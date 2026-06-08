30 recettes, 10 légumes d’été, salades, four et barbecue, les 3 astuces qui font fureur en juin

4.9/5 - (62 votes)

En juin, les tomates, aubergines et poivrons reviennent dans les assiettes, pendant que asperges, petits pois, fraises et rhubarbe restent bien présents. Résultat: c’est le mois parfait pour cuisiner des recettes simples, fraîches et transportables, de la salade au plat au four, en passant par le barbecue.

La promesse est concrète: faire bon, manger plus léger, et profiter des produits qui arrivent sur les étals. Selon Elle à Table, la salade devient la maîtresse de cérémonie des jours chauds, et le pique-nique s’impose quand la météo le permet, à condition d’éviter d’assaisonner trop tôt pour ne pas cuire les ingrédients. Dans le même esprit, plusieurs sites de cuisine mettent en avant les légumes qui basculent vers l’été en juin, avec des idées de farcis, de gratins, de papillotes ou de plats à partager.

Quels légumes de juin mettre au menu, et pourquoi ça change les recettes

Le mois de juin est une période charnière: les produits de printemps sont encore là, mais les légumes d’été commencent à prendre le relais. D’après Mordu, la liste de saison en juin comprend par exemple asperges, concombres, épinards, radis, fraises et rhubarbe. Côté légumes qui annoncent l’été, plusieurs idées de recettes de juin citent aussi le retour des tomates, des aubergines et des poivrons.

Ce basculement a un effet immédiat en cuisine: les recettes deviennent plus modulables. Les tomates et concombres tirent vers le cru (salades, tartines, bagels), l’aubergine et le poivron appellent la cuisson (four, grill, barbecue), et les herbes aromatiques prennent une place centrale. Au quotidien, cela veut dire des plats qui se préparent à l’avance, se mangent froids ou tièdes, et se transportent facilement.

Focus Ingrédients rappelle aussi que l’aubergine est un légume d’été, dont la pleine saison débute en juin et se termine en septembre, et la décrit comme pauvre en calories, riche en eau et en fibres. Résultat: c’est un bon candidat pour des plats rassasiants sans être lourds, comme des aubergines rôties, grillées ou gratinées.

Salades de juin: les bons assemblages (et les erreurs à éviter)

Quand les journées s’allongent, les salades passent du rôle d’accompagnement à celui de plat principal. Selon Elle à Table, elles peuvent être à base de pâtes, riz ou pommes de terre, et se décliner avec viande, poisson, fromage, légumes grillés, herbes, noix, ou un mélange de tout cela.

Pour varier sans se compliquer la vie, une méthode fonctionne bien: une base (féculent ou feuilles), un élément protéiné (fromage, poisson, tofu, légumineuses), puis un duo croquant + acidité (radis, concombre, pickles, agrumes, vinaigre). Elle à Table cite par exemple une salade tomates, mozza, fraises avec une vinaigrette à la grenade, qui illustre bien l’arrivée des associations sucrées-salées de début d’été.

Le point qui change tout pour le pique-nique: l’assaisonnement. Elle à Table recommande d’éviter d’assaisonner sa salade en avance, pour ne pas la cuire. Concrètement, cela signifie: sauce à part, ou au minimum ajoutée au dernier moment. Même logique pour les préparations très crémeuses ou en sauce, qui voyagent moins bien.

Idées directement inspirées des sources: Mordu propose par exemple une salade de truite aux fraises et aux épinards, une combinaison typique de juin. On retrouve aussi des pistes salade-repas à base de pâtes et de légumes, faciles à préparer en grande quantité.

Four, grill, barbecue: aubergines, poivrons et tomates prennent la main

Juin marque le retour des cuissons qui sentent l’été: légumes au four, grillades, plaques à partager. Les recettes deviennent souvent plus rustiques, mais restent rapides: on coupe, on assaisonne, on enfourne, et le travail se fait presque seul.

Dans ses idées de recettes avec les légumes de juin, une sélection met en avant des plats très concrets: aubergines à l’ail et au parmesan au four, poivrons farcis au riz, amandes et raisins secs, ou encore tomates farcies à la polenta. Ce sont des formats utiles au quotidien: le farci se prépare à l’avance, se réchauffe bien, et peut même se manger tiède avec une salade verte.

Le fenouil s’invite aussi dans les cuissons douces, avec des idées comme la papillote de saumon au fenouil ou un gratin léger au chèvre. Résultat: un légume qui peut sortir du registre salade et devenir la base d’un plat familial.

Autre tendance mise en avant par Mordu: des plats complets qui mélangent légumes et féculents, comme des pâtes courtes avec saucisses italiennes, tomates et épinards, ou un orzo crémeux aux tomates confites, épinards et pancetta. Même sans reproduire exactement ces recettes, l’idée est claire: en juin, la tomate se prête autant au cru qu’au cuit, et l’épinard reste un joker pour verdir un plat en quelques minutes.

