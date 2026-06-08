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Plus de 500 personnes se sont rassemblées à Angoulême devant le palais de justice pour rendre hommage à Lyhanna et dénoncer les violences faites aux enfants. Le même soir, des mobilisations ont eu lieu dans d’autres villes, avec la même mise en scène, les mains sur la bouche, pour matérialiser le silence.

Dans cette affaire, l’émotion ne se limite plus au recueillement. Le mot d’ordre qui circule, Lyhanna, plus jamais ça, transforme l’hommage en interpellation politique au sens large, une demande de réponses concrètes face aux violences. Les rassemblements, organisés à heure fixe, ont cherché à créer un signal collectif, visible, reproductible, et donc difficile à ignorer.

À Angoulême, un rassemblement devant le palais de justice

À Angoulême, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées devant le palais de justice, dans un format qui tient autant du rituel civique que de la manifestation. D’après Charente Libre, des citoyens se sont réunis au même moment que dans d’autres villes, avec un message simple, plus jamais ça, et un geste commun.

Ce type de rassemblement devant un tribunal n’est pas anodin. Le lieu condense deux dimensions. D’un côté, la justice comme institution chargée d’établir les faits et de juger. De l’autre, la justice comme symbole, celui d’une société qui promet de protéger, en particulier les plus vulnérables. En clair, se placer devant un palais de justice, c’est rappeler que l’affaire ne relève pas seulement du drame familial, mais aussi d’un système censé détecter, prévenir, et traiter les violences.

Le geste des mains sur la bouche a été repris dans plusieurs rassemblements. Traduction: il s’agit de matérialiser un silence collectif, celui des victimes qui ne peuvent pas parler, mais aussi celui des témoins qui n’osent pas, ou des institutions qui n’entendent pas assez tôt. Sur le papier, un symbole reste un symbole. En pratique, quand il est répété dans plusieurs villes au même moment, il devient un langage commun, facilement relayé, et donc politiquement lisible.

Lyhanna, plus jamais ça: l’émotion se transforme en colère

Selon Charente Libre, le rassemblement d’Angoulême a réuni plus de 500 personnes, tandis qu’un autre rendez-vous a rassemblé 300 personnes à Cognac, avec le même objectif: marquer le silence, les mains sur la bouche, à une heure fixée. Le passage de l’émotion à la colère se lit dans la formule Lyhanna, plus jamais ça: elle ne décrit pas seulement un hommage, elle exige une rupture.

Ce basculement est classique dans les mobilisations liées à des faits divers tragiques, mais il n’a rien d’automatique. Il se construit autour de trois mécanismes, presque techniques: un mot d’ordre simple qui se retient, un rituel reproductible (le geste, l’heure, le lieu), et une mise en visibilité qui permet aux participants de se reconnaître entre villes. C’est comme un protocole réseau: si tout le monde parle le même langage, le signal passe, et il circule vite.

Dans ce cadre, la colère ne vise pas seulement un individu. Elle vise des failles: celles de la détection des violences, de la prise en charge, de la capacité à protéger. Les rassemblements n’apportent pas, à eux seuls, des solutions. Mais ils imposent une question de fond: qu’est-ce qui, dans la chaîne de prévention et d’alerte, laisse encore des enfants en danger?

Des rassemblements dans d’autres villes, de Périgueux à Fleurance

La mobilisation ne s’est pas limitée à la Charente. Selon une publication relayée par Sud Ouest, plusieurs centaines, voire plus d’un millier de personnes ont répondu à l’appel de collectifs, dans une dynamique nationale d’hommage à Lyhanna. La même source évoque une minute de colère, signe que le recueillement se double d’une volonté d’expression.

À Périgueux, d’après une autre source, ils étaient environ 400 réunis à 19 heures pour rendre hommage à Lyhanna. Là encore, l’intérêt journalistique n’est pas seulement le nombre, mais la synchronisation et la répétition du format. Quand un même dispositif se déploie en parallèle dans plusieurs villes, il crée une impression de continuité territoriale: ce n’est plus un événement local, c’est un phénomène de société.

