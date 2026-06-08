Girondins de Bordeaux: l’accord avec Sparta Capital part à la DNCG, Lopez garderait 33%

4.9/5 - (51 votes)

La vente des Girondins de Bordeaux entre dans une phase décisive avec un accord de principe entre Gérard Lopez et le fonds Sparta Capital, transmis à la DNCG. Le schéma évoqué repose sur une prise de contrôle majoritaire et une recapitalisation du club. Le rendez-vous devant le gendarme financier doit tester la solidité du montage.

Le dossier arrive à un moment sensible pour Bordeaux. Le club doit sécuriser son financement, clarifier sa gouvernance et présenter des garanties sur la saison à venir. Plusieurs médias concordent sur un point: les discussions ne sont plus au stade des intentions. Elles se traduisent par un document formel et un passage devant la DNCG, étape qui conditionne la suite.

Accord Lopez-Sparta Capital: une cession majoritaire, Lopez resterait à 33%

Selon ICI Gironde, Gérard Lopez a trouvé un accord de principe avec Sparta Capital Management Ltd pour céder la majorité des parts des Girondins. Le fonds est présenté comme basé à Londres et créé en 2021 par le financier français Franck Tuil, avec Gilles Frétigné et Cédric Boghanim.

Foot National et d’autres reprises d’information indiquent que la vente se précise et que Lopez et Tuil se présentent devant la DNCG, ce qui marque une accélération concrète du processus. La logique est claire: ce n’est plus une simple prise de contact, mais un montage présenté à l’organe de contrôle.

Sur la répartition du capital, Foot National avance un schéma où Sparta Capital rachèterait 67% et où Gérard Lopez resterait actionnaire à 33%. Cette présence résiduelle est décrite comme une minorité de blocage sur des décisions stratégiques (modification des statuts, nouvelles augmentations de capital, fusion). L’information dessine un équilibre: un investisseur majoritaire aux manettes, et un propriétaire sortant encore capable de peser sur certains choix structurants.

Un autre point circule dans les mêmes articles: l’hypothèse d’une coprésidence entre le nouvel investisseur et Lopez, avec des décisions qui reviendraient au repreneur. Ce scénario reste suspendu à la validation du montage et à la clarification des rôles.

Passage devant la DNCG: le rendez-vous qui peut valider ou bloquer la vente

Le calendrier se resserre. Sud Ouest indique que Gérard Lopez et les repreneurs ont rendez-vous devant la DNCG et que l’accord de vente est en cours de finalisation. MSN évoque aussi une phase décisive et la présentation des parties devant l’instance.

La DNCG ne se prononce pas sur l’opportunité sportive d’un projet. Elle regarde la capacité à financer l’exploitation d’un club, la cohérence des budgets, la solidité des apports et la structure de gouvernance. Pour Bordeaux, le passage est central: il doit sécuriser la saison prochaine et donner un cadre crédible à la transition actionnariale.

Concrètement, l’enjeu est double. D’abord, prouver que les besoins de trésorerie et les engagements sont couverts. Ensuite, démontrer que le montage n’est pas un simple affichage, mais un dispositif opérationnel, avec des fonds identifiés et des responsabilités claires. Et après? Une fois le dossier examiné, la DNCG peut encadrer, conditionner ou refuser, selon les garanties présentées.

Une vente structurée par une augmentation de capital de 9 millions d’euros

Sud Ouest apporte un élément clé sur la mécanique retenue. La cession majoritaire ne se ferait pas par un rachat d’actions, mais par une augmentation de capital de 9 millions d’euros. Le journal précise l’objectif: repasser les fonds propres dans le positif et couvrir le financement minimum de la saison prochaine, en intégrant un déficit prévisionnel et une échéance de remboursement de dettes.

Ce choix de structure compte. Une augmentation de capital vise à injecter directement des moyens dans l’entreprise, plutôt qu’à rémunérer un actionnaire sortant. Dans un club sous tension financière, c’est un signal attendu par les instances: l’argent doit d’abord stabiliser l’exploitation.

