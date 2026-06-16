French Tech Next40/120 promotion 2026: la deeptech et l’IA au cœur de la souveraineté industrielle

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La promotion 2026 du programme French Tech Next40/120 met en avant une ligne claire: deeptech, intelligence artificielle et souveraineté industrielle. Derrière la vitrine, une stratégie se lit en creux, celle d’une French Tech qui cherche des usines, des brevets et des capacités de production, pas seulement des applications.

Dans le récit public, l’écosystème français a longtemps été raconté par ses levées de fonds, ses trajectoires fulgurantes et ses promesses de “scale”. Le texte de ZDNET sur cette sélection 2026 déplace le projecteur. Il parle de technologies dures, de cycles plus longs, de dépendances industrielles, de réindustrialisation et de maîtrise des chaînes de valeur. Une French Tech moins “vitrine” et plus “atelier”.

La promotion 2026 met la deeptech au premier plan

Dans les bureaux vitrés où s’écrivent les communiqués et les pitchs, un mot revient avec insistance: deeptech. D’après ZDNET, la promotion French Tech Next40/120 2026 consacre cette orientation. Ce n’est pas qu’un signal marketing. La deeptech suppose des barrières à l’entrée plus hautes, des besoins d’infrastructures et de recherche, et des trajectoires plus proches de l’industrie que du logiciel pur.

Ce choix raconte une préférence politique et économique: faire émerger des entreprises capables de transformer des travaux scientifiques en produits, puis en capacités industrielles. La deeptech, dans ce cadre, n’est pas seulement une catégorie de startups, c’est une promesse de maîtrise technologique. Et donc une promesse de puissance.

Ce qui change aussi, c’est le tempo. Les cycles sont plus longs, les risques techniques plus élevés, les besoins en partenariats plus structurants. La sélection 2026, telle que présentée par ZDNET, s’inscrit dans ce déplacement: on parle moins d’optimisation, plus d’invention; moins d’acquisition, plus de production; moins de croissance “à tout prix”, plus de consolidation d’actifs technologiques.

L’intelligence artificielle devient un axe structurant de la sélection

Un écran affiche des courbes, des métriques, des modèles. Dans le texte de ZDNET, l’IA apparaît comme un marqueur central de la promotion 2026. Ce n’est pas une surprise, mais la nuance compte: l’IA n’est plus un thème parmi d’autres, elle devient un axe structurant, au même niveau que l’ambition industrielle.

Cette mise en avant traduit une réalité de terrain: l’IA irrigue désormais des pans entiers de l’économie, du logiciel aux métiers d’ingénierie, et devient un levier d’avantage compétitif. Dans la lecture de ZDNET, la sélection 2026 entérine ce basculement: l’IA n’est plus seulement un produit, elle devient une couche technologique qui conditionne la performance, la productivité et la capacité à se différencier.

Dans un paysage européen où la dépendance aux technologies extra-européennes est un sujet récurrent, la présence de l’IA dans cette sélection renvoie aussi à une question de maîtrise: qui entraîne les modèles, qui contrôle les infrastructures, qui capte la valeur. La promotion 2026, telle qu’elle est racontée, pointe cette tension sans détour, en liant l’IA à des enjeux de souveraineté.

“Souveraineté industrielle”: ce que l’expression recouvre dans la French Tech

Le mot souveraineté a parfois servi de slogan. Dans l’article de ZDNET, il s’adosse à un qualificatif plus concret: industrielle. Et tout change. La souveraineté industrielle, ce n’est pas seulement héberger des données ou localiser des sièges sociaux. C’est maîtriser des capacités de production, des composants critiques, des savoir-faire, des chaînes d’approvisionnement. C’est aussi accepter que l’innovation se mesure à l’échelle d’une usine, d’un atelier, d’une ligne de production.

La promotion 2026, telle que décrite, s’inscrit dans cette logique. Elle met en avant un récit où l’État, l’écosystème et les industriels cherchent à réduire des dépendances, sécuriser des filières, et réconcilier innovation et fabrication. On quitte la seule grammaire du “produit” pour entrer dans celle du “système”.

Ce glissement a une conséquence directe: il revalorise les entreprises capables de faire le lien entre la recherche, l’ingénierie et l’industrialisation. Dans ce cadre, la réussite ne se juge pas seulement à l’adoption ou à la croissance, mais à la capacité à livrer, produire, certifier, tenir des cadences, intégrer des contraintes réglementaires et matérielles. La souveraineté industrielle est une discipline de l’exécution.

Et c’est là que l’angle devient politique. Mettre la souveraineté industrielle au centre d’une sélection comme le Next40/120, c’est signifier que l’innovation attendue n’est pas uniquement celle qui “disrupte”, mais celle qui renforce une base productive. Une French Tech qui parle moins de promesses et plus de capacités.

Le Next40/120 comme instrument de politique économique

Ce programme n’est pas seulement un label. Dans la façon dont ZDNET présente la promotion 2026, le French Tech Next40/120 apparaît comme un outil d’orientation: il met en lumière des priorités, légitime des trajectoires, et donne un cadre narratif à ce que l’écosystème doit devenir.

Le choix des thèmes mis en avant, deeptech, IA, souveraineté industrielle, raconte une manière de répondre à une question simple: à quoi sert une politique d’innovation si elle ne se traduit pas en capacité de produire, de protéger des technologies, et de tenir face à la concurrence internationale. La sélection 2026, dans ce récit, ne se contente pas de célébrer des entreprises, elle met en scène une direction.

Cette direction n’efface pas les tensions. L’industrialisation demande du capital patient, des compétences rares, des sites, des partenaires, des délais. L’IA pose des questions d’infrastructures, de dépendance technologique et de contrôle des briques critiques. La deeptech suppose une articulation fine avec la recherche publique et privée. Mais la cohérence affichée par la promotion 2026, telle que rapportée par ZDNET, tient précisément dans l’acceptation de ces contraintes: l’ambition passe par le dur.

Dans les mois qui viennent, la lecture de cette promotion servira aussi de boussole aux investisseurs, aux grands groupes, aux territoires et aux talents. Si la sélection 2026 consacre vraiment ce triptyque, alors la compétition se jouera moins sur la vitesse d’exécution commerciale que sur la capacité à transformer une innovation en avantage industriel durable.

FAQ

Qu’est-ce que le French Tech Next40/120?

Le French Tech Next40/120 est un programme de la French Tech qui met en avant des entreprises considérées comme particulièrement structurantes pour l’écosystème.

Quel est le message principal de la promotion 2026 selon ZDNET?

Selon ZDNET, la promotion 2026 consacre trois axes: deeptech, intelligence artificielle et souveraineté industrielle.

Pourquoi la deeptech est-elle associée à la souveraineté industrielle?

La deeptech vise des innovations issues de la recherche et de l’ingénierie avancée. Elle s’inscrit souvent dans des logiques d’industrialisation et de maîtrise technologique, au cœur de la souveraineté industrielle.

Quel rôle joue l’IA dans cette sélection 2026?

D’après ZDNET, l’IA est un axe majeur de la promotion 2026, présentée comme un pilier aux côtés de la deeptech et de la souveraineté industrielle.

Questions fréquentes Qu’est-ce que le French Tech Next40/120 ? Le French Tech Next40/120 est un programme de la French Tech qui met en avant des entreprises jugées structurantes pour l’écosystème. Quel est l’angle de la promotion 2026 selon ZDNET ? Selon ZDNET, la promotion 2026 met en avant la deeptech, l’intelligence artificielle et la souveraineté industrielle. Pourquoi la deeptech est-elle liée à l’industrie ? La deeptech repose souvent sur des innovations issues de la recherche et de l’ingénierie avancée, avec des enjeux d’industrialisation et de maîtrise technologique. Quelle place occupe l’IA dans cette promotion ? D’après ZDNET, l’IA fait partie des axes centraux mis en avant dans la promotion 2026.