Une vidéo publiée par BFMTV évoque aussi une marche blanche, avec 5.000 personnes attendues et la présence de nombreux anonymes venus témoigner leur soutien à la famille. Ce type de marche est un format codifié: silence, lenteur, absence de slogans agressifs, place centrale donnée aux proches. En clair, c’est une manifestation qui cherche moins l’affrontement que la visibilité, et qui permet à des personnes peu habituées à manifester de participer sans franchir un seuil militant.

On peut lire ces différentes séquences comme un continuum: d’abord un geste de silence, ensuite une minute de colère, puis une marche blanche. Sur le papier, ce sont des formes distinctes. En pratique, elles dessinent une gradation de l’expression publique, du recueillement à la demande d’action.

Pourquoi ces formats comptent: symbole, synchronisation, amplification

Les rassemblements autour de Lyhanna montrent comment une émotion collective se transforme en action publique, sans passer forcément par les structures politiques classiques. Le cœur du mécanisme repose sur trois leviers: le symbole (les mains sur la bouche), la synchronisation (un horaire commun), et l’amplification médiatique qui rend le mouvement visible à distance.

Le symbole fonctionne comme une compression de message, à la manière d’un fichier qu’on zippe pour le transmettre plus facilement. Il réduit une idée complexe, la violence subie et le silence qui l’entoure, à un geste immédiatement compréhensible. La synchronisation, elle, crée l’impression d’un événement national: même si chaque ville a son contexte, le fait d’agir au même moment donne une unité. Enfin, l’amplification médiatique fait le reste: un rassemblement local devient un signal partagé, parce qu’il est raconté, filmé, repris.

Ce qui se joue aussi, c’est la place des institutions dans le récit public. Se réunir devant un palais de justice, ou organiser une marche blanche, ne remplace pas l’enquête ni le procès. Mais cela déplace le centre de gravité: l’affaire n’est plus seulement un dossier, elle devient un sujet de débat sur la protection de l’enfance, sur les alertes, sur les réponses collectives.

La question qui reste ouverte, au-delà des chiffres de participation et des symboles, est celle de la traduction concrète de cette mobilisation: comment ce signal public, répété dans plusieurs villes, peut-il peser sur les pratiques de prévention, d’écoute et de prise en charge des violences faites aux enfants?

FAQ

Pourquoi les participants mettent-ils les mains sur la bouche?

Selon Charente Libre, ce geste a été utilisé pour symboliser le silence, dans le cadre d’un hommage à Lyhanna et d’un message plus jamais ça.

Combien de personnes se sont rassemblées à Angoulême?

Selon Charente Libre, plus de 500 personnes se sont réunies à Angoulême.

Y a-t-il eu d’autres rassemblements le même soir?

Oui. Selon Charente Libre, 300 personnes se sont rassemblées à Cognac. Une autre source évoque environ 400 personnes à Périgueux, et Sud Ouest décrit aussi des mobilisations dans d’autres villes.

Qu’est-ce qu’une marche blanche dans ce contexte?

D’après BFMTV, une marche blanche a été organisée en hommage à Lyhanna, avec une forte participation attendue et la présence de nombreux anonymes venus soutenir la famille.

Pourquoi se rassembler devant un palais de justice?

Charente Libre rapporte un rassemblement devant le palais de justice d’Angoulême. Le lieu renvoie à la justice comme institution et comme symbole de protection, ce qui donne un sens particulier à l’hommage.

Questions fréquentes Pourquoi les participants mettent-ils les mains sur la bouche ? Selon Charente Libre, ce geste a été repris pour symboliser le silence, dans le cadre d’un hommage à Lyhanna et d’un message « plus jamais ça ». Combien de personnes se sont rassemblées à Angoulême ? Selon Charente Libre, plus de 500 personnes se sont réunies à Angoulême. Y a-t-il eu d’autres rassemblements le même soir ? Oui. Selon Charente Libre, 300 personnes se sont rassemblées à Cognac. Une autre source évoque environ 400 personnes à Périgueux, et Sud Ouest mentionne aussi des mobilisations dans d’autres villes. Une marche blanche a-t-elle été organisée ? D’après BFMTV, une marche blanche en hommage à Lyhanna a été organisée, avec 5.000 personnes attendues et de nombreux anonymes venus soutenir la famille.