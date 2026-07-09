En 2026, fonds étrangers de nouvelle génération, technologie, énergie verte, ce que le Vietnam veut attirer

Le Vietnam veut franchir un nouveau palier dans l’accueil des fonds étrangers dits de nouvelle génération. Selon Le Courrier du Vietnam, cette orientation vise à attirer des capitaux plus sélectifs, liés à la technologie, à la transition énergétique et aux infrastructures modernes, dans un contexte régional très concurrentiel en 2026.

Le Vietnam cible les capitaux verts et technologiques

La notion de fonds étrangers de nouvelle génération renvoie à des investisseurs qui ne se limitent plus à la recherche d’un rendement rapide. Ces acteurs, souvent présents dans le capital-investissement, la dette privée, les infrastructures ou la finance climatique, examinent la solidité des projets, la qualité de la gouvernance et la conformité aux critères environnementaux. Pour le Vietnam, l’enjeu consiste à transformer son attractivité industrielle en capacité d’accueil financier plus sophistiquée.

Le pays dispose déjà d’atouts reconnus auprès des entreprises internationales. Sa base manufacturière, son intégration dans les chaînes d’approvisionnement asiatiques et sa démographie active constituent des arguments solides. Mais les nouveaux fonds regardent aussi la stabilité réglementaire, la transparence des procédures et la possibilité de sortir d’un investissement dans des conditions prévisibles. Sur ces points, les autorités vietnamiennes cherchent à donner davantage de visibilité aux investisseurs institutionnels.

Les secteurs ciblés reflètent cette montée en gamme. La transition énergétique, les réseaux électriques, les centres de données, la logistique, la santé et les composants électroniques concentrent une part croissante des discussions. Les fonds spécialisés veulent financer des projets capables de répondre à la fois à la demande intérieure et aux besoins des exportateurs installés dans le pays. Cette logique intéresse particulièrement les groupes engagés dans la réduction de leur empreinte carbone.

Le défi est aussi administratif. Un investisseur étranger évalue le délai d’obtention des licences, la clarté fiscale, la protection des actionnaires minoritaires et l’accès aux données économiques. Le Vietnam doit donc renforcer la coordination entre ministères, provinces et organismes financiers. Sans cadre lisible, les capitaux les plus exigeants se dirigent vers Singapour, l’Indonésie ou la Malaisie, où les plateformes financières régionales sont déjà très structurées.

La transition énergétique figure parmi les secteurs recherchés par les fonds internationaux.

Hô Chi Minh-Ville renforce son rôle financier régional

Hô Chi Minh-Ville occupe une place centrale dans cette stratégie. La métropole concentre une partie majeure de l’activité économique du pays, des banques commerciales, des sociétés de conseil, des cabinets juridiques et des entreprises technologiques. Pour les fonds internationaux, cette densité d’acteurs facilite l’identification des projets, l’audit préalable et le suivi opérationnel après l’investissement.

Le développement d’un écosystème financier ne repose pas uniquement sur des immeubles de bureaux ou des forums d’affaires. Il exige des professionnels formés aux standards internationaux, des règles comptables compatibles avec les pratiques mondiales et des mécanismes de règlement des différends crédibles. Les fonds de long terme, notamment ceux liés aux retraites, aux assurances ou aux institutions de développement, accordent une importance particulière à ces garanties.

La concurrence régionale reste forte. Singapour demeure la principale porte d’entrée des capitaux vers l’Asie du Sud-Est, grâce à son cadre juridique, sa fiscalité et son réseau d’experts. Le Vietnam ne cherche pas nécessairement à reproduire ce modèle à l’identique. Sa carte réside plutôt dans la combinaison entre un marché en croissance, des besoins d’investissement élevés et une capacité industrielle déjà éprouvée. Cette position peut séduire des fonds prêts à prendre un risque mesuré en échange d’un potentiel supérieur.

Pour concrétiser cette ambition, la confiance sera déterminante. Les investisseurs attendent des informations financières fiables, des calendriers de projet respectés et une application cohérente des règles entre les différentes provinces. Les autorités vietnamiennes mettent aussi en avant la numérisation des procédures et la simplification des démarches. Ces améliorations seront scrutées dans les opérations concrètes, car les fonds internationaux jugent moins les intentions que la qualité d’exécution sur plusieurs années.

Hô Chi Minh-Ville veut consolider son rôle dans la finance régionale. Questions fréquentes Que désignent les fonds étrangers de nouvelle génération ? Ils regroupent des investisseurs spécialisés dans la finance durable, les infrastructures, la technologie ou le capital-investissement, avec des exigences fortes sur la gouvernance, la transparence et la rentabilité à long terme. Pourquoi le Vietnam veut-il attirer ces capitaux ? Le pays cherche à financer sa montée en gamme industrielle, ses infrastructures et sa transition énergétique, tout en renforçant sa place dans les chaînes économiques d’Asie du Sud-Est. Quels obstacles peuvent freiner ces investissements ? Les principaux freins concernent la lisibilité réglementaire, les délais administratifs, la qualité des données financières et la cohérence des règles entre les provinces.