French Tech Next40/120 2026: la deeptech et l’IA au centre, la souveraineté industrielle en filigrane

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La promotion 2026 du French Tech Next40/120 met en avant la deeptech, l’IA et un fil rouge, la souveraineté industrielle. L’édition consacre une lecture plus “industrie” de la French Tech, où l’innovation ne se limite plus aux usages numériques mais vise aussi la capacité à produire, sécuriser et maîtriser des briques critiques.

Le signal est politique autant qu’économique. La promesse historique du programme, donner de la visibilité et un accès accéléré à l’administration, se double d’une attente plus explicite: transformer des avancées scientifiques en capacités industrielles. Selon ZDNET, la promotion 2026 consacre la deeptech, l’IA et la souveraineté industrielle, ce qui traduit une priorité de plus en plus nette pour les technologies qui se matérialisent dans des usines, des chaînes d’approvisionnement et des infrastructures.

Next40/120 2026: un baromètre de la French Tech plus orienté industrie

Le French Tech Next40/120 joue un rôle de baromètre: il raconte, par la sélection qu’il opère, ce que l’écosystème valorise à un instant donné. La promotion 2026, telle que présentée par ZDNET, met au premier plan trois catégories qui se renforcent mutuellement: deeptech, intelligence artificielle et souveraineté industrielle.

Ce triptyque n’est pas qu’un slogan. Il correspond à une bascule de la “startup nation” vers une logique de “scale-up industrielle”. En clair, il ne s’agit plus seulement de prouver qu’un produit fonctionne et trouve des clients, mais de prouver qu’il peut être produit de façon robuste, avec des dépendances maîtrisées. Traduction: l’innovation devient un sujet de capacité de production autant que de logiciel.

On peut le lire comme un changement de métrique implicite. Pendant des années, l’écosystème a été dominé par des modèles très “numériques”, où l’essentiel de la valeur venait du code, de l’acquisition et de l’optimisation de processus. La promotion 2026 remet sous les projecteurs des entreprises dont la valeur se joue aussi dans la matière: équipements, capteurs, procédés, énergie, chimie, biotechnologies, robotique ou encore composants. Sur le papier, c’est plus complexe. En pratique, c’est aussi plus dur à financer, plus long à industrialiser et plus exigeant en compétences.

Deeptech: du laboratoire à l’usine, le passage à l’échelle devient le vrai test

La deeptech se distingue par son point de départ: une avancée scientifique ou technologique qui demande souvent des années de maturation. L’enjeu n’est pas seulement de “faire un prototype”, mais de passer d’une preuve de concept à un produit industrialisable. C’est comme passer d’un bricolage de laboratoire à une machine-outil calibrée: la fonction est la même, mais les contraintes changent complètement.

Le passage à l’échelle impose une discipline d’ingénierie. Il faut stabiliser une chaîne de fabrication, définir des tolérances, assurer la qualité, documenter, certifier, maintenir. L’innovation deeptech se heurte vite à des questions très concrètes: disponibilité des matériaux, reproductibilité des procédés, dépendance à des fournisseurs, capacité à produire localement. Le thème de la souveraineté industrielle, mis en avant par ZDNET, s’inscrit directement dans cette phase: c’est au moment où l’on quitte le laboratoire que les dépendances deviennent visibles.

Cette orientation “industrie” est aussi une réponse à un biais classique de l’innovation: il est plus facile de créer une nouvelle fonctionnalité logicielle que de bâtir une filière de production. Or, les technologies stratégiques ne se résument pas à une application ou à un service. Elles reposent sur des briques matérielles, des infrastructures, des compétences rares. La promotion 2026, en valorisant la deeptech, rappelle que l’innovation peut être un problème d’outillage et de process autant qu’un problème d’interface ou d’algorithme.

IA: la bataille se déplace vers l’infrastructure et l’industrialisation des modèles

L’IA figure au centre de la promotion 2026, selon ZDNET. L’information est moins surprenante que ce qu’elle implique: l’IA n’est plus seulement un sujet de démonstration, c’est un sujet d’industrialisation. Le marché a largement dépassé le stade où “avoir un modèle” suffit. Ce qui compte, c’est l’intégration dans des produits, la fiabilité, la sécurité, la gouvernance des données et la capacité à maintenir des systèmes dans le temps.

Une analogie aide à comprendre: entraîner un modèle, c’est construire un moteur sur un banc d’essai. Le déployer dans une entreprise, c’est l’installer dans une flotte de véhicules qui roulent tous les jours, avec des contraintes de maintenance, de consommation, de sécurité et de conformité. En clair, l’IA devient un sujet de chaîne de production logicielle: données, pipelines, versioning, monitoring, gestion des dérives, contrôle des sorties. Sur le papier, l’IA est “juste” du code. En pratique, c’est une infrastructure.

