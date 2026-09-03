Canicule 2026, deux réacteurs, débit et température de l’eau, ce que le site de Belleville-sur-Loire a surveillé tout l’été

Pendant l’été caniculaire 2026, la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire a fonctionné sous surveillance renforcée. L’enjeu portait sur le refroidissement des installations, la température de l’eau et le niveau de la Loire, dans un contexte national marqué par sécheresse et fortes chaleurs.

Belleville-sur-Loire surveille le débit de la Loire en continu

À Belleville-sur-Loire, la Loire n’est pas seulement un élément du paysage. Le fleuve constitue une donnée industrielle suivie heure par heure, car son niveau conditionne les marges disponibles pour le refroidissement des deux réacteurs. Durant l’été, la baisse du débit a imposé un pilotage plus serré des prélèvements, des rejets et des mesures de température.

Le site exploité par EDF utilise un circuit de refroidissement fermé, avec tours aéroréfrigérantes. Cette configuration limite les volumes prélevés par rapport aux centrales en circuit ouvert, mais elle ne supprime pas la dépendance au fleuve. L’eau sert à compenser l’évaporation, à renouveler les circuits et à respecter les paramètres chimiques fixés par la réglementation.

Les équipes suivent des relevés effectués en amont et en aval du site. Ces données portent sur la température de la Loire, le débit, les conditions météo et les effets possibles sur le milieu aquatique. En période de canicule, quelques dixièmes de degré peuvent peser dans l’exploitation, surtout lorsque plusieurs journées chaudes se succèdent sans refroidissement nocturne marqué.

Cette surveillance n’a rien d’exceptionnel dans son principe, mais l’été 2026 lui a donné une importance accrue. Les épisodes de chaleur ont touché de nombreux bassins versants et réduit les capacités naturelles de dilution. Dans ce contexte, la centrale doit documenter ses mesures, transmettre les informations attendues et adapter son fonctionnement si les seuils réglementaires ou environnementaux l’exigent.

Le débit de la Loire fait partie des paramètres suivis pendant les épisodes de chaleur. — © Image générée par IA / Ideogram

L’ASNR encadre les rejets thermiques pendant la canicule 2026

Le contrôle des rejets thermiques relève d’un cadre fixé par l’ASNR, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Son rôle consiste à vérifier que l’exploitation reste compatible avec la sûreté des installations et la protection du milieu naturel. Les valeurs autorisées tiennent compte du type de refroidissement, du fleuve concerné et de la sensibilité écologique locale.

Dans une centrale en circuit fermé, la chaleur est majoritairement évacuée par les panaches de vapeur des tours aéroréfrigérantes. L’ASNR rappelle qu’un appoint d’eau reste nécessaire, mais qu’il est nettement inférieur à celui d’une installation en circuit ouvert. Cette différence explique pourquoi les centrales ligériennes font l’objet d’analyses site par site, plutôt que d’une lecture uniforme.

Lors des fortes chaleurs, EDF peut être amenée à réduire la puissance d’un réacteur pour limiter l’échauffement du milieu ou respecter les prescriptions. À l’échelle nationale, les épisodes caniculaires peuvent peser sur la production nucléaire, surtout lorsque la demande électrique augmente avec la climatisation. La contrainte n’est donc pas uniquement locale, elle touche aussi l’équilibre du système électrique.

À Belleville-sur-Loire, l’été a mis en lumière une réalité désormais suivie de près par les élus, les riverains et les associations environnementales. La canicule 2026 confirme que la gestion de l’eau devient un paramètre central de l’exploitation nucléaire. Les arbitrages reposent sur une combinaison de données hydrologiques, d’obligations réglementaires et de besoins de production, dans un fleuve soumis à des étés plus sévères.

Les rejets thermiques sont encadrés par des prescriptions suivies par l’exploitant et l’ASNR. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi la Loire est-elle importante pour la centrale de Belleville-sur-Loire ? La Loire fournit l’eau nécessaire aux appoints du circuit de refroidissement. Son débit et sa température influencent les marges d’exploitation, surtout pendant les épisodes de canicule et de sécheresse. La centrale rejette-t-elle de l’eau chaude dans le fleuve ? Le site fonctionne avec un circuit fermé et des tours aéroréfrigérantes. La chaleur est surtout évacuée sous forme de vapeur, mais les rejets restent contrôlés selon des limites réglementaires. Qui contrôle les rejets thermiques de Belleville-sur-Loire ? L’ASNR fixe et contrôle le cadre applicable aux rejets thermiques. EDF doit suivre les paramètres environnementaux, transmettre les données requises et adapter l’exploitation si les seuils le nécessitent. Autre article : Centrale de Cattenom : les inscriptions ouvrent pour les visites de septembre 2026