait que presque tout le monde possède aujourd’hui un téléphone portable, que très peu de sms vont dans les spams et enfin qu’il est difficile pour un utilisateur d’ignorer un sms qu’il vient de recevoir.

Délai de lecture plus intéressant pour le SMS

Selon une expérience réalisée aux Etats Unis, les jeunes sont tellement addictes à leur téléphone qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de lire instantanément un SMS qui vient d’arriver. Chez les adultes, même si le délai de lecture est relatif plus long comparé à celui des jeunes, il reste néanmoins très intéressant.

Temps de lecture pour le SMS, inférieur à 3 minutes

Ainsi, si vous voulez atteindre rapidement vos clients, le marketing par SMS est sans doute le canal marketing le plus adapté. La raison en est simple : si les e-mails peuvent rester non ouverts dans une boîte de réception pendant des heures, 90% des SMS le sont dans les 3 premières minutes qui suivent leur réception. En outre, une étude avance que près de 80% des consommateurs affirment aux marques que le SMS est le moyen le plus adapté pour les atteindre rapidement.

Le SMS vous permet même de communiquer en temps réel avec vos clients si vous optez pour le SMS bidirectionnel. Ce dernier, le sms bidirectionnel donc, offre à vos destinataires la possibilité de recevoir de SMS, mais également d’envoyer des réponses.

Les e-mails, de leur côté, ne sont lus par leur destinataire que dans les 90 minutes après leur réception. Qui plus est, plus de la moitié vont directement dans les spams, enfin en moyenne l’internaute regarde son portable plus de 200 fois par jour, d’où le succès du SMS.

SPAM, 0% pour le SMS et plus de 50% pour l’e-mail

Selon une étude, plus de 5 e-mails sur 10 atterrissent directement dans le dossier « spam » ou « indésirable ». Polices de caractère, images, largeur du mail… Si la taille de ces différents éléments ne respecte pas les normes, vos e-mails ont beaucoup de chance d’être directement envoyés dans le dossier « spam », même si votre message n’a rien d’illégal ou de trompeur qui pourrait alerter les déclencheurs de spam.

L’avantage du sms est que ce genre de restriction n’existe tout simplement pas. Sa simplicité fait donc toute la force de cette technologie.

Le contenu du SMS va directement à l’essentiel

La longueur maximale d’un SMS est de 160 caractères si vous utilisez les caractères standards à 7 bits. C’est encore plus court qu’un twitte, qui est de 280 caractères maximum.

Le côté positif de cette restriction est qu’elle vous oblige à rédiger un message court, clair et concis. Sachez que les clients et prospects aiment les messages qui vont directement à l’essentiel.

Ne faisant pas l’objet de telles limites, les e-mails offrent plus de liberté et de possibilité aux utilisateurs. Une liberté qui malheureusement induit régulièrement en erreur les utilisateurs en voulant rédiger un message long.

Le taux d’engagement du sms marketing est bien meilleur que celui de l’email marketing

Les taux de clics entre e-mail et SMS sont très différents. Le marketing par e-mail a tendance à générer un taux compris entre 6 et 7 %, alors que les SMS génèrent des taux autour des sommets vertigineux de 36 %.

Dans ce paysage marketing branché et « toujours actif », les niveaux d’engagement sur n’importe quelle plate-forme mobile sont bien plus élevés qu’ils ne le sont avec les plates-formes marketing non mobiles. L’email marketing étant moins mobile que le SMS marketing !

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies