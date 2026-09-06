46 800 €, 78 kWh, 258 ch, le Mazda CX-6e 2026 mise sur deux finitions, ce que ce SUV électrique doit affronter

Le Mazda CX-6e est commercialisé en France depuis juin 2026 avec un tarif d’accès fixé à 46 800. Ce SUV électrique compact, long de 4,85 m, reçoit une batterie de 78 kWh, une puissance de 258 ch et deux finitions. Mazda vise le cœur du marché familial, face aux références électriques déjà installées.

Mazda CX-6e démarre à 46 800 en Takumi

La gamme française du Mazda CX-6e repose sur une offre volontairement resserrée. Mazda propose une motorisation unique de 258 ch, associée à une batterie de 78 kWh et à une transmission automatique. Le ticket d’entrée est fixé à 46 800 en finition Takumi, un niveau qui place le modèle dans la partie haute des SUV électriques familiaux.

La seconde version, baptisée Takumi Plus, atteint 49 800. L’écart de 3 000 limite le choix à une montée en équipement plutôt qu’à une modification technique profonde. Mazda ne cherche pas à multiplier les variantes, stratégie fréquente chez les constructeurs japonais, mais à rendre la lecture de gamme plus simple pour les acheteurs particuliers et les flottes.

La finition d’entrée reçoit déjà des roues de 19 pouces, un grand écran tactile de 26,45 pouces, un hayon motorisé et un toit panoramique. La dotation place le CX-6e au-dessus de certains concurrents à prix équivalent, mais le modèle ne bénéficie pas du coup de pouce CEE, élément susceptible de peser dans les comparaisons budgétaires avec d’autres électriques assemblées en Europe.

La version supérieure ajoute notamment des équipements plus distinctifs, dont les rétro-caméras selon les configurations présentées, avec des images projetées sur des écrans intégrés aux contreportes. L’habitacle met aussi en avant un système audio de 1 280 W à 23 haut-parleurs, avec des enceintes dans les appuis-tête avant. Cette approche traduit une volonté de compenser l’absence de choix mécanique par une présentation valorisante et un contenu riche autour de la batterie 78 kWh.

La gamme française du CX-6e débute à 46 800 € en finition Takumi. — © Image générée par IA / Ideogram

Changan fournit la plateforme du CX-6e jusqu’en 2028

Le CX-6e est produit en Chine et repose sur une plateforme développée avec Changan. Le modèle est dérivé de l’EZ-60 présenté sur le marché chinois, avant adaptation pour l’Europe. Mazda revendique un habillage de carrosserie et une ambiance intérieure conformes à ses codes esthétiques, mais la base technique confirme une phase de transition dans sa stratégie électrique.

Avec ses 4,85 m de long, le SUV se situe face au Tesla Model Y, au Volkswagen ID.4 et au Peugeot e-5008. Son format familial lui permet de viser les automobilistes cherchant un véhicule spacieux, sans basculer vers les grands SUV premium. L’autonomie annoncée en ville peut atteindre 610 km, tandis que les performances en usage mixte devront être confirmées par des essais indépendants sur route et autoroute.

Mazda mise sur le style et l’accueil à bord pour se différencier. La planche de bord horizontale, l’écran large et la sonorisation haut de gamme visent une clientèle sensible à la qualité perçue. Le constructeur doit néanmoins composer avec un marché exigeant, où la vitesse de recharge, la consommation réelle et l’accès aux aides financières pèsent fortement dans la décision d’achat.

Le CX-6e occupe une place particulière dans le calendrier industriel de Mazda. Le constructeur prévoit de lancer en 2028 un modèle électrique inédit reposant sur une architecture maison. D’ici là, ce SUV sert de passerelle pour maintenir la marque dans la compétition européenne. Les premières livraisons permettront d’évaluer si le rapport prix-équipement suffit à compenser une fiche technique moins spectaculaire que celle de certains rivaux.

Le CX-6e utilise une base technique issue du partenariat avec Changan. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quel est le prix du Mazda CX-6e en France ? Le Mazda CX-6e débute à 46 800 € en finition Takumi. La finition Takumi Plus est affichée à 49 800 €, avec un équipement enrichi. Quand le Mazda CX-6e arrive-t-il en concession ? Le Mazda CX-6e rejoint les concessions européennes depuis juin 2026. La France fait partie des marchés ciblés dès cette première phase. Quels modèles concurrencent le Mazda CX-6e ? Le CX-6e vise principalement les SUV électriques familiaux comme le Tesla Model Y, le Peugeot e-5008 et le Volkswagen ID.4.