67 guides 2026, massif par massif en France, 1 mise à jour Sports Infos, ce que personne n’attendait

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Sports Infos met en avant une collection de 67 guides randonnée pour 2026, présentée comme un tour de France des sentiers. Chaque zone est traitée sous forme de fiches d’itinéraires, avec un parti pris éditorial, guider par territoires, comparer les options, donner des repères concrets. Le site revendique une couverture de 44+ départements et de 8 massifs.

Ce sont des pages qui se lisent souvent comme un panneau de départ, sans le vent, sans les odeurs de résine, mais avec un cadrage clair. Dans l’écosystème des médias sportifs, Sports Infos occupe une place hybride, entre fil d’actualité et guides pratiques. Sur sa vitrine randonnée, la promesse est simple: faire gagner du temps au marcheur en agrégeant des idées de sorties, des secteurs, des niveaux, et un ensemble d’informations annoncées comme standardisées. D’après Sports Infos, chaque fiche détaille les itinéraires avec cartes IGN et dénivelés précis.

Les plus belles randonnées en France: 67 guides, 8 massifs, 44+ départements

Le cœur du dispositif, c’est une page qui sert de sommaire et de vitrine. Sports Infos y présente Les plus belles randonnées en France sous la forme d’une collection de guides 2026. Le chiffre mis en avant est clair: 67 guides. Le site revendique également une couverture de 44+ départements et de 8 massifs, avec une logique de découpage géographique destinée à orienter rapidement vers une zone (littoral, massif, arrière-pays, grandes régions de randonnée).

La mécanique éditoriale est répétitive au bon sens du terme, chaque guide est conçu comme une porte d’entrée. Sports Infos indique que chaque fiche détaille les 10 plus beaux itinéraires par zone, en ajoutant des éléments pratiques, dont des cartes IGN et des dénivelés précis. Cette promesse de standardisation est centrale: elle permet de passer d’un territoire à l’autre sans réapprendre la lecture d’un format, et de comparer des sorties sur une base homogène.

Ce choix de série, plutôt que de récit unique, correspond aussi à un usage réel: préparer une sortie à la dernière minute, chercher une boucle qui marche sans passer des heures à croiser des forums, ou repérer une randonnée emblématique quand on arrive dans une vallée pour un week-end. La page 67 guides joue ce rôle de carrefour, en renvoyant vers des sélections locales, chacune structurée par un nombre fixe d’itinéraires.

Marseille, Calanques, Sainte-Victoire: un guide 2026 tourné vers les classiques

Sur le volet méditerranéen, Sports Infos met en avant Les 10 plus belles randonnées autour de Marseille, un guide présenté comme une sélection d’itinéraires et de secteurs. Le texte cite des repères immédiatement identifiables, les Calanques, le Parc national, la Sainte-Victoire et la Sainte-Baume, ainsi que le Garlaban. Cette liste raconte déjà une géographie, celle d’une randonnée de contrastes: falaises et criques, pinèdes et garrigue, reliefs secs, belvédères, et itinéraires qui peuvent basculer très vite d’un versant à l’autre.

Le guide s’inscrit dans la logique annoncée par Sports Infos, une sélection structurée en 10 itinéraires. Le choix des lieux, lui, est révélateur: il mélange l’icône (les Calanques) et des montagnes de proximité dont la renommée dépasse le simple cadre local. La Sainte-Victoire s’impose comme un repère culturel autant que sportif, et son nom, associé à Cézanne dans la présentation, rappelle que la randonnée n’est pas seulement une question de performance ou de dénivelé, mais aussi d’imaginaire de paysage.

Ce type de guide répond à une demande très concrète: comment marcher autour de Marseille sans se limiter à un seul massif, et sans rater les grands incontournables. La présence du Parc national dans les repères cités signale aussi une intention, s’ancrer dans des espaces identifiés, balisés, connus du grand public, où la fréquentation est forte et où les itinéraires sont souvent déjà des classiques.

Changement de décor. Dans le flux 2026, Sports Infos met en avant Les 10 plus belles randonnées dans les Pyrénées, avec une date associée, 23/03/2026, dans Le Fil Infos Sport 2026. Cette mention date le contenu dans la saison, au moment où la montagne commence à redevenir un terrain de marche pour certains secteurs, et où l’on prépare déjà les itinéraires plus ambitieux de l’été.

Le format reste identique: une sélection de 10 randonnées. Ce qui change, c’est l’échelle et l’imaginaire. Les Pyrénées renvoient à une chaîne, à des vallées, à des passages, à des lacs d’altitude et des crêtes. Un guide de ce type, dans une collection nationale, sert souvent de point de départ pour organiser un séjour, plutôt que pour choisir une sortie isolée. Il permet de repérer des secteurs, de se faire une idée de la diversité possible, puis d’affiner.

Le fait que ce guide apparaisse dans un fil d’actualité est aussi un indice sur la stratégie du site: traiter la randonnée comme un sujet vivant, mis à jour, promu dans le même univers que d’autres sports couverts par Sports Infos. La randonnée n’est pas un appendice, elle entre dans la boucle éditoriale, avec des publications qui s’insèrent dans le calendrier 2026.

Sixt-Fer-à-Cheval et La Clusaz: les Aravis en format 6 plus belles randonnées

Dans sa page d’accueil, Sports Infos met également en avant des sélections plus courtes, au format 6 plus belles randonnées. Deux exemples sont affichés: Les 6 plus belles randonnées à Sixt-Fer-à-Cheval 2026 et Les 6 plus belles randonnées à La Clusaz – Aravis 2026. Ce n’est plus le grand inventaire en dix entrées, mais une sélection resserrée, pensée pour une station ou un secteur très identifié.

