Énergies renouvelables, l’éolien terrestre applaudit, le solaire dénonce une déception, ce que l’État doit affronter

Les nouveaux appels d’offres du gouvernement sur les énergies renouvelables créent une ligne de fracture dans la filière. Selon L’Usine Nouvelle, le dispositif reçoit un accueil favorable du côté de l’éolien terrestre, tandis que les acteurs du solaire photovoltaïque parlent de déception. Le dossier arrive au moment où la France cherche à sécuriser ses capacités électriques, à réduire sa dépendance aux énergies fossiles et à préserver une chaîne industrielle encore fragile.

L’éolien terrestre reçoit un signal positif de l’État

Pour les professionnels de l’éolien terrestre, les appels d’offres annoncés par le gouvernement apportent d’abord un élément attendu depuis plusieurs mois, une visibilité minimale sur les volumes à développer. Dans un secteur où les projets nécessitent des études de vent, des raccordements, des autorisations environnementales et des concertations locales, la stabilité du calendrier reste un facteur central.

Un parc terrestre ne se décide pas en quelques semaines. Entre l’identification d’un site, l’instruction administrative, les recours éventuels et la construction, les délais peuvent s’étendre sur plusieurs années. Les industriels ont donc besoin de signaux publics suffisamment lisibles pour engager des équipes, réserver des composants et négocier avec les banques. Les appels d’offres jouent ce rôle en fixant un cadre de rémunération pour l’électricité produite.

Le bon accueil de la filière tient aussi au contexte énergétique. L’éolien terrestre demeure l’une des technologies renouvelables les plus compétitives en coût de production, notamment lorsque les machines sont installées dans des zones bien ventées. Les acteurs du secteur insistent sur sa capacité à produire en hiver, période de forte consommation électrique en France. Cette complémentarité avec le mix électrique national pèse dans les arbitrages publics.

La satisfaction reste néanmoins encadrée par plusieurs contraintes. Les élus locaux demandent souvent davantage de garanties sur l’implantation des mâts, la protection des paysages et le partage des retombées économiques. Les développeurs, eux, pointent les délais de raccordement et les incertitudes liées aux recours. Le signal positif des appels d’offres ne règle pas ces obstacles, mais il donne aux entreprises un repère pour maintenir des portefeuilles de projets.

Dans les territoires, l’enjeu porte aussi sur l’acceptabilité. Les opérateurs misent sur des dispositifs de participation locale, des loyers versés aux propriétaires fonciers et des recettes fiscales pour les communes. Les prochains mois permettront de mesurer si ce cadre public se traduit par des mises en chantier ou s’il reste freiné par la complexité administrative.

L’éolien terrestre obtient un signal jugé positif par les professionnels du secteur.

Le solaire photovoltaïque dénonce des volumes trop limités

Le ton est nettement plus critique du côté du solaire photovoltaïque. Les professionnels jugent les volumes retenus trop faibles au regard des besoins d’électrification, des objectifs climatiques et des capacités industrielles disponibles. Leur déception porte moins sur le principe des appels d’offres que sur leur dimension, perçue comme insuffisante pour structurer durablement le marché.

La filière solaire sort d’une période de forte croissance, portée par la baisse des coûts des panneaux, l’intérêt des entreprises pour l’autoconsommation et la multiplication des projets sur toitures, parkings ou friches. Les appels d’offres publics demeurent un levier important pour sécuriser les centrales de taille significative. Sans volume jugé suffisant, les développeurs craignent un ralentissement des investissements et une concurrence accrue entre projets.

Les industriels français du secteur regardent aussi la question sous l’angle de la souveraineté énergétique. Plusieurs acteurs défendent la relocalisation d’une partie de la chaîne de valeur, des cellules aux modules, dans un marché dominé par les importations asiatiques. Pour soutenir ces investissements, ils réclament des trajectoires de commandes prévisibles. Un appel d’offres trop limité fragilise cette logique, car les usines ont besoin de débouchés réguliers pour amortir leurs coûts.

Le solaire dispose pourtant d’atouts politiques évidents. Il s’installe rapidement, mobilise des surfaces déjà artificialisées et répond à une demande croissante des collectivités. Les centrales sur ombrières de parking, les toitures d’entrepôts et les installations agricoles encadrées par la réglementation offrent des gisements visibles. Les professionnels estiment que ces segments nécessitent un pilotage public plus ambitieux, surtout quand la consommation électrique doit augmenter avec les véhicules électriques, les pompes à chaleur et l’industrie bas carbone.

Le débat oppose donc deux impératifs. L’État cherche à contrôler le coût des soutiens publics et à préserver l’équilibre du réseau, tandis que la filière solaire demande un changement d’échelle. Dans cette négociation, la Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires de réseau et les développeurs privés auront un rôle déterminant pour transformer les appels d’offres en capacités raccordées.

La filière solaire demande des volumes d’appels d’offres plus élevés. Questions fréquentes Pourquoi les appels d’offres sont-ils importants pour les énergies renouvelables ? Ils fixent un cadre de rémunération pour les projets retenus et donnent de la visibilité aux développeurs. Cette stabilité facilite le financement bancaire, la réservation des équipements et la planification des raccordements au réseau. Pourquoi l’éolien terrestre accueille-t-il favorablement ces annonces ? La filière y voit un signal de continuité pour lancer ou maintenir des projets. Les développeurs ont besoin d’un calendrier lisible, car les démarches administratives, les études et les chantiers s’étalent souvent sur plusieurs années. Pourquoi le solaire photovoltaïque se dit-il déçu ? Les acteurs du solaire estiment que les volumes annoncés ne correspondent pas au potentiel du marché ni aux besoins d’électrification. Ils redoutent un ralentissement des investissements et un manque de débouchés pour l’industrie.