Canicule: le prix de l’électricité atteint un record sous la pression des climatiseurs

Le prix de l’électricité a bondi en France sous l’effet des canicules, atteignant son plus haut niveau depuis un an et demi, selon les informations rapportées par BFM. La hausse combine trois facteurs connus du système électrique en période de chaleur extrême: une demande accrue liée aux climatiseurs, plusieurs réacteurs indisponibles et une production éolienne limitée par le manque de vent. Cette tension intervient au cœur d’un été où les pics de température pèsent directement sur les réseaux.

La climatisation pousse la demande électrique en pleine canicule

La première explication tient à l’usage massif de la climatisation dans les logements, les bureaux, les commerces et certains sites industriels. Quand les températures restent élevées plusieurs jours de suite, les appareils fonctionnent plus longtemps et parfois simultanément. Cette multiplication des usages accroît la consommation électrique aux moments où le système est déjà sollicité par les besoins ordinaires, notamment en fin de journée.

Le phénomène est devenu plus visible avec la progression de l’équipement des ménages. Les climatiseurs individuels, les pompes à chaleur réversibles et les systèmes de refroidissement installés dans les immeubles tertiaires créent une demande saisonnière qui se rapproche, par certains mécanismes, des pointes hivernales liées au chauffage. Les gestionnaires du réseau, dont RTE, surveillent ces mouvements car une hausse concentrée sur quelques heures suffit à modifier l’équilibre entre production disponible et consommation.

Les heures de pointe jouent un rôle central dans la formation des prix. Sur le marché de gros, l’électricité se négocie heure par heure en fonction des besoins attendus et des moyens mobilisables. Si la demande grimpe rapidement, les producteurs les plus coûteux peuvent être appelés pour compléter l’approvisionnement. Le prix retenu pour l’ensemble du marché reflète alors le coût de ces moyens marginaux, plus chers que le nucléaire ou l’hydraulique disponibles en temps normal.

Cette mécanique touche aussi les entreprises. Les grandes surfaces, les entrepôts logistiques, les data centers et les transports climatisés augmentent leurs besoins lors des fortes chaleurs. Même lorsque des mesures d’efficacité énergétique existent, elles ne compensent pas toujours l’effet d’une séquence caniculaire durable. Dans ce contexte, chaque degré supplémentaire peut déplacer la courbe de charge et renchérir les volumes achetés à court terme.

La climatisation augmente la consommation lors des pics de chaleur. — © Image générée par IA / Ideogram

Nucléaire arrêté et éolien faible tendent le marché français

La flambée des prix ne s’explique pas uniquement par la demande. L’offre disponible a été réduite par des centrales nucléaires à l’arrêt, situation qui limite la capacité du parc français à répondre aux pointes. Ces indisponibilités peuvent provenir d’opérations de maintenance programmées, de contrôles techniques ou de contraintes d’exploitation. En période ordinaire, elles se gèrent avec les autres moyens de production, mais la canicule réduit les marges de manœuvre.

Le nucléaire occupe une place déterminante dans le mix électrique français. Quand plusieurs unités ne produisent pas, le marché doit s’appuyer davantage sur l’hydraulique, le gaz, les importations ou les capacités disponibles chez les voisins européens. Cette substitution a un coût plus élevé, surtout si les pays limitrophes subissent eux aussi des températures élevées et une demande soutenue. La France peut alors acheter une partie de son électricité à des prix supérieurs à ceux observés en période plus calme.

Le manque de vent a ajouté une contrainte supplémentaire. Une production issue de l’éolien faible réduit l’apport renouvelable au moment où chaque mégawatt disponible compte. Les journées anticycloniques, fréquentes lors des vagues de chaleur, favorisent un ciel dégagé mais s’accompagnent souvent d’un vent limité. Cette configuration pèse sur les parcs terrestres et maritimes, ce qui augmente la dépendance aux autres centrales mobilisables rapidement.

Ces tensions se répercutent sur le marché spot, où les volumes pour le lendemain s’ajustent aux prévisions météo, aux disponibilités des centrales et aux échanges transfrontaliers. Le prix du MWh progresse quand les opérateurs anticipent un écart plus serré entre l’offre et la demande. Pour les ménages, l’effet immédiat dépend du contrat souscrit, tarif réglementé, offre indexée ou offre de marché. Pour les industriels exposés aux prix de gros, la variation peut peser plus vite sur les coûts de production.

Le recul de l’éolien et l’arrêt de réacteurs réduisent les marges disponibles. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi la canicule fait-elle monter le prix de l’électricité ? La chaleur augmente l’usage des climatiseurs dans les logements, les bureaux et les commerces. Quand cette demande progresse en même temps que l’offre disponible se réduit, le marché de gros mobilise des moyens de production plus coûteux. Le faible vent a-t-il vraiment un impact sur les prix ? Oui. Quand la production éolienne baisse, le système électrique doit compenser avec d’autres sources, comme le gaz, l’hydraulique, les importations ou des centrales disponibles. Ces alternatives peuvent coûter plus cher lors des pics de demande. Les ménages vont-ils voir immédiatement leur facture augmenter ? L’effet dépend du contrat. Les foyers au tarif réglementé sont protégés à court terme, tandis que certaines offres indexées sur les marchés peuvent répercuter les variations plus rapidement. Les entreprises exposées aux prix de gros sont souvent les premières touchées.