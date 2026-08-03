649 km d’autonomie, lancé en 2021, cockpit Android sans Google, cet Audi Q4 e-tron surprend Tesla et BMW dans l’essai

Testé par Frandroid dans sa version restylée, l’Audi Q4 e-tron gagne une mise à jour attendue depuis plusieurs années. Lancé en 2021, le SUV électrique compact d’Ingolstadt modernise son habitacle, adopte une interface logicielle plus actuelle et revendique jusqu’à 649 km d’autonomie selon les versions. Cette évolution vise un segment très disputé, entre Tesla Model Y, BMW iX1, Mercedes EQA et Volvo EX40.

Audi Q4 e-tron adopte Android Automotive sans Google

Le changement le plus visible concerne l’intérieur. Audi Q4 e-tron conserve son positionnement de SUV familial premium, mais son tableau de bord a été profondément revu. Le conducteur retrouve un environnement plus numérique, avec un cockpit élargi, une console centrale redessinée et une ergonomie inspirée des modèles électriques plus récents de la marque. Pour un simple restylage, l’intervention dépasse la retouche esthétique habituelle.

La principale nouveauté logicielle repose sur Android Automotive. Cette base technique permet une interface plus fluide, des menus mieux organisés et des widgets personnalisables. Audi corrige ici l’un des points faibles du premier Q4 e-tron, dont le système multimédia paraissait vieillissant face aux standards installés par Tesla, Renault ou Volvo. La navigation dans les menus devient plus lisible, avec une présentation plus proche des usages numériques actuels.

Le choix technique d’Audi présente toutefois une particularité notable: Android est bien présent, mais les services Google ne sont pas intégrés de manière native. Cette approche permet au constructeur de garder la main sur son environnement logiciel et sur la relation avec ses clients. Elle impose aussi des compromis, notamment pour les utilisateurs habitués à Google Maps ou à l’écosystème Google complet dans leur véhicule.

L’arrivée de ChatGPT dans l’assistant vocal illustre la volonté d’Audi de rendre l’expérience à bord plus moderne. Les commandes vocales peuvent répondre à des demandes plus naturelles, même si la valeur réelle de cet ajout dépendra de la qualité de connexion, des langues prises en charge et de l’intégration avec les fonctions du véhicule. Sur le terrain, l’enjeu n’est pas seulement technologique: le conducteur attend surtout une réponse rapide, fiable et sans manipulation excessive pendant la conduite.

L’habitacle du Q4 e-tron gagne une interface plus actuelle et un agencement revu.

Le moteur APP350 promet jusqu’à 649 km d’autonomie

La modernisation ne se limite pas aux écrans. Le restylage du Q4 e-tron introduit le moteur APP350, déjà central dans la nouvelle génération de véhicules électriques du groupe Volkswagen. Ce bloc doit apporter un meilleur rendement, des relances plus franches et une consommation mieux maîtrisée. Pour Audi, cette évolution technique est essentielle: le Q4 e-tron devait combler son retard face à des concurrents plus efficients.

La fiche technique met en avant jusqu’à 649 km d’autonomie, une valeur importante pour un SUV électrique compact premium. Ce chiffre correspond aux conditions d’homologation et variera selon la carrosserie, les jantes, la température extérieure, le chargement et le style de conduite. Il permet néanmoins au modèle de revenir dans la course sur un critère décisif pour les acheteurs familiaux, souvent sensibles à la capacité de partir en week-end sans multiplier les arrêts.

La recharge progresse aussi, même si l’intérêt dépendra du réseau utilisé. Sur autoroute, le temps passé à la borne pèse autant que l’autonomie affichée au catalogue. Audi doit donc convaincre sur la stabilité de la courbe de charge, pas seulement sur la puissance maximale annoncée. Une voiture capable de maintenir un niveau élevé plus longtemps récupère davantage de kilomètres utiles pendant une pause de vingt à trente minutes.

Ce Q4 e-tron restylé arrive dans un contexte commercial exigeant pour Audi. Le marché électrique premium progresse, mais les clients comparent davantage les prix, l’équipement logiciel et les coûts d’usage. Les progrès constatés par Frandroid replacent le SUV allemand dans une position plus crédible, tout en laissant subsister quelques réserves sur l’écosystème numérique sans Google et sur le tarif, généralement déterminant dans cette catégorie. Les premières livraisons et les essais longue durée permettront de mesurer l’écart entre les promesses techniques et l’usage quotidien.

La mise à jour technique met l’accent sur l’autonomie et les arrêts de recharge. Questions fréquentes Quelles sont les principales nouveautés du nouvel Audi Q4 e-tron ? Le restylage apporte un habitacle redessiné, une interface basée sur Android Automotive, un assistant vocal enrichi par ChatGPT et une évolution technique autour du moteur APP350. Le Q4 e-tron utilise-t-il les services Google ? Non. Le système repose sur Android Automotive, mais Audi n’intègre pas les services Google de manière native. Le constructeur conserve son propre environnement logiciel. Quelle autonomie annonce Audi pour le Q4 e-tron restylé ? Selon les versions, l’autonomie peut atteindre 649 km en cycle d’homologation. En usage réel, elle dépendra notamment de la météo, des jantes, de la vitesse et du relief.