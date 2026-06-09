Alibaba, BYD, Baidu: Pékin accuse Washington de « réprimer » ses champions après la liste du Pentagone

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Pékin hausse le ton après une décision américaine visant Alibaba, BYD et Baidu. Le ministère chinois des Affaires étrangères exhorte Washington à cesser de réprimer les entreprises chinoises , après leur inscription par le Pentagone sur une liste d’entités accusées de soutenir l’appareil militaire chinois. Un signal politique, plus qu’une sanction automatique, mais qui pèse déjà sur l’image et les relations d’affaires.

Dans les couloirs feutrés de la diplomatie, le scénario est rodé. Une liste américaine s’allonge, une conférence de presse s’ouvre à Pékin, et la riposte se cale sur une ligne claire: dénoncer une logique de suspicion systématique. Cette fois, la scène se joue autour de grands noms, connus du grand public autant que des marchés, et qui incarnent une Chine industrielle, numérique et exportatrice. Le message chinois vise autant Washington que les investisseurs, les partenaires commerciaux et les opinions publiques.

Le Pentagone et la liste des compagnies militaires chinoises

Le cœur du dossier se situe au Département de la Défense américain. Selon plusieurs médias, le Pentagone a ajouté Alibaba et BYD à une liste d’entreprises considérées comme liées à l’armée chinoise, et a également cité Baidu dans ce cadre. D’après le South China Morning Post, l’administration américaine a mis à jour une liste d’entités accusées d’aider l’armée chinoise, dans un mouvement présenté comme imminent avant sa publication.

Cette liste, souvent décrite comme une liste noire dans le débat public, a une portée d’abord politique et réputationnelle. Selon Reuters, l’inscription ne déclenche pas automatiquement des conséquences juridiques immédiates pour les entreprises visées, mais elle peut peser sur leur accès à certains partenaires, sur les décisions d’investissement et sur le climat général des relations commerciales. Elle sert aussi de pièce dans un puzzle plus large, celui des restrictions technologiques, des contrôles à l’exportation et des arbitrages de sécurité nationale.

Pour Washington, l’objectif affiché est de mieux cartographier les liens supposés entre certaines entreprises chinoises et l’appareil de défense. Pour Pékin, c’est une extension de la rivalité stratégique en terrain économique, avec un effet de halo sur des sociétés qui, à des degrés divers, travaillent dans des secteurs sensibles, de l’intelligence artificielle aux véhicules électriques.

La riposte de Pékin: cesser de réprimer les entreprises chinoises

La réaction chinoise s’inscrit dans une rhétorique désormais familière. Selon Reuters, la Chine a accusé les États-Unis de réprimer ses entreprises après l’allongement de cette liste par l’administration Biden. Pékin demande à Washington de corriger ce qu’il présente comme des mesures erronées et de revenir à une approche fondée sur des règles.

Dans une autre déclaration rapportée par le ministère chinois, Pékin exhorte les États-Unis à cesser d’utiliser la prétendue menace chinoise comme prétexte pour promouvoir des mesures qu’il juge discriminatoires. Le registre est double: d’un côté, la dénonciation d’un prétexte sécuritaire; de l’autre, l’affirmation que ces décisions perturbent la coopération économique et la stabilité des chaînes de valeur.

Le choix des mots compte. Parler de répression vise à renvoyer l’image d’une puissance américaine qui n’arbitre plus seulement en fonction de risques précis, mais qui chercherait à freiner des concurrents. Et, dans le même mouvement, Pékin tente de replacer l’affaire sur le terrain de la confiance des marchés: si les entreprises chinoises deviennent des cibles récurrentes, toute relation commerciale avec elles peut être perçue comme plus risquée.

Pourquoi Alibaba, BYD et Baidu deviennent des noms politiques

Le fait que BYD, Alibaba et Baidu soient cités ensemble n’est pas anodin. Ces groupes représentent trois visages complémentaires de la puissance économique chinoise: l’industrie manufacturière et l’électrification de l’automobile pour BYD, la plateforme de commerce et l’écosystème numérique pour Alibaba, et les technologies de recherche et d’IA pour Baidu.

Dans ce type de confrontation, les entreprises cessent d’être seulement des acteurs économiques. Elles deviennent des symboles et des leviers. Aux États-Unis, la question posée est celle des dépendances, des données, des usages duals, civils et militaires. En Chine, la lecture est inverse: ces géants sont présentés comme des champions nationaux, pris dans une logique de containment. Ce glissement transforme des décisions administratives en épisodes de politique étrangère.

Selon Reuters, l’inscription sur la liste du Pentagone n’a pas, en elle-même, d’effet juridique automatique. Mais son impact peut être indirect: elle peut influencer des comités de conformité, des banques, des assureurs, des partenaires industriels, ou des fonds qui redoutent une escalade réglementaire. Dans une économie mondialisée, le soupçon suffit parfois à ralentir un contrat, à compliquer une levée de fonds ou à rendre une coopération plus coûteuse.