Ce choix de format dit quelque chose du public visé. À La Clusaz, dans les Aravis, on vient souvent pour un séjour, une semaine, un long week-end, et l’objectif est moins de tout savoir que de choisir rapidement des itinéraires cohérents, variés, adaptés au temps disponible. À Sixt-Fer-à-Cheval, la simple mention du lieu évoque une vallée alpine très marquée, où la randonnée se vit comme une immersion, avec des départs de sentiers qui peuvent être proches du village, mais des ambiances qui changent vite quand on s’enfonce dans les reliefs.

Le site juxtapose donc deux échelles: des guides larges, régionaux ou de massif, et des guides plus courts, centrés sur des destinations. L’intérêt journalistique est là: une collection qui cherche à couvrir le pays sans imposer un seul modèle. Le chiffre 67 sert de preuve d’ampleur, les formats 10 et 6 servent de preuve d’usage, et l’ensemble vise à transformer une intention de marche en décision concrète.

Cartes IGN et dénivelés: l’argument de la donnée pratique

Au milieu des promesses de plus belles randonnées, il y a une ligne plus terre-à-terre, presque administrative, mais décisive. Sports Infos met en avant des cartes IGN et des dénivelés précis dans ses fiches. C’est un choix éditorial qui vise à rassurer, et à donner des repères mesurables. Dans l’univers de la randonnée, le récit et l’image font venir, mais ce sont souvent les informations pratiques qui font partir.

Le site insiste aussi sur la couverture, 57 guides sur une autre page dédiée, avec 44+ départements et 8 massifs. Cette coexistence de deux chiffres, 67 et 57, suggère une organisation en collections ou en pages distinctes, possiblement mises à jour ou segmentées. Ce qui compte, dans la lecture, c’est la volonté affichée de proposer un ensemble vaste, structuré, et rattaché à des territoires. Pour un lecteur, ces repères servent à comprendre que l’offre n’est pas un article isolé, mais un catalogue éditorial.

À cela s’ajoute l’environnement du site, qui mêle contenus randonnée et autres rubriques sportives, et qui met en avant des opérations commerciales liées à l’équipement, comme une mention d’Ekosport et d’une réduction affichée sur la page d’accueil. Le mélange est assumé: information, inspiration, et incitation à s’équiper cohabitent sur la même vitrine, ce qui correspond à un modèle classique de médias spécialisés.

Une collection 2026 pensée comme un sommaire national

Ce que raconte, au fond, cette série de guides, c’est une manière de cartographier la randonnée en France par entrées pratiques. Sports Infos ne propose pas une grande liste uniforme, mais un ensemble de portes, Marseille et ses massifs proches, les Pyrénées à l’échelle d’une chaîne, les Aravis à l’échelle d’une destination, et une page France qui revendique une ampleur nationale.

Le résultat ressemble à une bibliothèque de départs possibles. On ouvre un guide comme on ouvre une carte: pour localiser, comparer, décider. Et quand la collection se met à jour en 2026, le message implicite est que la randonnée n’est pas un contenu intemporel rangé dans un coin du web, mais une pratique suivie, saisonnière, remise en avant, reclassée par zones, au rythme des envies et des vacances.

La suite dépendra de la capacité du site à tenir sa promesse de granularité, des fiches cohérentes, des informations pratiques exploitables, et des sélections qui ne se contentent pas d’aligner des titres. Pour les lecteurs, l’intérêt immédiat est déjà là: un sommaire national, et des guides locaux qui transforment une région en itinéraires.

FAQ

Combien de guides randonnée 2026 Sports Infos met-il en avant pour la France?

Sports Infos présente une collection de 67 guides Les plus belles randonnées en France pour 2026, selon sa page dédiée.

Quel est le format annoncé pour chaque zone?

D’après Sports Infos, chaque fiche détaille les 10 plus beaux itinéraires par zone, avec des informations pratiques comme des cartes IGN et des dénivelés précis.

Quels secteurs sont cités dans le guide autour de Marseille?

Sports Infos cite les Calanques, le Parc national, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et le Garlaban dans la présentation du guide 2026 autour de Marseille.

Existe-t-il des guides plus courts que le format 10 randonnées?

Oui. Sports Infos met en avant des guides au format 6 plus belles randonnées, comme ceux dédiés à Sixt-Fer-à-Cheval et à La Clusaz – Aravis pour 2026.

Quelle date est associée au guide 2026 sur les Pyrénées?

Dans Le Fil Infos Sport 2026, Sports Infos affiche le guide Les 10 plus belles randonnées dans les Pyrénées avec la date 23/03/2026.

Questions fréquentes Combien de guides randonnée 2026 Sports Infos met-il en avant pour la France ? Sports Infos présente une collection de 67 guides « Les plus belles randonnées en France » pour 2026. Quel est le format annoncé pour chaque zone ? Selon Sports Infos, chaque fiche détaille les 10 plus beaux itinéraires par zone avec cartes IGN et dénivelés précis. Quels secteurs sont cités dans le guide « autour de Marseille » ? La présentation cite les Calanques, le Parc national, la Sainte-Victoire, la Sainte-Baume et le Garlaban. Sports Infos propose-t-il aussi des sélections au format court ? Oui, le site met en avant des guides « 6 plus belles randonnées », dont Sixt-Fer-à-Cheval 2026 et La Clusaz – Aravis 2026. Quelle date apparaît pour le guide 2026 sur les Pyrénées ? Le Fil Infos Sport 2026 affiche « Les 10 plus belles randonnées dans les Pyrénées » avec la date du 23/03/2026.