Le lien avec la souveraineté industrielle est direct. Industrialiser l’IA suppose de maîtriser des briques critiques: données, cloud, calcul, outils de déploiement, sécurité. Une partie du débat public se focalise sur les modèles eux-mêmes. Mais la dépendance se niche souvent ailleurs: dans les plateformes d’exécution, dans les chaînes d’outils, dans les composants matériels, dans les compétences. La promotion 2026, telle que résumée par ZDNET, met ces sujets en arrière-plan sans les nommer un par un, mais l’orientation est lisible: l’IA est traitée comme une technologie industrielle, pas comme un gadget.

Cette lecture “industrie” change aussi la manière d’évaluer les entreprises. Le critère implicite n’est plus seulement la performance algorithmique, mais la capacité à livrer un système robuste, auditable, maintenable, intégré à des contraintes métiers. Traduction: l’IA utile est celle qui survit au réel, aux données imparfaites, aux changements d’usage et aux exigences de conformité.

Souveraineté industrielle: sécuriser les dépendances, un enjeu de compétitivité

Le terme souveraineté industrielle peut sembler abstrait. Il décrit pourtant un mécanisme simple: une économie devient vulnérable quand elle dépend, pour des fonctions critiques, d’acteurs, de composants ou de capacités de production qu’elle ne contrôle pas. La promotion 2026 du French Tech Next40/120, selon ZDNET, place ce thème en filigrane, ce qui revient à reconnaître que l’innovation et la compétitivité passent aussi par la maîtrise des chaînes de valeur.

Étape par étape, la logique est la suivante. D’abord, une startup transforme une idée en produit. Ensuite, elle doit produire à plus grande échelle. À ce moment, elle rencontre des choix structurants: où fabriquer, avec quels fournisseurs, avec quelles garanties de disponibilité, avec quelles contraintes réglementaires, avec quels standards de sécurité. Chaque décision crée des dépendances. Certaines sont acceptables, d’autres deviennent stratégiques. La souveraineté industrielle consiste à réduire la part des dépendances qui peuvent casser la croissance ou exposer à des risques.

Ce thème est aussi un marqueur de maturité. Il signale que l’écosystème ne se contente plus de “faire émerger” des entreprises, mais veut les voir construire des positions durables. Sur le papier, cela peut ressembler à une injonction politique. En pratique, c’est souvent une condition d’accès à des marchés industriels, où la continuité d’approvisionnement, la traçabilité et la conformité pèsent autant que l’innovation.

Dans ce cadre, la promotion 2026 du Next40/120 telle que décrite par ZDNET peut se lire comme une tentative d’alignement: aligner l’agenda de l’innovation avec celui de la réindustrialisation, aligner les technologies numériques avec les contraintes du monde physique, aligner la croissance avec la résilience. Le résultat attendu n’est pas seulement des levées de fonds ou des annonces, mais des produits fabriqués, déployés et maintenus dans la durée, avec des dépendances mieux maîtrisées.

FAQ

Qu’est-ce que le French Tech Next40/120?

Le French Tech Next40/120 est un programme de la French Tech qui met en avant des entreprises considérées comme parmi les plus prometteuses, avec un accompagnement et une visibilité renforcés.

Pourquoi la promotion 2026 met-elle l’accent sur la deeptech?

Selon ZDNET, la promotion 2026 consacre la deeptech, ce qui reflète une valorisation des technologies issues de la recherche et orientées vers l’industrialisation.

Quel lien entre IA et souveraineté industrielle?

L’IA dépend d’infrastructures et de chaînes d’outils. La souveraineté industrielle vise à mieux maîtriser ces dépendances, en particulier quand elles touchent des fonctions critiques.

La souveraineté industrielle concerne-t-elle seulement le matériel?

Non. Elle concerne aussi des briques logicielles et des infrastructures: plateformes d’exécution, sécurité, données, outils de déploiement, compétences et capacité à opérer dans la durée.

Questions fréquentes Qu’est-ce que le French Tech Next40/120 ? Le French Tech Next40/120 est un programme de la French Tech qui met en avant des entreprises jugées parmi les plus prometteuses, avec un accompagnement et une visibilité renforcés. Pourquoi la promotion 2026 met-elle en avant la deeptech ? D’après ZDNET, la promotion 2026 consacre la deeptech, ce qui reflète une priorité donnée aux technologies issues de la recherche et à leur passage à l’échelle industrielle. Pourquoi l’IA est-elle au centre de cette promotion ? Selon ZDNET, l’IA fait partie des axes mis en avant. L’enjeu dépasse la démonstration technologique et porte sur l’industrialisation, l’intégration dans des produits et la robustesse opérationnelle. Que recouvre l’idée de souveraineté industrielle dans la French Tech ? Elle renvoie à la maîtrise des dépendances critiques, par exemple dans la production, l’accès à des composants, l’infrastructure numérique et la capacité à opérer des technologies dans la durée.