Une escalade qui s’inscrit dans la rivalité technologique

La séquence s’insère dans un contexte plus large de rivalité sino-américaine autour de la technologie, des données et des capacités industrielles. Les listes, les contrôles et les restrictions sont devenus des instruments de gouvernance stratégique. Ils permettent d’envoyer des signaux sans aller jusqu’à des sanctions massives, tout en gardant la possibilité d’élargir l’arsenal si la relation se durcit.

Pour Pékin, le risque est celui d’un effet cumulatif: chaque ajout alimente l’idée que les entreprises chinoises, même lorsqu’elles opèrent à l’international, restent potentiellement suspectes aux yeux de Washington. Pékin répond en dénonçant une atteinte aux règles du commerce et en réaffirmant sa volonté de protéger ses entreprises. Selon Reuters, la Chine accuse Washington d’user de ces outils pour freiner ses groupes.

Pour les entreprises, l’enjeu est aussi narratif. Elles doivent convaincre qu’elles restent des partenaires fiables, sans se retrouver prises au piège d’une confrontation où l’argument de sécurité nationale pèse plus lourd que les garanties commerciales classiques. Cette tension est particulièrement forte dans des secteurs où les frontières entre civil et militaire peuvent être discutées, ou où l’accès aux composants, aux services cloud, ou aux marchés étrangers dépend de décisions politiques.

Ce que la liste change concrètement pour les marchés et les partenaires

Sur le papier, cette liste du Pentagone ne se confond pas avec d’autres dispositifs de sanctions ou de restrictions. Selon Reuters, elle n’entraîne pas automatiquement de répercussion juridique directe, mais elle peut fonctionner comme un avertissement. Dans les salles de marché, dans les directions juridiques et dans les départements conformité, ce type de mention déclenche souvent des examens internes: faut-il revoir l’exposition à un groupe? renforcer les clauses contractuelles? anticiper de futures restrictions?

Pour des partenaires non américains, la difficulté est de naviguer entre deux pôles. D’un côté, le marché chinois et ses champions; de l’autre, l’accès au marché américain et au système financier dominé par des règles extraterritoriales potentielles. Même sans sanction immédiate, l’inscription sur une liste officielle peut augmenter l’incertitude, et l’incertitude a un coût.

La suite dépendra de deux dynamiques: la capacité des entreprises visées à rassurer leurs interlocuteurs, et la trajectoire politique à Washington. La liste peut rester un outil de signalement, ou devenir la première marche d’un durcissement. Pékin, lui, a déjà choisi sa ligne: dénoncer une répression et demander l’arrêt de ces pratiques, selon les déclarations rapportées par Reuters et reprises par plusieurs médias internationaux.

FAQ

Pourquoi les États-Unis mettent-ils certaines entreprises chinoises sur cette liste?

Selon les informations rapportées par Reuters et le South China Morning Post, le Pentagone vise des entreprises qu’il considère comme liées au soutien de l’armée chinoise, dans une logique de sécurité nationale.

Être sur la liste du Pentagone signifie-t-il des sanctions automatiques?

Selon Reuters, l’inscription n’entraîne pas automatiquement de répercussion juridique immédiate, mais elle peut avoir un impact d’image et influencer des décisions d’affaires.

Quelle est la position officielle de Pékin?

Selon Reuters et des déclarations du ministère chinois, la Chine exhorte les États-Unis à cesser de réprimer les entreprises chinoises et rejette l’usage de la menace chinoise comme justification.

Pourquoi Alibaba, BYD et Baidu attirent-ils autant l’attention?

Ces groupes sont associés à des secteurs stratégiques, comme l’économie numérique, l’intelligence artificielle ou l’industrie des véhicules électriques, ce qui les place au cœur de la rivalité technologique.

Quels effets indirects cette liste peut-elle avoir?

Même sans sanction automatique, une mention officielle peut pousser des partenaires et investisseurs à renforcer leurs contrôles de conformité et à réévaluer certains projets, selon Reuters.

Questions fréquentes Pourquoi les États-Unis mettent-ils certaines entreprises chinoises sur cette liste ? Selon Reuters et le South China Morning Post, le Pentagone vise des entreprises qu’il considère comme liées au soutien de l’armée chinoise, au nom de la sécurité nationale. L’inscription sur la liste du Pentagone entraîne-t-elle des sanctions automatiques ? Selon Reuters, l’inscription n’entraîne pas automatiquement de répercussion juridique immédiate, mais elle peut peser sur l’image des entreprises et sur certaines décisions d’affaires. Que répond Pékin à ces accusations ? Selon Reuters et des déclarations du ministère chinois, la Chine exhorte les États-Unis à cesser de « réprimer les entreprises chinoises » et conteste l’usage de la « menace chinoise » comme justification. Pourquoi Alibaba, BYD et Baidu sont-ils des cibles symboliques ? Ces groupes incarnent des secteurs stratégiques, du numérique à l’IA et à l’industrie des véhicules électriques, au cœur de la rivalité technologique entre Washington et Pékin.