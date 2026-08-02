44 378 électriques, 35 % des ventes en juillet 2026, Renault place R5, Scénic et Twingo, ce podium surprend Tesla

Le marché automobile français a franchi un nouveau seuil en juillet 2026. Selon les données AAA Data relayées par Automobile Propre, 44 378 voitures électriques ont été immatriculées sur le mois, soit 35 % des ventes de voitures neuves. La progression atteint 127 % par rapport à juillet 2025, dans un contexte où Renault occupe les trois premières places du classement mensuel.

Renault place la R5, le Scénic et la Twingo en tête

Le classement de juillet marque un résultat rare pour Renault. La marque française installe trois modèles électriques aux trois premières places, devant Tesla, Peugeot, Skoda, Citroën et Volkswagen. La Renault 5 reprend la tête du marché avec 3 794 immatriculations, après deux mois dominés par le Tesla Model Y. Ce retour confirme le poids commercial de la citadine dans les commandes particulières.

Le Scénic E-Tech suit avec 2 910 immatriculations en juillet et 16 037 unités sur le cumul 2026. Le modèle profite d’un positionnement familial et d’une présence forte dans les flottes d’entreprise, où l’autonomie, l’habitabilité et la fiscalité jouent un rôle déterminant. La nouvelle Twingo E-Tech complète le podium avec 2 564 immatriculations, un niveau notable pour un lancement encore récent.

Cette performance traduit une couverture plus large du marché électrique par Renault. La R5 vise les acheteurs urbains et périurbains, le Scénic répond aux besoins des ménages et des professionnels, tandis que la Twingo se place sur le créneau des petits véhicules abordables. Cette répartition limite la dépendance à un seul modèle, sujet récurrent chez plusieurs constructeurs engagés dans l’électrification.

La comparaison annuelle reste plus nuancée. Le Tesla Model Y conserve l’avantage sur le cumul 2026 avec environ 25 035 immatriculations, contre 24 458 pour la R5 selon les chiffres disponibles. Le calendrier commercial de Tesla, souvent concentré en fin de trimestre, peut peser sur les résultats mensuels. Le mois de juillet donne tout de même à Renault un signal industriel favorable au moment où les volumes électriques deviennent centraux dans les marges et les objectifs européens.

La Renault 5 reprend la première place des immatriculations électriques en juillet 2026.

L’électrique atteint 35 % du marché français en juillet

Le chiffre le plus marquant du mois concerne la part de marché. Avec 44 378 immatriculations électriques, la motorisation franchit un niveau inédit en France. Les véhicules à batterie représentent 35 % des voitures neuves vendues en juillet, contre des niveaux déjà élevés au printemps. Le précédent record observé en juin avait placé l’électrique à un peu moins d’un tiers du marché.

La hausse annuelle, évaluée à +127 %, montre que le mouvement dépasse le simple effet de nouveauté. Les catalogues se sont étoffés, les prix d’accès se diversifient et les entreprises accélèrent le renouvellement de leurs parcs. Les données AAA Data confirment aussi le rôle des modèles compacts, moins coûteux que les grands SUV électriques qui avaient longtemps structuré les immatriculations.

Le contexte réglementaire pèse également dans les décisions d’achat. Les constructeurs doivent réduire leurs émissions moyennes de CO2, tandis que les clients surveillent les coûts d’usage, le prix de l’énergie et les aides disponibles. Le leasing social 2026, les offres longue durée et les remises ciblées soutiennent la demande, même si les délais de livraison et l’accès à la recharge restent des freins dans certaines zones.

Cette poussée modifie la hiérarchie entre marques. Peugeot place la 208 électrique au cinquième rang mensuel avec 1 941 unités, Skoda progresse avec l’Elroq, Volkswagen confirme le redressement de l’ID.4 et Citroën reste présent avec la C3. Le marché français entre dans une phase où l’électrique n’est plus seulement porté par quelques pionniers. Les prochains mois dépendront de la tenue des commandes à la rentrée, des arbitrages budgétaires des ménages et de la capacité des réseaux à livrer rapidement les modèles les plus demandés.

La progression des immatriculations électriques renforce les besoins de recharge au quotidien. Questions fréquentes Quelle est la part de marché de l’électrique en juillet 2026 ? Les voitures électriques représentent 35 % des immatriculations de voitures neuves en France sur le mois de juillet 2026. Quels modèles électriques dominent le classement mensuel ? La Renault 5 arrive en tête avec 3 794 immatriculations, devant le Renault Scénic E-Tech et la nouvelle Renault Twingo E-Tech. Tesla recule-t-il sur le marché français ? Tesla est devancé en juillet par Renault, mais le Model Y conserve une avance sur le cumul 2026 face à la Renault 5.