Sud Ouest rappelle aussi que le club a été valorisé à 10,4 millions d’euros en mars 2025 par un cabinet indépendant désigné par le tribunal de commerce. Ce repère donne un ordre de grandeur sur lequel s’appuie le dossier, même si la valorisation ne dit pas tout de la trésorerie disponible ni des besoins immédiats.

Autre point. Si le montage repose sur une recapitalisation, la question de la trajectoire de dépenses et de recettes reste centrale: masse salariale, fonctionnement, dettes, capacité à attirer partenaires et public. La DNCG attend un budget crédible, pas un récit.

National 2, Rio Mavuba, gouvernance: les décisions sportives sous surveillance

Le projet se joue aussi sur le terrain, mais sous contrainte. Foot National indique que le club resterait engagé en National 2, renommé National à la reprise. Le niveau de compétition conditionne mécaniquement les revenus et l’attractivité, ce qui renforce l’importance d’un financement sécurisé.

Côté banc, Foot National précise que Rio Mavuba, entraîneur depuis la mise à pied de Bruno Irles le 29 mars, devrait poursuivre la saison prochaine. C’est un élément de continuité sportive, au moment où la gouvernance pourrait changer. Continuité sur le terrain, bascule au capital: le club cherche une ligne stable.

Reste un détail qui n’en est pas un: qui décide, et comment. Entre une majorité annoncée pour Sparta Capital et une minorité de blocage évoquée pour Lopez, la gouvernance devra être lisible. La DNCG, les partenaires et l’écosystème local attendent une chaîne de décision courte. Pas une cohabitation floue.

FAQ

Qui est le repreneur évoqué pour les Girondins de Bordeaux?

Selon ICI Gironde, il s’agit du fonds d’investissement Sparta Capital Management Ltd, basé à Londres, créé en 2021 par Franck Tuil avec Gilles Frétigné et Cédric Boghanim.

Quelle part du club Sparta Capital rachèterait-il?

D’après Foot National, le fonds rachèterait 67% des parts, Gérard Lopez restant à 33%.

Pourquoi la DNCG est-elle au centre du dossier?

Plusieurs médias indiquent que les parties se présentent devant la DNCG. L’instance examine la solidité financière du projet et les garanties de financement.

Comment la vente serait-elle structurée financièrement?

Selon Sud Ouest, la cession majoritaire passerait par une augmentation de capital de 9 millions d’euros, destinée à remettre les fonds propres dans le positif et à couvrir le financement minimum de la saison prochaine.

Quel entraîneur est attendu la saison prochaine?

Foot National indique que Rio Mavuba devrait rester sur le banc après la mise à pied de Bruno Irles le 29 mars.

Source: ICI Gironde

Source: Sud Ouest

Source: Foot National

Source: MSN

Questions fréquentes Qui est le repreneur évoqué pour les Girondins de Bordeaux ? Selon ICI Gironde, il s’agit du fonds d’investissement Sparta Capital Management Ltd, basé à Londres, créé en 2021 par Franck Tuil avec Gilles Frétigné et Cédric Boghanim. Quelle part du club Sparta Capital rachèterait-il ? D’après Foot National, le fonds rachèterait 67% des parts, Gérard Lopez restant actionnaire à hauteur de 33%. Pourquoi la DNCG est-elle au centre du dossier ? Les articles indiquent que les parties se présentent devant la DNCG, l’instance chargée d’examiner la solidité financière et les garanties de financement des clubs. Comment la vente serait-elle structurée financièrement ? Selon Sud Ouest, la cession majoritaire passerait par une augmentation de capital de 9 millions d’euros pour repasser les fonds propres dans le positif et couvrir le financement minimum de la saison prochaine. Quel entraîneur est attendu la saison prochaine ? Foot National indique que Rio Mavuba devrait poursuivre sur le banc après la mise à pied de Bruno Irles le 29 mars.