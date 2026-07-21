14,2 milliards d’euros en 2027, solaire, éolien et biomasse, ce que l’État doit encore couvrir pour les renouvelables

Le soutien public aux énergies renouvelables atteindra 14,2 milliards d’euros en 2027, selon le chiffrage relayé par Selectra. Cette progression relance le débat sur le coût de la transition électrique, alors que l’État doit couvrir des engagements pris sur plusieurs années auprès des producteurs solaires, éoliens, biomasse et hydroélectriques.

La CRE chiffre à 14,2 milliards d’euros le soutien 2027

Le chiffre de 14,2 milliards d’euros correspond aux charges prévisionnelles liées aux dispositifs de soutien, évaluées dans le cadre des finances publiques. La CRE, autorité de régulation du secteur, suit ces montants car ils compensent l’écart entre les recettes de marché et les prix garantis promis aux producteurs.

Le principe est simple: lorsqu’un parc vend son électricité moins cher que le tarif prévu par son contrat d’achat, l’État verse la différence. Quand les marchés montent, cette compensation recule, voire devient négative pour certains actifs. Quand les prix baissent, la dépense publique repart à la hausse, même si la production reste stable.

La prévision pour 2027 reflète donc un double mouvement. Les prix de gros sont moins élevés que lors de la crise énergétique, ce qui réduit les recettes attendues des producteurs sous contrat. Dans le même temps, les volumes soutenus augmentent avec l’entrée progressive de nouveaux parcs solaires et éoliens raccordés au réseau.

Cette dépense n’est pas une subvention ponctuelle décidée au dernier moment. Elle résulte d’engagements passés sur quinze à vingt ans, signés pour sécuriser les investissements. Les développeurs obtiennent une visibilité financière, les banques financent les projets, puis la collectivité assume l’écart si le marché ne couvre pas le tarif garanti.

Pour le gouvernement, la difficulté tient au calendrier. La France doit accélérer la production bas carbone, mais chaque gigawatt ajouté sous régime garanti augmente la sensibilité du budget aux variations du marché électrique. De ce fait, le chiffrage 2027 devient un indicateur surveillé par Bercy et les acteurs de l’énergie.

Les prévisions 2027 reposent sur l’écart entre prix garantis et marché électrique.

EDF OA et contrats garantis pèsent sur l’État

Le poids financier passe largement par EDF OA, l’entité chargée d’acheter l’électricité produite sous obligation d’achat. Elle collecte les factures des producteurs concernés, puis l’État compense les charges reconnues. Ce circuit technique reste peu visible pour les consommateurs, mais il représente une part centrale du financement des renouvelables.

Les installations historiques pèsent encore lourd. Certains contrats solaires signés à des tarifs élevés continuent de produire leurs effets, car les prix garantis avaient été fixés pour lancer une filière alors plus coûteuse. Ces engagements expliquent une partie de la facture, même si les nouveaux projets affichent désormais des coûts bien plus compétitifs.

L’éolien terrestre et le solaire ne génèrent pas les mêmes charges selon leur génération de contrats, leur localisation et leur productivité. Un parc ancien, rémunéré sur un tarif fixe élevé, n’a pas le même impact budgétaire qu’un projet récent attribué par appel d’offres avec complément de rémunération.

Cette hausse nourrit une tension politique connue. Le budget de l’État doit financer la transition, tout en contenant les déficits publics et la facture des ménages. Les associations de consommateurs demandent de la lisibilité, car le financement passe par la fiscalité énergétique et par des arbitrages budgétaires souvent difficiles à suivre.

Les industriels du secteur défendent pour leur part un raisonnement différent. Ils rappellent que ces soutiens ont permis de réduire la dépendance aux combustibles importés et de créer une base industrielle locale. Le débat porte moins sur le principe des renouvelables que sur le rythme des engagements, leur coût réel et leur répartition entre contribuables, consommateurs et producteurs.

Les contrats d’achat garantis expliquent une part importante des charges publiques. Questions fréquentes Pourquoi le soutien public aux renouvelables augmente-t-il en 2027 ? La hausse vient surtout de l’écart entre les prix garantis par contrat et les prix de marché de l’électricité. Quand les prix de gros baissent, l’État compense davantage les producteurs sous obligation d’achat ou complément de rémunération. Les consommateurs paient-ils directement ces 14,2 milliards d’euros ? Le financement passe par les comptes publics et la fiscalité énergétique, pas par une ligne unique clairement identifiable sur chaque facture. Les ménages restent concernés indirectement, car ces charges influencent les arbitrages budgétaires et le cadre tarifaire. Les nouveaux projets renouvelables coûtent-ils autant que les anciens contrats ? Non. De nombreux projets récents affichent des coûts plus faibles grâce à la baisse du prix des équipements et aux appels d’offres. Les contrats historiques, surtout certains contrats solaires, gardent néanmoins un poids budgétaire élevé.