30 recettes aux légumes d’été à faire en juin: la liste d’idées

Voici 30 idées de recettes, organisées pour couvrir les situations les plus courantes de juin: repas du soir rapide, plat à partager, déjeuner au bureau, pique-nique, barbecue. La liste s’appuie sur les idées et ingrédients cités par Elle à Table, Mordu, Focus Ingrédients, et une sélection de recettes de juin centrée sur tomates, aubergines, poivrons, épinards et fenouil.

Catégorie Idées de recettes (juin) Salades fraîches Salade tomates, mozza, fraises; salade de truite aux fraises et épinards; salade de pâtes aux tomates et épinards; salade de pommes de terre (assaisonnement au dernier moment); salade de riz aux légumes de saison; salade de concombre aux herbes Farcis et plats au four Tomates farcies à la polenta; poivrons farcis au riz, amandes et raisins secs; aubergines à l’ail et au parmesan au four; gratin léger de fenouil au chèvre; quiche au fenouil et à la brousse; quiche froide aux épinards et tzatziki Esprit barbecue / grill Légumes grillés (aubergines, poivrons); salade de légumes grillés; assiette de crudités de juin (radis, concombres); plaque de tofu à la grecque; tartines/bagels aux courgettes et crème de basilic Pâtes et céréales du quotidien Pâtes courtes aux saucisses italiennes, tomates et épinards; orzo crémeux aux tomates confites, épinards et pancetta; plat de pâtes aux tomates et épinards; salade de pâtes transportable; bol façon bibimbap aux émincés veggie et miso Desserts de juin (fruits encore très présents) Cheesecake à la ricotta et à la rhubarbe; fraises et rhubarbe à la chantilly de chèvre; dessert fraises-rhubarbe; salade de fruits de juin (fraises); variation autour de la rhubarbe

Source: Elle à Table, Mordu, Focus Ingrédients, sélection 15 idées de recettes avec les légumes de juin, HelloFresh

Dans la pratique, ce type de liste sert surtout à gagner du temps: un même panier de courses peut couvrir plusieurs repas. Exemple concret: tomates + épinards peuvent faire une salade, une base de pâtes, et une garniture de quiche. Aubergines + poivrons peuvent passer du four au grill, puis finir en salade froide le lendemain. Résultat: moins de gaspillage, plus de repas prêts sans sensation de répétition.

FAQ

Quels sont les réflexes pour réussir une salade de pique-nique en juin?

Selon Elle à Table, il vaut mieux éviter d’assaisonner la salade en avance pour ne pas cuire les ingrédients. La solution la plus simple consiste à garder la vinaigrette à part et à l’ajouter juste avant de manger.

Quels légumes d’été commencent à revenir en juin?

Une sélection de recettes de juin met en avant le retour des tomates, des aubergines et des poivrons, qui ouvrent la porte aux plats rôtis, farcis et grillés.

Pourquoi l’aubergine est un bon choix dès juin?

D’après Focus Ingrédients, l’aubergine est un légume d’été dont la pleine saison débute en juin et se termine en septembre. Le site souligne aussi qu’elle est pauvre en calories, riche en eau et en fibres, ce qui aide à composer des plats consistants mais pas lourds.

Quels fruits et légumes de juin restent très présents côté “printemps”?

Selon Elle à Table, les produits de printemps restent au menu, avec des asperges, artichauts, fraises, rhubarbe et cerises, qui se glissent facilement dans des salades et desserts.

Quelles idées de plats simples pour un soir de semaine en juin?

Mordu cite des pistes comme des pâtes courtes aux saucisses italiennes, tomates et épinards, ou un orzo crémeux aux tomates confites, épinards et pancetta. L’idée générale: partir d’un féculent, ajouter un légume de saison, puis une garniture protéinée.

Questions fréquentes Quels sont les réflexes pour réussir une salade de pique-nique en juin ? Selon Elle à Table, il vaut mieux éviter d’assaisonner la salade en avance pour ne pas « cuire » les ingrédients. La solution la plus simple consiste à garder la vinaigrette à part et à l’ajouter juste avant de manger. Quels légumes d’été commencent à revenir en juin ? Une sélection de recettes de juin met en avant le retour des tomates, des aubergines et des poivrons, qui ouvrent la porte aux plats rôtis, farcis et grillés. Pourquoi l’aubergine est un bon choix dès juin ? D’après Focus Ingrédients, l’aubergine est un légume d’été dont la pleine saison débute en juin et se termine en septembre. Le site souligne aussi qu’elle est pauvre en calories, riche en eau et en fibres. Quels fruits et légumes de juin restent très présents côté “printemps” ? Selon Elle à Table, les produits de printemps restent au menu, avec asperges, artichauts, fraises, rhubarbe et cerises, faciles à utiliser dans des salades et desserts. Quelles idées de plats simples pour un soir de semaine en juin ? Mordu cite des pistes comme des pâtes courtes aux saucisses italiennes, tomates et épinards, ou un orzo crémeux aux tomates confites, épinards et pancetta. Le principe est de partir d’un féculent, d’ajouter un légume de saison, puis une garniture protéinée.